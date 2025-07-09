В действиях талибов углядели апартеид

Международный уголовный суд (МУС) выписал ордер на арест лидеров афганского движения «Талибан» за нарушение прав женщин и девочек. Решение стало беспрецедентным — впервые гендерная дискриминация была приравнена к преступлениям против человечества. С тех пор как талибы пришли к власти в Афганистане в 2021 году, они последовательно лишали женщин основных прав, а ООН назвала происходящее «гендерным апартеидом» по аналогии с расовой сегрегацией в ЮАР. Впрочем, шансов на то, что ордер МУС, который нынешние власти в Кабуле не признают, что-то изменит в жизни рядовых афганок, практически нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ali Khara / Reuters Фото: Ali Khara / Reuters

Новость о том, что МУС выдал ордер на арест лидера правящего в Афганистане движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады и председателя Верховного суда Абдулы Хакима Хаккани, появилась вечером 8 июля. Суд обвинил их в преступлениях против человечности, а именно, в преследовании по гендерному признаку. По данным МУС, эти действия совершались «путем отдачи приказов, подстрекательства или склонения к преступлению» в отношении девочек, женщин и всех, чье поведение не вписывалось в политику талибов в сфере гендера, идентичности или самовыражения с августа 2021 года по меньшей мере до января 2025-го.

С момента возвращения к власти в Афганистане талибов почти четыре года назад девочкам разрешили учиться лишь до шестого класса , полностью отрезав им путь в старшую школу и университеты.

, полностью отрезав им путь в старшую школу и университеты. Женщинам стали недоступны большинство профессий , при этом для редких работающих афганок установили единую зарплату — 5 тыс. афгани (около 5700 руб.) в месяц.

, при этом для редких работающих афганок установили единую зарплату — 5 тыс. афгани (около 5700 руб.) в месяц. Кроме того, женщинам запретили выходить на улицу без сопровождения родственника-мужчины, пользоваться общественным транспортом и разговаривать с посторонними (а дома — лишь шепотом).

В июне этого года в ООН констатировали: участие женщин в общественной жизни, образование выше уровня средней школы и представленность в госструктурах — все это оказалось сведено до нуля. Сейчас Афганистан занимает второе место в мире по уровню гендерного неравенства: женщины реализуют лишь 17% своего потенциала против 78% у мужчин. Хуже дела оказались лишь в соседнем Пакистане.

В 2023 году в отношении ситуации в Афганистане в докладе ООН был впервые использован термин «гендерный апартеид». В этом документе члены рабочей группы по вопросам дискриминации женщин и спецдокладчик по Афганистану заявили, что институциональная дискриминация женщин «де-факто является преследованием по гендерному признаку».

Само определение апартеида они заимствовали из Римского статута, положенного в основу работы МУС. До этого термин применялся исключительно к режиму расовой сегрегации в ЮАР. И хотя «гендерный апартеид» уже закрепился в документах ООН по Афганистану, юридического статуса он пока не получил, несмотря на многократные призывы правозащитных организаций к ООН закрепить его официально.

Впрочем, ни юридическое признание гендерного апартеида, ни выдача ордеров на арест лидеров «Талибана» вряд ли смогут повлиять на ситуацию в Афганистане.

В истории МУС крайне мало случаев, когда обвиняемые действительно оказывались на скамье подсудимых. Один из последних — арест экс-президента Филиппин Родриго Дутерте в марте 2025 года, который не обошелся без участия его политических оппонентов.

Кроме того, не все страны признают юрисдикцию МУС и готовы сотрудничать с ним. Что касается Кабула, то прежние афганские власти ратифицировали Римский статут в 2003 году, но в феврале 2025-го талибы объявили о выходе из него. Формально решение о выходе вступает в силу через год после подачи заявки, но пока неясно даже то, будет ли она признана действительной, поскольку с момента прихода к власти правительство талибов так и не получило международного признания.

Единственной страной, признавшей движение «Талибан» в качестве законного правительства Афганистана, является Россия. Признание произошло неделю назад, 3 июля, чему предшествовала приостановка запрета движения «Талибан» в стране (более 20 лет Москва считала его террористическим). На этом фоне зампред Совета федерации Константин Косачев увязал выдачу ордеров с «легализацией» новых властей. «Преследование “Талибана” со стороны этого так называемого суда началось на фоне признания Россией и другими странами мира новых властей Афганистана»,— написал он в своем Telegram-канале, отметив, что до этого МУС совершенно не интересовала «ситуация в Афганистане, права человека и преступления».

Вероника Вишнякова