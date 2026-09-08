Сотрудники Эйфелевой башни провели однодневную забастовку

Сотрудники управляющей компании Эйфелевой башни в Париже провели забастовку из-за действий руководства в отношении женской части коллектива. Как сообщает BBC, поводом к протесту стала просьба руководства, чтобы женщины не попадались на глаза представителям индуистской организации во время их визита на башню. В связи с забастовкой башня не работала весь день 7 сентября.

Вызвавшая негодование коллектива и профсоюзов просьба руководства управляющей компании SETE была сделана в минувшую субботу, 5 сентября. В этот день достопримечательность посетила группа примерно из 100 мужчин консервативного индуистского движения BAPS (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha). Перед визитом участники группы попросили руководство SETE сделать так, чтобы во время нахождения там они как можно меньше контактировали с женщинами. Руководство с этим согласилось. На время этого визита некоторых ушедших по просьбе руководства женщин заменили сотрудниками-мужчинами.

Как заявили в профсоюзе, представляющем интересы сотрудников SETE, «женщины были оскорблены таким отношением». Проведенной забастовкой коллектив SETE выразил им поддержку. Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар распорядился провести проверку в связи со случившимся, отметив, что «такие ситуации недопустимы» и что «на Эйфелевой башне имеют право находиться и свободно перемещаться все: и мужчины, и женщины». Руководство SETE уже принесло извинения женщинам и всему коллективу, признав, что не должно было соглашаться на условие индуистской делегации. Сегодня Эйфелева башня возобновила работу по обычному расписанию.

Алена Миклашевская