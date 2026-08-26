Deloitte заплатит США $21,5 млн за снятие обвинений в дискриминации
Министерство юстиции США 25 августа сообщило, что аудиторская и консалтинговая компания Deloitte согласилась выплатить $21,5 млн в рамках мирового соглашения. Таким образом компания урегулирует обвинения Минюста о том, что Deloitte «не соблюдала требования по борьбе с дискриминацией сотрудников и соискателей по признаку расы или пола при работе по федеральным контрактам».
Это соглашение является частью масштабного расследования Министерства юстиции о соблюдении требований расового и гендерного равенства в крупных компаниях, работающих по федеральным контрактам. В апреле IBM согласилась выплатить $17 млн после аналогичных обвинений.
В ходе расследования Deloitte отрицала свою причастность к действиям, в которых ее обвиняло правительство, и в рамках мирового соглашения с Минюстом не признает своей вины. «Мы рады, что урегулировали этот вопрос, избежав затяжных судебных разбирательств»,— сообщила компания в заявлении, разосланным в американские СМИ.
В июле 2025 года Колумбийский университет США согласился выплатить администрации президента Дональда Трампа $221 млн для урегулирования «антидискриминационного расследования» и восстановления государственного финансирования. Тогда университет не признал нарушений, но согласился на выплату и изменения в правилах, включая ограничение демонстраций и новые дисциплинарные требования. В феврале 2026 года Комиссия по равным возможностям трудоустройства (EEOC) США начала расследование в отношении корпорации Nike, проверяя возможную дискриминацию белых сотрудников при найме и увольнениях в погоне за диверсификацией штата. В Nike отрицают нарушение антидискриминационных законов, называя действия EEOC «неожиданной и необычной эскалацией».