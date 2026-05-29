Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Матвиенко предложила «каленым железом» выжигать дискриминацию женщин

Отслеживать факты дискриминации женщин при трудоустройстве в регионах предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Кадровиков, которые допускают такую дискриминацию, следует выжигать из работы «каленым железом», считает она. Об этом глава верхней палаты парламента сообщила на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Госпожа Матвиенко призвала обратиться к губернаторам и собрать всех руководителей кадровых служб, отметив, что они живут другими стереотипами. «Просто познакомить их с законодательством. Предупредить, что если хоть один факт дискриминации женщины при приеме на работу (будет), тем более женщины с детьми, то они будут нести ответственность»,— отметила госпожа Матвиенко.

По словам Валентины Матвиенко, некоторые кадровые службы принимают решение о приеме женщин на работу, принимая во внимание то, планируют ли они уходить в декрет. Спикер Совфеда отметила, что если у женщин есть маленький ребенок, то их относят к категории «неконкурентоспособных», поскольку считается, что ребенок будет болеть. «Вот это надо каленым железом выжигать из работы кадровых служб»,— подчеркнула она.

Также на заседании спикер Совфеда предложила IT-компаниям скорректировать выдачу ответов в поисковиках по запросам об абортах и сделать интернет «территорией поддержки семьи». По ее мнению, сначала браузеры должны выдавать информацию о кризисных центрах помощи женщинам, а не о клиниках, в которых можно сделать аборт. Ранее госпожа Матвиенко исключала полный запрет на аборты в России.

Фотогалерея

Женщины сверху

Предыдущая фотография
Отцы-основатели американской нации, положив в основу ее принцип равенства всех людей перед Богом, под «людьми» понимали лишь свободных мужчин. В 1776 году жена будущего второго президента США Джона Адамса написала мужу в Филадельфию, где тот принимал Декларацию независимости, и попросила, чтобы собравшиеся там мужчины «не забыли в тексте о своих дамах». Супруг отшутился в том духе, что дамам следует не забывать о доме и детях, однако вставил в текст декларации открывающую фразу-мину, взорвавшуюся два века спустя: «Все мужчины и женщины созданы равными»

Отцы-основатели американской нации, положив в основу ее принцип равенства всех людей перед Богом, под «людьми» понимали лишь свободных мужчин. В 1776 году жена будущего второго президента США Джона Адамса написала мужу в Филадельфию, где тот принимал Декларацию независимости, и попросила, чтобы собравшиеся там мужчины «не забыли в тексте о своих дамах». Супруг отшутился в том духе, что дамам следует не забывать о доме и детях, однако вставил в текст декларации открывающую фразу-мину, взорвавшуюся два века спустя: «Все мужчины и женщины созданы равными»

Фото: John Trumbull / US Capitol

Но и в XIX веке мысль о правовом равенстве полов звучала крамолой для ушей просвещенного американца. Потому что тогдашняя правовая система базировалась на заимствованном у англичан «обычном» (или прецедентном) праве, согласно которому «в браке муж и жена составляют единое целое». Отсюда следовало, что жены не могут иметь политических или экономических интересов, отличных от интересов мужей, которые голосуют и ведут всю хозяйственную деятельность от имени жен и в интересах семьи

Но и в XIX веке мысль о правовом равенстве полов звучала крамолой для ушей просвещенного американца. Потому что тогдашняя правовая система базировалась на заимствованном у англичан «обычном» (или прецедентном) праве, согласно которому «в браке муж и жена составляют единое целое». Отсюда следовало, что жены не могут иметь политических или экономических интересов, отличных от интересов мужей, которые голосуют и ведут всю хозяйственную деятельность от имени жен и в интересах семьи

Фото: Library of Congress

Как отмечали составительницы программного суфражистского документа — Декларации чувств и решений, принятой в 1848 году на первой конференции по правам женщин в Сенека-Фоллз,— «с точки зрения гражданских прав и перед законом замужние женщины фактически приравнены к мертвым». Интересно, что текст этой «декларации независимости» подписали делегаты обоих полов — 68 женщин и 32 мужчины

Как отмечали составительницы программного суфражистского документа — Декларации чувств и решений, принятой в 1848 году на первой конференции по правам женщин в Сенека-Фоллз,— «с точки зрения гражданских прав и перед законом замужние женщины фактически приравнены к мертвым». Интересно, что текст этой «декларации независимости» подписали делегаты обоих полов — 68 женщин и 32 мужчины

Фото: Library of Congress

В 1833 году колледж Оберлин первым из американских высших учебных заведений раскрыл двери перед абитуриентами в юбках, и спустя восемь лет там же получили ученые степени первые три американки, две из которых активно участвовали в движении суфражисток. Спустя шесть лет штат Миссисипи первым принял закон о праве замужней женщины на собственность. А в 1866-м две знаменитые «бабушки американской революции» Элизабет Кэйди Стэнтон и Сьюзен Энтони создали Американскую ассоциацию за равные права&lt;br>на фото: один из первых женских выпусков колледжа Оберлин

В 1833 году колледж Оберлин первым из американских высших учебных заведений раскрыл двери перед абитуриентами в юбках, и спустя восемь лет там же получили ученые степени первые три американки, две из которых активно участвовали в движении суфражисток. Спустя шесть лет штат Миссисипи первым принял закон о праве замужней женщины на собственность. А в 1866-м две знаменитые «бабушки американской революции» Элизабет Кэйди Стэнтон и Сьюзен Энтони создали Американскую ассоциацию за равные права
на фото: один из первых женских выпусков колледжа Оберлин

Фото: Oberlin College Archives

Во второй половине XIX века было сформировано несколько групп, которые лоббировали интересы женщин в английском парламенте. В 1897 году 17 организаций объединились в Национальный союз женских обществ. Союз организовывал встречи, направлял письма политикам и публиковал различные материалы

Во второй половине XIX века было сформировано несколько групп, которые лоббировали интересы женщин в английском парламенте. В 1897 году 17 организаций объединились в Национальный союз женских обществ. Союз организовывал встречи, направлял письма политикам и публиковал различные материалы

Фото: AP

Борьба за женское избирательное право была массовой и велась как женщинами, так и мужчинами самых разных взглядов. Одним из основных различий участников движения, особенно в Британии, было деление на суфражистов, стремившихся к изменениям конституционным путем, и суфражисток, возглавляемых Эммелин Панкхерст (на фото) создавшей в 1903 году Общественно-политический союз женщин и практиковавших более радикальные методы

Борьба за женское избирательное право была массовой и велась как женщинами, так и мужчинами самых разных взглядов. Одним из основных различий участников движения, особенно в Британии, было деление на суфражистов, стремившихся к изменениям конституционным путем, и суфражисток, возглавляемых Эммелин Панкхерст (на фото) создавшей в 1903 году Общественно-политический союз женщин и практиковавших более радикальные методы

Фото: Imperial War Museums

В 1908 году суфражетки попытались ворваться в Палату общин, подожгли дом Дэвида Ллойда Джорджа (несмотря на поддержку с его стороны введения женского избирательного права)

В 1908 году суфражетки попытались ворваться в Палату общин, подожгли дом Дэвида Ллойда Джорджа (несмотря на поддержку с его стороны введения женского избирательного права)

Фото: Fotobank / Hulton Archive / Getty Images

Женское избирательное право в России впервые было введено в 1906 году на территории пользовавшегося широкой автономией Великого княжества Финляндского, но входившего в состав Российской империи. На остальной территории России женщины получили право голосовать только весной 1917 года

Женское избирательное право в России впервые было введено в 1906 году на территории пользовавшегося широкой автономией Великого княжества Финляндского, но входившего в состав Российской империи. На остальной территории России женщины получили право голосовать только весной 1917 года

Фото: Signe Brander / Wikipedia

19 марта 1917 года в Петрограде под лозунгами «Свободная женщина в свободной России!», «Без участия женщин избирательное право не всеобщее!», «Место женщины в Учредительном собрании!» прошла 40-тысячная демонстрация женщин. Через месяц Временное правительство приняло постановление «О производстве выборов гласных городских дум, об участковых городских управлениях», согласно которому избирательными правами наделялись все граждане, достигшие 20 лет, без различия пола, национальности и вероисповедания

19 марта 1917 года в Петрограде под лозунгами «Свободная женщина в свободной России!», «Без участия женщин избирательное право не всеобщее!», «Место женщины в Учредительном собрании!» прошла 40-тысячная демонстрация женщин. Через месяц Временное правительство приняло постановление «О производстве выборов гласных городских дум, об участковых городских управлениях», согласно которому избирательными правами наделялись все граждане, достигшие 20 лет, без различия пола, национальности и вероисповедания

Фото: ТАСС

В 1915 году Нью-Йорк потрясла 40-тысячная демонстрация женщин в защиту равных избирательных прав. А спустя год первая дама заняла место в палате представителей конгресса — ею стала видная суфражистка и пацифистка Джанетт Ранкин, которая воспользовалась более прогрессивным, чем федеральный, избирательным законом штата Монтана (в 1941 году она единственная голосовала против объявления войны Японии). Правда, еще через год полиция арестовала полторы сотни суфражисток, пикетировавших Белый дом, но остановить прогресс уже было невозможно

В 1915 году Нью-Йорк потрясла 40-тысячная демонстрация женщин в защиту равных избирательных прав. А спустя год первая дама заняла место в палате представителей конгресса — ею стала видная суфражистка и пацифистка Джанетт Ранкин, которая воспользовалась более прогрессивным, чем федеральный, избирательным законом штата Монтана (в 1941 году она единственная голосовала против объявления войны Японии). Правда, еще через год полиция арестовала полторы сотни суфражисток, пикетировавших Белый дом, но остановить прогресс уже было невозможно

Фото: AP

В 1919 году при поддержке президента Вильсона конгресс принял 19-ю поправку, давшую 26 миллионам американок право голоса. При ратификации в штатах судьбу ее решили голоса всего двух членов сената штата Теннесси (в конституции записано, что поправки должны быть ратифицированы тремя четвертями штатов, и Теннесси оказался искомым 36-м из тогдашних 48). Как подсчитала одна из видных суфражисток, победа далась дорогой ценой: 57 лет борьбы, 56 референдумов и сборов подписей, 480 обращений в сенаты штатов и 277 — к руководству обеих ведущих партий, а также проталкивание поправки в повестку конгресса всех 19 созывов

В 1919 году при поддержке президента Вильсона конгресс принял 19-ю поправку, давшую 26 миллионам американок право голоса. При ратификации в штатах судьбу ее решили голоса всего двух членов сената штата Теннесси (в конституции записано, что поправки должны быть ратифицированы тремя четвертями штатов, и Теннесси оказался искомым 36-м из тогдашних 48). Как подсчитала одна из видных суфражисток, победа далась дорогой ценой: 57 лет борьбы, 56 референдумов и сборов подписей, 480 обращений в сенаты штатов и 277 — к руководству обеих ведущих партий, а также проталкивание поправки в повестку конгресса всех 19 созывов

Фото: AP

Известная социалистка и борец за права женщин Клара Цеткин (на фото) активно поднимала тему роли женщины в революционной борьбе. Близкая подруга Розы Люксембург и ученица дочери Карла Маркса, она боролась за смягчение трудового законодательства для женщин и предоставление всеобщего избирательного права. Возглавив социал-демократическое женское движение в Германии, она превратила его в одно из сильнейших в мире. В 1910-м году Клара Цеткин предложила учредить день солидарности трудящихся женщин в борьбе против угнетения и неравенства. И сейчас по инициативе ООН 8 марта отмечают Международный день борьбы за права женщин. А в 1932 году, открывая очередной политический сезон в рейхстаге на правах его старейшего депутата, именно Цеткин прямо и открыто заговорила об опасности фашизма

Известная социалистка и борец за права женщин Клара Цеткин (на фото) активно поднимала тему роли женщины в революционной борьбе. Близкая подруга Розы Люксембург и ученица дочери Карла Маркса, она боролась за смягчение трудового законодательства для женщин и предоставление всеобщего избирательного права. Возглавив социал-демократическое женское движение в Германии, она превратила его в одно из сильнейших в мире. В 1910-м году Клара Цеткин предложила учредить день солидарности трудящихся женщин в борьбе против угнетения и неравенства. И сейчас по инициативе ООН 8 марта отмечают Международный день борьбы за права женщин. А в 1932 году, открывая очередной политический сезон в рейхстаге на правах его старейшего депутата, именно Цеткин прямо и открыто заговорила об опасности фашизма

Фото: AP

После окончания Первой мировой войны феминизм раскололся на два течения. Умеренное «социальное» крыло предпочло бороться за дополнительные гарантии и привилегии женщин в общественной жизни и на производстве, в то время как радикальное «эгалитарное» выступало за полное равенство с мужчинами во всех сферах жизни, отказываясь признавать какие-либо различия между полами: биологические, физиологические или психологические. Поначалу радикальные феминистки остались в меньшинстве: во время войны объективно возросла доля женщин в сфере массового производства, и встал вопрос о социальной защите женского труда, а кроме того, многие активистки женского движения вполне удовлетворились завоеванным правом голоса и отошли от борьбы

После окончания Первой мировой войны феминизм раскололся на два течения. Умеренное «социальное» крыло предпочло бороться за дополнительные гарантии и привилегии женщин в общественной жизни и на производстве, в то время как радикальное «эгалитарное» выступало за полное равенство с мужчинами во всех сферах жизни, отказываясь признавать какие-либо различия между полами: биологические, физиологические или психологические. Поначалу радикальные феминистки остались в меньшинстве: во время войны объективно возросла доля женщин в сфере массового производства, и встал вопрос о социальной защите женского труда, а кроме того, многие активистки женского движения вполне удовлетворились завоеванным правом голоса и отошли от борьбы

Фото: AP

В 1923 году лидер Национальной женской партии Элис Пол (на фото), прошедшая боевое крещение в английском суфражистском движении, сформулировала поправку о равных правах — Equal Rights Amendment (ERA), ставшую предметом дискуссий на многие десятилетия. В первом варианте она состояла всего из одного предложения: «Мужчины и женщины должны иметь равные права в Соединенных Штатах и на всех территориях, находящихся под их юрисдикцией». В таком виде поправка была представлена участницам юбилейной конференции в Сенека-Фоллз, собравшейся 21 июля 1923 года — спустя 75 лет после принятой там же первой декларации

В 1923 году лидер Национальной женской партии Элис Пол (на фото), прошедшая боевое крещение в английском суфражистском движении, сформулировала поправку о равных правах — Equal Rights Amendment (ERA), ставшую предметом дискуссий на многие десятилетия. В первом варианте она состояла всего из одного предложения: «Мужчины и женщины должны иметь равные права в Соединенных Штатах и на всех территориях, находящихся под их юрисдикцией». В таком виде поправка была представлена участницам юбилейной конференции в Сенека-Фоллз, собравшейся 21 июля 1923 года — спустя 75 лет после принятой там же первой декларации

Фото: AP

Социальное крыло не поддержало ERA, поскольку стояло за недавно введенные в ряде штатов (и поддержанные Верховным судом) законодательные протекционистские меры в отношении работающих женщин. По мнению «социалок», интересам большинства американских женщин отвечало как раз сочетание гражданского равенства в области избирательных прав с государственной защитой женщины-работницы и матери. Однако радикальные дамы настаивали на том, что введение ERA принципиально изменит статус женщин в обществе и необходимость в льготах отпадет сама собой

Социальное крыло не поддержало ERA, поскольку стояло за недавно введенные в ряде штатов (и поддержанные Верховным судом) законодательные протекционистские меры в отношении работающих женщин. По мнению «социалок», интересам большинства американских женщин отвечало как раз сочетание гражданского равенства в области избирательных прав с государственной защитой женщины-работницы и матери. Однако радикальные дамы настаивали на том, что введение ERA принципиально изменит статус женщин в обществе и необходимость в льготах отпадет сама собой

Фото: AP

Во время избирательной кампании 1940 года республиканцы первыми включили «взрывоопасный» пункт об ERA в предвыборную платформу; демократы, тесно связанные с главными противниками поправки — профсоюзами, спохватились только к следующим выборам

Во время избирательной кампании 1940 года республиканцы первыми включили «взрывоопасный» пункт об ERA в предвыборную платформу; демократы, тесно связанные с главными противниками поправки — профсоюзами, спохватились только к следующим выборам

Фото: AP

После Второй мировой войны, во время которой впервые в жизни пошли работать 6 млн американок (занятость женщин на производстве за четыре военных года выросла с 25% до 36%), более 80% новоиспеченных работниц пожелали остаться на своих рабочих местах. Тем самым они опровергли доминировавшее общественное мнение о том, что «война закончится, и женщины вернутся к семейным очагам», проигнорировали нападки консервативного большинства и давление массовой культуры с ее стереотипами «стопроцентной американки»

После Второй мировой войны, во время которой впервые в жизни пошли работать 6 млн американок (занятость женщин на производстве за четыре военных года выросла с 25% до 36%), более 80% новоиспеченных работниц пожелали остаться на своих рабочих местах. Тем самым они опровергли доминировавшее общественное мнение о том, что «война закончится, и женщины вернутся к семейным очагам», проигнорировали нападки консервативного большинства и давление массовой культуры с ее стереотипами «стопроцентной американки»

