СЕО на переправе меняют

В 2022–2023 годах российские компании столкнулись с гораздо более массовой, чем раньше, сменой руководителей — из-за санкций, новых требований к управленческим компетенциям и отъезда части топ-менеджеров за рубеж. В результате, как следует из доклада консалтинговой группы КФР, доля новичков на позициях СЕО достигла 40%, а доля женщин выросла почти в три раза. Опрос крупнейших компаний показал, что они стали чаще искать новых руководителей среди своих сотрудников — это говорит о возросшей важности программ внутреннего кадрового резерва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С момента начала военной операции РФ на Украине по июнь 2023 года гендиректоры сменились более чем в четверти (28%) российских компаний. Только в 2022 году сменилось 19% всех СЕО — и эта цифра является экстремально высокой для этого сегмента рынка труда, отмечается в исследовании «Российский индекс CЕO» консалтинговой группы КФР (ранее — Korn Ferry Russia). В его основе — опрос руководителей 105 крупнейших по капитализации компаний РФ.

За последние семь лет схожего уровня показатель достигал только в пандемийном, крайне сложном для компаний 2020 году (20%). «Эти кризисы потребовали от компаний и их CEO как большой выдержки, так и "пересобирания" бизнеса»,— отмечает управляющий партнёр КФР Антон Стороженко. Хотя в первом полугодии 2023 года ситуация в экономике несколько улучшилась (по данным Росстата, прирост ВВП составил 1,6% после падения на 2,1% в 2022-м), компании продолжили искать новых руководителей.

В исследовании отмечается, что в 63% случаев смена руководства была внеплановой — то есть происходила до срока истечения контракта по решению компании, самого гендиректора или под давлением внешних обстоятельств. В трети случаев такое решение было принято из-за санкций, наложенных на CEO или акционера, реже — на саму компанию.

Хотя большинство вновь назначенных гендиректоров уже имели схожий управленческий опыт, доля тех, кто впервые оказался в этой роли, довольно высока — 40%. Это может свидетельствовать как о том, что компании столкнулись с принципиально новыми для себя проблемами, решить которые не могут СЕО с традиционным набором компетенций, так и о том, что в этом узком сегменте рынка труда также есть дефицит кадров, вызванный в том числе отъездом многих руководителей за рубеж (подробнее см. “Ъ” от 25 мая).

Для стабильной экономической ситуации уровень в 40% дисгармоничен — в норме доля дебютантов составляет до 30%, отмечает управляющий партнер компании RosExpert Оксана Морсина. В то же время, говорит она, важно разделять, когда в компаниях произошла реальная смена первого лица, а когда — структурная перестановка, связанная, например, с санкционными рисками. Во втором случае бизнесом может продолжать управлять прежний руководитель, хотя формально позицию СЕО занимает другой человек.

При росте доли дебютантов говорить о значимом омоложении должности гендиректора нельзя — средний возраст СЕО сейчас, как и три года назад, составляет 52 года. При этом отмечается гендерный сдвиг — пытаясь преодолеть дефицит кадров, компании обратились к категории сотрудников, которая раньше чаще оставалась невостребованной при распределении высоких должностей. Хотя сейчас доля женщин среди руководителей крупного бизнеса остается низкой (2,8%), по сравнению с 2020 годом (1%) она выросла почти втрое. Такой же тренд, как ранее писал “Ъ”, кадровые аналитики зафиксировали и для массового персонала — после старта частичной мобилизации компании стали чаще предлагать вакансии женщинам (см. “Ъ” от 19 ноября 2022 года). Гендерные стереотипы все реже влияют на выбор руководителей, соглашается партнер Odgers Berndtson Russia Леонид Коен, отмечая, что наиболее распространенными функциональными позициями, из которых вырастают будущие СЕО, для женщин являются посты финансового директора и директора по маркетингу. «В будущем статистика гендерной пропорции станет менее значимой, поскольку успешный СЕО в первую очередь определяется набором компетенций, способных обеспечить достижение результата»,— отмечает он.

Согласно опросу, для поиска подходящей кандидатуры на роль нового руководителя компании чаще всего обращались к внутреннему найму — в 2023 году он стал источником 71% назначений, в 2020-м на него приходилось 66%. Больше всего «внутренних» кандидатов выбрано в промышленном секторе — 79%, меньше всего — в финансах (50%). При внутреннем найме на эту должность приходят сотрудники либо с топовых позиций в компании, либо с позиции CEO другой компании группы — в этих случаях средний срок от прихода в компанию до назначения СЕО составляет почти 10 лет. Усиление роли внутреннего найма, по мнению Оксаны Морсиной, будет подталкивать компании к формированию «скамейки запасных» — кадрового резерва. Сейчас собственники бизнеса зачастую вынуждены продвигать на руководящие позиции в том числе и работников, которые еще недостаточно подготовлены к новой роли.

Анастасия Мануйлова