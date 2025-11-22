Rusprofile: доля женщин среди руководителей бизнеса в РФ составила меньше трети

Почти треть руководителей в российских компаниях — женщины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Rusprofile. Согласно исследованию, из 1,65 млн директоров в стране 510,7 тыс. — женщины (31%). В компаниях, зарегистрированных в 2022 году, доля женщин-руководителей достигла максимальных 31,6%, но с тех пор снижалась.

Исследователи также выяснили, кто руководит крупнейшим по выручке за 2024 год бизнесом в РФ. В топ-10 таких компаний руководителями являются мужчины. «Газпром» под руководством Алексея Миллера занял первое место. Второе место — ЛУКОЙЛ во главе с Сергеем Кочкуровым, третье — «Татнефть» под руководством Наиля Маганова. Шесть из десяти компаний в этом рейтинге занимаются добычей и продажей нефти и газа. Общая выручка топ-10 компаний под управлением мужчин превысила 19,2 трлн руб.

Российские компании, которыми руководят женщины, в основном занимаются оптовой и розничной торговлей. По оценке Rusprofile, «женский» бизнес менее доходен: выручка топ-10 таких компаний за прошлый год составила 6,2 трлн руб.