Фото: AP

Женщины Франции стали полноправными участниками выборов 21 апреля 1944 года по постановлению Французского временного правительства. Первыми выборами, в которых женщины смогли принять участие наравне с мужчинами, стали муниципальные выборы 29 апреля 1945 года и парламентские выборы 21 октября 1945 года. Коренные мусульманки Французского Алжира получили право голоса только по декрету от 3 июля 1958 года

Женщины Франции стали полноправными участниками выборов 21 апреля 1944 года по постановлению Французского временного правительства. Первыми выборами, в которых женщины смогли принять участие наравне с мужчинами, стали муниципальные выборы 29 апреля 1945 года и парламентские выборы 21 октября 1945 года. Коренные мусульманки Французского Алжира получили право голоса только по декрету от 3 июля 1958 года

Фото: AP

В 1971 году пал один из главных бастионов «мужского шовинизма» — Верховный суд. Признав не соответствующим конституции закон штата Айдахо, дававший мужчинам определенные преимущества в конкретных делах о наследстве, Верховный суд заявил о недопустимости в судебных делах о наследстве аргументации типа «мужчины более заинтересованы и более способны к финансовой деятельности». Заявление Верховного суда прозвучало для радикальных феминисток залпом «Авроры», и тогдашний его председатель Эрл Уоррен (на фото) с тех пор стал одной из икон их революции

В 1971 году пал один из главных бастионов «мужского шовинизма» — Верховный суд. Признав не соответствующим конституции закон штата Айдахо, дававший мужчинам определенные преимущества в конкретных делах о наследстве, Верховный суд заявил о недопустимости в судебных делах о наследстве аргументации типа «мужчины более заинтересованы и более способны к финансовой деятельности». Заявление Верховного суда прозвучало для радикальных феминисток залпом «Авроры», и тогдашний его председатель Эрл Уоррен (на фото) с тех пор стал одной из икон их революции

Фото: AP / Henry Burroughs

К началу 1970-х в США стихийно сформировались женские партии и движения. В дискуссионных «группах по развитию сознания» обсуждались все формы дискриминации по признаку пола: неравная оплата, неравномерное разделение семейных обязанностей, насилие над женщиной в семье и на улице, унижающие женщину порнография, индустрия «сексуальных услуг» и конкурсы красоты, отсутствие инструментов влияния на внутреннюю и внешнюю политику государства и т. п.

К началу 1970-х в США стихийно сформировались женские партии и движения. В дискуссионных «группах по развитию сознания» обсуждались все формы дискриминации по признаку пола: неравная оплата, неравномерное разделение семейных обязанностей, насилие над женщиной в семье и на улице, унижающие женщину порнография, индустрия «сексуальных услуг» и конкурсы красоты, отсутствие инструментов влияния на внутреннюю и внешнюю политику государства и т. п.

Фото: AP

В 1967 году Кетрин Швитцер стала первой женщиной, которая официально пробежала Бостонский марафон. Один из организаторов марафона Джок Семпл потребовал, чтобы она «вернула номер и убиралась к черту с его марафона», и пытался силой увести ее с трассы. Акция Швитцер привела к тому, что в 1972 году женщины все-таки получили право официально участвовать в пробеге по Бостону

В 1967 году Кетрин Швитцер стала первой женщиной, которая официально пробежала Бостонский марафон. Один из организаторов марафона Джок Семпл потребовал, чтобы она «вернула номер и убиралась к черту с его марафона», и пытался силой увести ее с трассы. Акция Швитцер привела к тому, что в 1972 году женщины все-таки получили право официально участвовать в пробеге по Бостону

Фото: Paul Connell / The Boston Globe / Getty Images

Феминистки бойкотировали конкурсы красоты и «сексуально ориентированную» моду, создавали убежища для женщин, подвергшихся насилию в семье, и добивались права служить в армии, заниматься бизнесом и политикой на всех уровнях. По остроумному замечанию одного антифеминиста, «юбку приравняли к брюкам, снабдив ее ширинкой»

Феминистки бойкотировали конкурсы красоты и «сексуально ориентированную» моду, создавали убежища для женщин, подвергшихся насилию в семье, и добивались права служить в армии, заниматься бизнесом и политикой на всех уровнях. По остроумному замечанию одного антифеминиста, «юбку приравняли к брюкам, снабдив ее ширинкой»

