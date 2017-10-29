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14:04
Суд арестовал замглавы ПФР Алексея Иванова
12:36
Кремль считает очень важным сам факт первого общения Путина и Зеленского
14:27
СПЧ: жалобы на оскорбление власти принимают характер эпидемии
12:09
В Туве СКР возбудил дело после гибели десяти человек в ДТП
11:39
В Екатеринбурге у участников протестов против храма проходят обыски
14:20
В здании литературного архива произошло сильное задымление
14:07
Полпред УрФО прокомментировал задержание своего помощника Воробьева
13:44
Бывший зампред ПФР подозревается в получении взятки 4 млн рублей
13:21
Директором по коммуникациям РФС назначен Кирилл Мельников
13:06
Кремль предложил «не забегать вперед» по поводу санкций США против российского госдолга
12:57
Мосгоризбирком обнаружил «мертвые души» среди подписантов за некоторых кандидатов в Мосгордуму
12:46
Пытавшихся устроить крушение «Сапсана» приговорили к длительным тюремным срокам
12:30
Bain Capital купил у WPP аналитическую компанию Kantar
12:29
Verizon искала покупателя на Yahoo Finance
12:15
Вице-премьер Гордеев назвал неправильным уничтожение продуктов
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Тема
(обновлено: 12.07.2019)
Борьба с гендерным неравенством
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19
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Правозащитники и ученые предлагают возможные решения проблем женщин в России
Законам ищут гендерное равновесие
Мониторинг гендерного равенства
2
Twitter не для всех
В соцсети женщин оскорбляют каждые 30 секунд
2
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Продолжительность жизни мужчин и женщин уравняет гендер
3
Женская доля теряет в деньгах
В мире сохраняется различие в зарплатах по гендерному признаку
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Минимум 20% работников хотя бы раз сталкивались с харассментом
11
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Рост занятости женщин увеличит ВВП
2
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2
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Госдума заменит отклоненный законопроект о гарантиях равных прав мужчин и женщин
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“Ъ” узнал о неравных правах российских судей
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия