При опросе 2025 года о положительном влиянии инициатив по продвижению гендерного равенства заявили 68,5% компаний, на 11,1 процентного пункта (п. п.) больше, чем в 2018-м. Среди предприятий, сообщивших об общем увеличении прибыльности, 87,4% отдельно выделили рост показателя не менее чем на 5% именно в связи с инициативами по продвижению женщин на руководящие должности. 13,4% респондентов заявили даже о 20-процентном и более росте.