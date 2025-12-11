Все такое прогрессивное

«Доклад о мировом неравенстве-2026» фиксирует, что оно продолжает плавно расти как в доходном и имущественном, так и в климатическом и гендерном разрезах. Ранее это же фиксировал Всемирный банк, но новые результаты опираются на базу административных данных и претендуют на большую точность. Результаты России в этом ключе даже несколько превосходят глобальные: рост неравенства в РФ в докладе выше среднемирового. Впрочем, в качестве лекарства от неравенства авторы обсуждают уже реализованный в РФ рост налоговых ставок по мере роста доходов (в докладе — вплоть до введения глобального налога на богатых) и повышение политической активности бедных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Опубликованный вчера «Доклад о мировом неравенстве» (World Inequality Report-2026), среди авторов которого экономисты с мировыми именами Томас Пикетти, Джозеф Стиглиц и другие,— третья в серии (2018, 2022, 2026) работа, посвященная измерению множества аспектов разрывов в материальном положении населения Земли. Исследование опубликовано 10 декабря и опирается на глобальную базу World Inequality Database. Она, отметим, сводит административные (налоговые и социальные) данные, претендуя на большую точность в сравнении с опросами, конкурируя с профильным докладом Всемирного банка (см. “Ъ” от 16 октября 2024 года).

Доклад описывает мировое неравенство как «экстремальное, устойчивое и требующее немедленных действий». По расчетам авторов, 10% наиболее высокодоходных жителей планеты зарабатывают больше, чем остальные 90%, в области имущества ситуация еще острее — топ-10% собственников принадлежит более 75% всех мировых активов, тогда как на бедную половину населения мира приходится менее 2% всей собственности. На 0,001% населения (всего 60 тыс. человек с доходами от $100 млн и выше) приходится втрое больше богатства, чем на всю бедную половину человечества. Картина эта после пандемии COVID-19, когда был зафиксирован локальный провал в доходах бедных и всплеск у богатых, стабильна — формальный рост неравенства обеспечивается очень плавными трендами, разводящими эти доходные группы.

В региональной разбивке мир четко делится на высокодоходные Северную Америку, Европу и Океанию, среднедоходные Россию, страны Восточной и Средней Азии и Северной Африки и бедные и густонаселенные страны Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии и Африки южнее Сахары. Средний дневной заработок в них отличается почти в 13 раз ($125 против $10). Российская врезка в докладе повторяет мировые находки: хотя РФ отнесена авторами к «средним» странам (с доходом €27,5 тыс. в год и имуществом на €94,1 тыс. по ППС на душу населения), разрыв в ней велик и растет (топ-10% в среднем зарабатывают в 32 раза больше, чем бедные 50%, в 1990-х коэффициент составлял 27), на топ-10% богатых приходится 51% всех доходов, на 50% бедных — только 16%, а имущество распределено, как и везде: топ-10% контролируют 75% всей собственности, при этом топ-1% — 47%.

В климатической части доклада констатируется, что 50% бедного населения ответственны лишь за 3% всех парниковых выбросов в мире, а на топ-10% богатых приходится 77% выбросов при расчете через активы, которыми они владеют, и 47% — при расчете через потребляемые ими товары и услуги. При этом бедные подвержены рискам из-за изменений климата значительно сильнее — эту ситуацию доклад характеризует как «не только климатический, но и социальный кризис».

Аналогично гендерный раздел фиксирует сохранение разрыва: женщины в среднем получают лишь 61% мужской оплаты в пересчете на рабочий час, если не учитывать неоплачиваемую домашнюю работу, а с ее учетом (десять дополнительных часов в неделю, 53 рабочих часа против 43 — у мужчин) средняя почасовая оплата женского труда снижается до 32% от стоимости мужской, в итоге на женщин приходится лишь четверть трудовых доходов человечества.

Рекомендации авторов разделены на экономический и политический блоки. Первый говорит о необходимости ужесточения прогрессивного налогообложения (РФ, напомним, уже идет по этому пути), и даже признавая, что эффективное налогообложение самых богатых страт реализовать сложно, идею «глобальной охоты» на богатых по аналогии с мировыми усилиями по налогообложению транснациональных корпораций обсуждает. Политический же блок лишь констатирует утрату бедными и ранее не очень высокого политического веса и представленности, что и усугубляет их положение.

Олег Сапожков