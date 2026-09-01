Пол на уровне потолка

Доля смешанных профессий, в которых равномерно представлены мужчины и женщины, составляет в РФ всего 4–5% при 20% в странах Европы, подсчитали в Высшей школе экономики. Эксперты отмечают, что такая гендерная поляризация мешает как более эффективному трудоустройству соискателей, так и процессу повышения производительности труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщинам хотя и редко, но все же удается проникнуть в мужские профессиональные сферы

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Женщинам хотя и редко, но все же удается проникнуть в мужские профессиональные сферы

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Гендерная поляризация работников в РФ значительно выше, чем в странах Европы, следует из исследования эксперта Высшей школы экономики Елены Варшавской «Профессиональная гендерная сегрегация на российском рынке труда». Основой для сопоставлений стали данные обследований рабочей силы от Росстата и Евростата.

В РФ большинство занятых работают в гендерно-доминируемых группах: 75% мужчин — в мужских профессиях, 81% женщин — в женских.

В качестве мужских и женских определены области деятельности, в которых доля представителей одного пола превышает 60%. Отмечается, что женщинам реже удается проникнуть в «гендерно чужую» профессиональную сферу: лишь 14% женщин занято в мужских профессиях. Для мужчин этот показатель — 21%.

Самые мужские позиции: рабочие в металлообработке, машиностроении, электротехники, а также водители — доля мужчин в них превышает 95%. В строительстве этот показатель составляет 93%, в охранной деятельности — 89%. Женщины составляют более 90% среди служащих общего профиля, среднего медицинского персонала, специалистов по индивидуальному уходу и клинингу. Большинство рабочих мест из преимущественно женских профессий сосредоточено в бюджетной сфере, а также в торговле. Рабочие места из группы преимущественно мужских профессий сконцентрированы в производственной сфере.

Доля позиций, где оба пола представлены в сопоставимых пропорциях, на российском рынке труда не превышает 4–5%.

Речь идет, в частности, об управляющих в корпоративном секторе, о руководителях в торговле и гостиничном бизнесе, о квалифицированных работниках сельского хозяйства. В ЕС аналогичный показатель сильно выше и составляет 20%. Даже в Болгарии и Чехии, в которых зафиксировано минимальное значение доли смешанных профессий, эта доля заметно выше российского уровня (12%).

«Основные различия в уровнях гендерной сегрегации между Россией и европейскими странами обусловлены более высокой концентрацией мужчин и женщин в РФ внутри отдельных профессий. Этот фактор объясняет свыше 70%, а в ряде случаев более 80% межстрановых различий»,— говорит Елена Варшавская. В работе отмечается, что такая высокая поляризация в конечном итоге создает сложности и для соискателей, и для работодателей. Первые оказываются заложниками своей половой принадлежности и, выбирая в соответствии с ней профессию, могут недополучать в доходах. В то же время компании при выборе кандидата не могут ориентироваться только на профессиональные характеристики, что может вынуждать их выбирать менее производительных сотрудников.

«У безработных из-за этого сокращается число рабочих мест, на которые они могут претендовать, что увеличивает продолжительность поиска работы,— отмечает ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.— Определенная часть населения не может устроиться на рабочие места, которые были бы для них наиболее подходящими с учетом образования и личных качеств. В результате сегрегация становится барьером, снижающим эффективность работы рынка труда, и может замедлять экономический рост». При этом, добавляет эксперт, поскольку сегрегация во многом объясняется культурными традициями и общество практически не замечает ее проявлений, бороться с ней сложнее, чем с различными формами дискриминации.

Анастасия Мануйлова