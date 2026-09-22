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Век равноправия не видать

ВЭФ ожидает наступления мирового гендерного равенства только через 120 лет

За 20 лет определяемый экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) индекс гендерного равенства в мире вырос на 5,2 п. п., с 64,2% в 2006 году до 69,4% в 2026-м. Минимальный гендерный разрыв в положении полов в здравоохранении, образовании, экономике и политике по-прежнему фиксируется в странах северной Европы. России с 2022 года в рейтинге нет, но занятая ею тогда 81-я позиция с тех пор вряд ли заметно изменилась.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

При нынешних темпах достижение абсолютного гендерного паритета в мире возможно только через 120 лет, следует из «Глобального доклада о гендерном неравенстве» ВЭФа. По подсчетам экспертов организации, в целом неравенство между мужчинами и женщинами в 2026 году компенсировано на 69,2% (плюс 0,4 процентного пункта за год) — и это максимальный показатель за двадцатилетнюю историю определения этого индикатора.

На первом месте (уже в 17-й раз) — Исландия (93%), на втором — Финляндия (87,2%), на третьем — Норвегия (85,7%). Также в топ-5 входят Намибия (84,5%) и Великобритания (84,2%). Показатели многих крупнейших экономик мира таковы: Германия заняла девятое место (81,7%), Испания — 12-е (79,6%), Франция — 22-е (77,9%), Канада — 24-е (77%), США — 47-е (74,9%). Замыкают рейтинг Пакистан (59,5%), Иран (58,5%) и Чад (57,8%).

Индекс гендерного неравенства учитывает показатели в четырех сферах: здравоохранение, образование, экономика, политика.

Максимальное равенство в возможностях мужчин и женщин в мире сейчас достигнуто в сфере образования (96,9%) и медицины (96,2%), где различия в доступе полов к необходимой инфраструктуре практически исчезли. Однако в экономике ситуация значительно хуже (61,7%), политическая же сфера характеризуется максимальным гендерным разрывом (22,1%).

Ожидаемо показатель гендерного равенства оказался выше в группе стран с высоким уровнем дохода (74,5%). По мере понижения среднего дохода он снижается. В странах с уровнем дохода выше среднего показатель составляет 70,3%, ниже среднего — 66,3%, в государствах с низким доходом — 65,8%.

Эксперт Наталья Бурлинова о низком проценте женщин на высоких постах

Эксперт Наталья Бурлинова о низком проценте женщин на высоких постах

С начала наблюдений индекс глобального гендерного неравенства вырос на 5,2 п. п., с 64,2% в 2006 году до 69,4% в 2026-м (динамика дана по 97 странам, которые участвуют в исследовании все 20 лет). Как отмечает управляющий директор ВЭФа Саадия Захиди, за эти годы мировая экономика прошла через глобальный финансовый кризис, цифровую трансформацию, пандемию коронавируса — и эти факторы не только замедлили достижение равенства полов, но в отдельные годы в некоторых странах обратили этот процесс вспять. В 2016 году эксперты ВЭФа ожидали искоренения гендерного неравенства через 100 лет.

Россия была исключена из наблюдений ВЭФа после 2022 года — ее последний известный индекс гендерного неравенства составлял 70,8%, что расположило страну на 81-м месте в рейтинге, рядом с Казахстаном (71%) и Танзанией (70,7%).

Оценить, какое место Россия могла бы занимать сейчас, достаточно сложно, поскольку достижения в одних сферах могли быть нивелированы отрицательной динамикой в других.

Так, система образования в РФ, скорее всего, сохраняет высокий уровень гендерного равенства (в 2022-м — 100%), в то время как ситуация в сфере здравоохранения (98%) могла бы несколько ухудшиться из-за усложнения доступа к абортам как в государственной, так и в частной медицине. Политическая сфера, скорее всего, как и раньше, характеризовалась бы достаточно высоким показателем (85%) из-за достаточного процента женщин на руководящих постах, в то время как в экономике (76,7%) ситуация могла измениться к худшему. Об этом свидетельствуют, например, данные о гендерной поляризации рабочих мест на российском рынке труда, которая препятствует проникновению женщин в более высокооплачиваемые сферы деятельности (см. “Ъ” от 1 сентября).

Анастасия Мануйлова

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