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Коммерсантъ FM
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Уход за детьми от труда

Женская занятость в полтора раза ниже мужской

Более 700 млн женщин в мире не могут работать из-за необходимости ухаживать за детьми и пожилыми родственниками, подсчитали в Международной организации труда (МОТ). По мнению ее экспертов, более равномерное распределение домашних обязанностей могло бы поспособствовать решению проблемы глобального дефицита квалифицированных кадров. В России уровень занятости женщин заметно выше среднемирового, но их доля на рынке труда, несмотря на дефицит кадров, также не растет.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 2023 году 748 млн человек во всем мире, находясь в «экономически активном» возрасте, находились вне национальных рынков труда, потому что ухаживали за детьми или пожилыми родственниками, сообщает в своем докладе Международная организация труда (МОТ). Из общего количества незанятых 708 млн — женщины и только 40 млн — мужчины. Неравномерное распределение таких обязанностей, считают в МОТ, добавляет дисбаланса рынку труда, лишая его компетенций, которые работодатели могли бы найти у работников-женщин.

Отметим, что при в целом стабильной безработице (в 2024 году средний показатель ожидается на уровне 5,2% после 5,1% в 2023-м) дефицит более или менее квалифицированных кадров продолжает оставаться проблемой мирового рынка труда. На фоне замедления темпов роста глобальной экономики в 2022–2023 годах количество вакансий несколько сократилось, но сейчас оно уже выше, чем в любой другой год предыдущего десятилетия (см. «Ъ» от 17 октября).

По данным МОТ, по итогам 2023 года доля женщин в общей численности рабочей силы составила 48,7% — это в полтора раза ниже, чем у мужчин (73%).

В зависимости от макрорегиона показатель, впрочем, сильно варьируется — если в странах ЕС для женщин он превышает 70%, то в арабских государствах Ближнего Востока, в странах Африки и Южной Азии составляет от 46% до 54%. Аналогично сильно разнится и доля женщин, которые не могут выйти на рынок труда именно из-за необходимости вести домашние дела — максимальной она является в странах Северной Африки (63%), арабских государствах (59%) и Южной Азии (52%). Минимальное значение показателя — в Евросоюзе (12%).

В большинстве стран показатель отсутствия на рынке труда из-за домашних обязанностей, начиная с 2018 года, впрочем, снижался — что, как считают в МОТ, свидетельствует об управляемости процесса участия женщин в экономике. Предлагаемые экспертами и уже частично используемые странами меры: создание инфраструктуры для совмещения работы и семьи, (речь, в частности, об удаленной работе), развитие рынка услуг по уходу за детьми и пожилыми, более равномерное распределение домашних обязанностей.

Россия, как следует из доклада МОТ, на фоне других стран выглядит лучше среднего уровня — уровень занятости у женщин превышает 54%, и его разрыв с показателем для мужчин — 69% — заметно ниже, чем в среднем в мире.

С 2018 года в РФ, как и в мире в целом, снизилась (с 10% до 8%) доля женщин, которые причиной своего неучастия в рынке труда называют необходимость ухаживать за детьми или пожилыми родственниками.

Только 10% россиян опасаются лишиться работы

Впрочем, (уже по российским данным) говорить о существенном росте участия женщин в рынке труда в последние несколько лет нет оснований. По итогам 2023 года доля женщин среди занятых осталась прежней (49%), несмотря на заявления компаний о готовности расширить их наем на фоне дефицита кадров. Вероятно, свою роль сыграл постепенный отказ работодателей от удаленной работы, которая более приемлема для женщин с детьми.

В перспективе ситуацию с женской занятостью в РФ, видимо, будут определять два инициированных государством и по сути противоположных тренда: поддержка рождаемости и создание инфраструктуры ухода за пожилыми. Нацпроект «Семья» ставит целью увеличение коэффициента рождаемости в стране к 2030 году, однако чем больше в семьях детей, тем ниже будет уровень участия матерей в рабочей силе. В то же время правительство может частично снять с женщин нагрузку по «присмотру» за пожилыми родственниками и родственниками-инвалидами, создавая систему долговременного ухода. Впрочем, для ее полноценной работы понадобятся по крайней мере 500 тыс. специалистов по уходу, и найти их на дефицитном рынке труда будет непросто.

Анастасия Мануйлова

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