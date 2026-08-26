Deloitte заплатит США $21,5 млн за снятие обвинений в дискриминации

Министерство юстиции США 25 августа сообщило, что аудиторская и консалтинговая компания Deloitte согласилась выплатить $21,5 млн в рамках мирового соглашения. Таким образом компания урегулирует обвинения Минюста о том, что Deloitte «не соблюдала требования по борьбе с дискриминацией сотрудников и соискателей по признаку расы или пола при работе по федеральным контрактам».

Это соглашение является частью масштабного расследования Министерства юстиции о соблюдении требований расового и гендерного равенства в крупных компаниях, работающих по федеральным контрактам. В апреле IBM согласилась выплатить $17 млн после аналогичных обвинений.

В ходе расследования Deloitte отрицала свою причастность к действиям, в которых ее обвиняло правительство, и в рамках мирового соглашения с Минюстом не признает своей вины. «Мы рады, что урегулировали этот вопрос, избежав затяжных судебных разбирательств»,— сообщила компания в заявлении, разосланным в американские СМИ.

Евгений Хвостик