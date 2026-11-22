Женское движение к прибыли
Гендерное равенство улучшает финансовые результаты компаний
Равенство мужчин и женщин в рабочих процессах позволяет компаниям зарабатывать больше, следует из результатов опроса 12 тыс. предприятий, проведенного Международной организацией труда в 99 странах мира. Тем не менее доля предприятий с гендерно сбалансированным составом персонала, согласно полученным данным, снижается.
Равное участие мужчин и женщин в работе компаний в итоге улучшает их финансовые результаты, однако поддержка женской занятости распространяется медленно, такой вывод можно сделать из доклада Международной организации труда (МОТ) «Женщины в бизнесе и менеджменте: измеряя успех». Доклад основан на данных нескольких исследований предприятий в разных странах мира, проведенных в 2013, 2018 и 2025 годах. Последний опрос охватил более 12 тыс. компаний в 99 странах.
При опросе 2025 года о положительном влиянии инициатив по продвижению гендерного равенства заявили 68,5% компаний, на 11,1 процентного пункта (п. п.) больше, чем в 2018-м. Среди предприятий, сообщивших об общем увеличении прибыльности, 87,4% отдельно выделили рост показателя не менее чем на 5% именно в связи с инициативами по продвижению женщин на руководящие должности. 13,4% респондентов заявили даже о 20-процентном и более росте.
Доля компаний, улучшивших финансовый результат под руководством женщин в должности CEO (гендиректора), оказалась на 6,4 п. п. выше, чем доля организаций, руководимых мужчинами. В случае с позицией председателя совета директоров этот разрыв еще выше — 17,5%.
При всем при этом в исследовании МОТ отмечается, что в среднем на каждый доллар, который зарабатывает мужчина, у женщин приходится заработок в 78 центов.
Женщины по-прежнему реже мужчин занимают руководящие позиции в бизнесе — сейчас это менее трети (30,5%) таких постов. Наибольший прогресс с низкой базы виден в африканских странах: 40,5% менеджерских позиций против 19% в 2000 году. Наименьший — в макрорегионе Европа и Центральная Азия: рост с 30,2% до 36,6%.
Ряд параметров, описывающих положение женщин в бизнесе, в последнее время ухудшился, отмечает МОТ. Доля предприятий с гендерно сбалансированным составом персонала (40–60% представителей каждого пола) в период с 2013 по 2025 год снизилась на 6,2 п. п. Женщины по-прежнему в основном трудятся в сфере управления персоналом (62,5% от всех занятых на этих позициях), в администрировании (55,4%), но недостаточно представлены на должностях, связанных с извлечением прибыли (19,8%), а также с исследованиями и разработками (26,3%).
Как отмечает управляющий партнер компании Regroup Оксана Морсина, описанные МОТ проблемы характерны и для России.
«Почти половина руководителей в крупных и средних организациях — женщины, в высшем руководстве — около трети, а в кресле CEO — всего 7%»,— говорит эксперт. Она отмечает, что, согласно исследованию МОТ, 77% назначений CEO связаны с внутренним наймом. «Значит, главный источник преемников — внутренний резерв, и, судя по всему, женщины отсеиваются именно там»,— говорит Оксана Морсина.
В то же время, отмечает руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко, в ряде сфер более низкие достижения женщин могут быть связаны с самоограничениями — например, женщины могут изначально запрашивать более низкую зарплату. По ее данным, самый серьезный дисбаланс в пользу мужчин фиксируется в РФ в сфере информационных технологий и в специальностях «около ИТ». «В Москве мужчины—программисты Python запрашивают 320 тыс. руб. в месяц против 270 тыс. руб. у женщин, программисты "1С" — 250 тыс. руб. против 200 тыс. руб., а UI/UX-дизайнеры — 255 тыс. руб. против 190 тыс. руб.»,— говорит Наталья Ильченко.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 2