69% россиян считают проблему дискриминации женщин актуальной

Почти 70% россиян считают «актуальными» проблемы, связанные с давлением на женщин, дискриминацией и насилием. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Russian Field (есть в распоряжении “Ъ”).

Исследование проводилось по запросу депутата Ксении Горячевой («Новые люди») в рамках «Манифеста женщин России», организованного партией «Новые люди». Опрос проводился с 13 по 20 мая 2026 года, в нем приняли участие 1605 респондентов.

Согласно результатам опроса, неактуальными эти проблемы считают 25% респондентов, большинство скептиков — мужчины в возрасте 45–49 лет, имеющие высшее образование и достаток. Среди женщин названные проблемы считают важными 80% опрошенных, среди мужчин — 56%. Среди россиян 18–29 лет согласны с актуальностью проблематики 79% респондентов, в возрастной группе 45–60+ лет — 67%.

Полина Мотызлевская