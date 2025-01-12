Росстат: разрыв в зарплатах мужчин и женщин за 2023 год составил 26 тыс. рублей

В Росстате подсчитали разрыв в средних показателях заработной платы у мужчин и женщин. Согласно отчету за 2023 год, женщины в среднем получали 61,113 руб., в то время как средняя зарплата мужчины составляла 87,757 руб. Таким образом, средняя женская зарплата составляет 69,6% от заработной платы мужчин. Средняя разница в выплатах составила 26 тыс. руб.

Согласно данным Росстата, показатели мужской зарплаты в среднем превышают аналогичные показатели женских выплат независимо от категории персонала. Мужчины-руководители получают в среднем 159,326 руб., женщины — 110,639 руб. Зарплата мужчин-специалистов составляет 101,454 руб., средняя зарплата специалистов-женщин оценивается в 65,786 руб. Мужчины-рабочие так же получают больше женщин — 68,664 руб. против 43,337 руб. соответственно. Статистика показывает, что в 2021 году мужская зарплата также превосходила женскую. В среднем мужчины получали 67,056 руб., женщины – 48,594 руб.

На пленарном заседании IV Евразийского женского форума президент Владимир Путин заявил, что в России создаются все необходимые условия, чтобы женщины могли добиваться профессиональных успехов и быть в это же время «хранительницами семейного очага, настоящей душой большой, многодетной семьи».

Подробнее о женской повестке в России на ближайшие годы — в колонке редактора «Женского лидерства» Анастасии Мануйловой.