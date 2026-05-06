Власти США обвинили The New York Times в гендерной и расовой дискриминации

Федеральная комиссия США по соблюдению равноправия при трудоустройстве (EEOC) подала иск к газете The New York Times (NYT), обвинив ее в «незаконных трудовых практиках». В иске, поданном в окружной суд Южного округа Нью-Йорка, указывается, что руководство редакции отказало в повышении сотруднику из-за того, что он белый мужчина.

Иск комиссии подан на основании заявления сотрудника NYT, который счел себя ущемленным в правах. Мужчина работал в газете с 2014 года и в 2025 году подал заявление на открывшуюся вакансию заместителя редактора отдела недвижимости. Ему было отказано в назначении, это место получила женщина якобы с более низким уровнем квалификации. Мужчина утверждает, что руководство NYT принимает кадровые решения «на основании расы и пола кандидатов», чтобы «достичь целей в рамках политики разнообразия и инклюзивности». «Сокращение числа белых мужчин — необходимое последствие достижения этих целей»,— утверждает он.

Комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве намерена отстаивать права заявителя и «искоренять дискриминацию где бы то ни было». В NYT назвали этот иск политически мотивированным и заявили о готовности «решительно» себя защищать. В газете настаивают, что они взяли на работу наиболее квалифицированного из четырех кандидатов.

Алена Миклашевская