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Онлайн-дискуссия в рамках «Просветительских дней» РЭШ

Демография решает все: сможет ли экономика выжить без людей

6 октября в 19:00 состоится первое мероприятие осеннего цикла разговоров Российской экономической школы (РЭШ) об изменении климата и демографии. Cтарение населения и снижение рождаемости непосредственно влияют на рынок труда. Что это означает для экономики, разбирают профессора МГУ, РЭШ и Вышки Владимир Гимпельсон, Ирина Денисова и Ирина Калабихина.

Дискуссия будет доступна в прямом эфире и записи, а также в текстовом формате на сайте “Ъ”. Чтобы поучаствовать в беседе, присылайте свои вопросы по теме через форму обратной связи или регистрируйтесь на мероприятие.

Темы и спикеры двух сессий осеннего сезона «Просветдней» РЭШ

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