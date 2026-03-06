И женская это профессия

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Бурлинова, руководитель Центра «Креативная дипломатия», доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Накануне Международного женского дня становится очевидной необходимостью для женщин напоминать самим себе о том, что праздник этот по-прежнему символизирует борьбу женщин за свои права и равноправие, в том числе в профессиональных сферах, где, казалось бы, женщины давно имеют большое и активное представительство. Одной из таких сфер являются международные отношения, где женщины в разных странах уверенно идут вперед.

По данным проекта Women in Diplomacy Index, сегодня женщины в целом занимают примерно 22,5% всех посольских дипломатических постов, то есть примерно каждый пятый посол в мире — это женщина.

Около 21% представителей при ООН — это также женщины. Высока доля послов-женщин в США, странах Латинской Америки и Европы (~29 %), в Африке (~22 %), ниже в странах Ближнего Востока и Северной Африки (~22 %) и Азии (~13 %).

Первенство среди стран с наивысшей долей женщин занимают такие страны, как Белиз, Лихтенштейн, Новая Зеландия, где количество женщин-послов составляет половину (50%) от общего числа послов, далее следуют Нидерланды, Норвегия, Канада с долей в 49%. Соединенные Штаты в этом списке занимают 12-ю строчку (40%).

Особенно на фоне остальных регионов выделяются страны Латинской Америки: в список десяти стран, где больше всего женщин-послов, вошли сразу три латиноамериканские страны (Белиз, Суринам и Коста-Рика).

Не отстает и Африка, где женщин все больше в политике и дипломатии. Например, в 2024 году президент Кении Руто к Международному женскому дню приурочил назначение десяти новых послов, которыми стали женщины.

Во многих странах женщины занимали в недавнем прошлом или занимают должность министра иностранных дел или аналогичные позиции.

Вспомним Хиллари Клинтон, Кондолизу Райс и Мадлен Олбрайт в США, или нынешнего министра иностранных дел правительства КНДР Чве Сон Хи, или экстравагантную Нанаю Махуто, первую женщину на должности министра иностранных Новой Зеландии.

А как обстоят дела у российских женщин-дипломатов? В 1924 году наша соотечественница Александра Коллонтай стала первой в мире женщиной, назначенной послом для работы за рубежом. Сто лет спустя, в 2024 году, Россию по числу женщин-послов обогнала Саудовская Аравия, где было назначено пять женщин, занявших посольские должности в разных странах. По подсчетам Women in Diplomacy Index, Россия на сегодняшний день имеет одну из самых низких долей женщин-послов среди стран в мире и занимает предпоследнее место в списке (57-е). И цифры это действительно подтверждают.

В 2026 году количество женщин-послов, представляющих нашу страну за рубежом, по официальным данным, представленным на сайте МИД России, насчитывало на момент публикации материала три человека (Ирада Зейналова в Республике Маврикий, Элеонора Митрофанова в Республике Болгария, Анна Пономарева в Чешской Республике) при общей численности чрезвычайных и полномочных послов за рубежом в количестве 121 человека.

Таким образом, женщины составляют всего лишь 2,5% от общего числа российских послов за рубежом.

Если говорить о дипломатических рангах, то, по открытой информации, представленной на сайте МИДа, по состоянию на февраль 2026 года у России было шесть женщин в ранге чрезвычайного и полномочного посла из 209 человек, что составляет менее 3%, и четыре женщины в ранге чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса из 112 человек (3,5%). При этом в МИДе работает большое количество женщин, и число их растет с каждым годом. За последние пару лет немного подросло и количество женщин, назначенных на должности директоров департаментов. Сейчас в МИДе четыре директора департамента — женщины, а всего в министерстве 41 департамент, не считая управления делами и двух специальных отделов. Но нет пока ни одной женщины в должности заместителя министра.

Лучше обстоит ситуация в Россотрудничестве, где из 87 загранпредставительств (Русских домов) 34 возглавляют женщины, а из десяти начальников управлений — пять женщин. Однако когда мы поднимаемся на руководящий уровень, то не найдем ни одной женщины в числе пяти заместителей руководителя.

Примерно так же складывается ситуация и в науке о международных отношениях, где, с одной стороны, очень много женщин, а с другой — можно констатировать низкий процент женщин на руководящих постах. Так, в отделении глобальных проблем и международных отношений РАН общий состав — 34 человека, из них семь женщин. Из шести академических институтов, относящихся к международным отношениям, только два возглавляются женщинами (и эти назначения произошли относительно недавно). В профильном дипломатическом вузе страны из девяти проректоров на сайте указана только одна женщина (по финансово-экономическим вопросам), из 15 факультетов и учебных институтов лишь четыре возглавляют женщины.

Такая ситуация в целом совпадает с тенденцией минимального представительства российских женщин на высших политических должностях и отражает устойчивый гендерный дисбаланс в политической сфере.

Так, например, из 87 глав субъектов в России сегодня только две женщины-губернатора (Мария Костюк, губернатор Еврейской автономной области, и Ирина Гехт — губернатор Ненецкого автономного округа), что также составляет 2% от общего числа губернаторов России.

Приведенные данные ярко контрастируют с показателями вовлеченности российских женщин в развитие экономики страны. Сегодня в России порядка 40% предпринимателей — это женщины. Их доля в социальном предпринимательстве составляет до 90%, а в креативном секторе экономики — 60%. В России традиционно высокий процент вовлеченности женщин в образование (более 80%) и науку (39% при среднем показателе по миру 33%), более 130 тыс. женщин являются преподавателями. В 2026 году Министерство труда планирует начать пересмотр списка в сторону сокращения так называемых неженских профессий, в том числе потому, что приход женщин в «мужские» профессии дает экономическую выгоду.

Но если женщины создают экономику государства наравне с мужчинами, воспитывают и обучают граждан, становятся капитанами воздушных судов, машинистами электропоездов, капитанами атомных ледоколов, почему они не могут выполнять ответственные дипломатические задачи, в том числе представляя страну за рубежом? На фоне глубокой включенности россиянок в реальные сектора экономики, в образование и науку их возможности для карьерного роста и самореализации в политике и особенно в российской дипломатии, однако, остаются ограниченными. Таковы сила традиции, привычки и особенность принятия решений в нашей стране.

Между тем международный опыт показывает, что вовлечение женщин в дипломатическую работу расширяет традиционные горизонты дипломатии, привносит новые подходы и нестандартные пути решения проблем.

Женщины склонны к поиску компромиссов, что способствует формированию атмосферы доверия между партнерами по переговорам и позитивному настрою на решение проблем. Делегирование женщинам руководящих представительских функций в дипломатии также является важным внутренним и международным сигналом ориентации государства на спокойное и гармоничное развитие в настоящем и будущем.

В современном мире, где женщины добились огромных прав и возможностей, где женщины-президенты, женщины-министры и руководители стали нормой, присутствие значительного числа женщин на высоких дипломатических или политических должностях является неотъемлемым признаком развитого общества, где соблюдены права и возможности для профессиональной самореализации всех граждан вне зависимости от половой принадлежности.

С 1924 года за сто лет российские женщины-дипломаты продвинулись лишь на два шага вперед от Александры Коллонтай. Остается надеяться, что еще через сто лет, к 2126 году, в нашей стране будет не 3, не 6, а 60 женщин-послов и опыт женского руководства Министерством иностранных дел, потому что российские женщины-дипломаты, безусловно, обладают знаниями и набором компетенций, которые позволяют им достойно и уверенно представлять нашу страну за рубежом.