Фото: AP

«Вторая волна» западного феминизма началась в конце 1940-х и схлынула в конце 1980-х. Ее идеологом стала французский писатель и философ Симона де Бовуар (слева). В 1949 году вышла ее книга «Второй пол», посвященная положению женщины в послевоенном мире. На основе идей экзистенциализма Жана-Поля Сартра (справа), ставящего во главу угла проблему свободы выбора и ответственности каждого за свою жизнь, госпожа де Бовуар утверждала: женщины лишены этой свободы из-за социальной мифологии, сформировавшейся вокруг представлений о женственности

«Вторая волна» западного феминизма началась в конце 1940-х и схлынула в конце 1980-х. Ее идеологом стала французский писатель и философ Симона де Бовуар (слева). В 1949 году вышла ее книга «Второй пол», посвященная положению женщины в послевоенном мире. На основе идей экзистенциализма Жана-Поля Сартра (справа), ставящего во главу угла проблему свободы выбора и ответственности каждого за свою жизнь, госпожа де Бовуар утверждала: женщины лишены этой свободы из-за социальной мифологии, сформировавшейся вокруг представлений о женственности

Фото: AP

В 1959 году Израиль принял закон об обязательной воинской повинности для мужчин и женщин, достигших 18-летнего возраста. С этого момента израильская армия стала одним из самых ярких символов гендерного равенства в мире. В 2014 году обязательную срочную службу в армии для женщин ввела Норвегия

В 1959 году Израиль принял закон об обязательной воинской повинности для мужчин и женщин, достигших 18-летнего возраста. С этого момента израильская армия стала одним из самых ярких символов гендерного равенства в мире. В 2014 году обязательную срочную службу в армии для женщин ввела Норвегия

Фото: AP / Nash

В 1963 году в США вышла книга Бетти Фридан «Тайна женственности». Автор отвергала устоявшееся мнение, что женщина может реализовать себя только в роли жены и матери, и обвиняла женские журналы, рекламу и массовую культуру в навязывании стереотипов. «The New York Times» назвала «Тайну женственности» одной из наиболее влиятельных публицистических книг XX века

В 1963 году в США вышла книга Бетти Фридан «Тайна женственности». Автор отвергала устоявшееся мнение, что женщина может реализовать себя только в роли жены и матери, и обвиняла женские журналы, рекламу и массовую культуру в навязывании стереотипов. «The New York Times» назвала «Тайну женственности» одной из наиболее влиятельных публицистических книг XX века

Фото: AP

В 1991 году адвокат Анита Хилл (в центре) обвинила в сексуальных домогательствах кандидата на должность верховного судьи США Кларенса Томаса, но тот был оправдан. В ответ в 1992 году журнал Miss опубликовал статью 22-летней журналистки Ребекки Уокер «Становясь третьей волной», где автор сформулировала концепцию нового витка борьбы за женские права. Ее целями стали борьба против насилия, защита репродуктивных прав, свобода сексуальности и самоидентификации, а также устранение препятствий для продвижения женщин по карьерной лестнице и дискриминации оплаты труда

В 1991 году адвокат Анита Хилл (в центре) обвинила в сексуальных домогательствах кандидата на должность верховного судьи США Кларенса Томаса, но тот был оправдан. В ответ в 1992 году журнал Miss опубликовал статью 22-летней журналистки Ребекки Уокер «Становясь третьей волной», где автор сформулировала концепцию нового витка борьбы за женские права. Ее целями стали борьба против насилия, защита репродуктивных прав, свобода сексуальности и самоидентификации, а также устранение препятствий для продвижения женщин по карьерной лестнице и дискриминации оплаты труда

Фото: AP / Doug Mills

Борьба шла не только в США. В 1993 году в России появилось общественно-политическое движение «Женщины России». В том же году его представительницы прошли в Госдуму, где создали собственную фракцию. 1 апреля 2007 года в Великобритании был принят закон «О равенстве», обязавший государственные органы «содействовать равенству возможностей между мужчинами и женщинами». А в 2008 году власти Норвегии ввели новые правила для бизнеса. В соответствии с ними, женщины должны были занимать не менее 40% мест в совете директоров

Борьба шла не только в США. В 1993 году в России появилось общественно-политическое движение «Женщины России». В том же году его представительницы прошли в Госдуму, где создали собственную фракцию. 1 апреля 2007 года в Великобритании был принят закон «О равенстве», обязавший государственные органы «содействовать равенству возможностей между мужчинами и женщинами». А в 2008 году власти Норвегии ввели новые правила для бизнеса. В соответствии с ними, женщины должны были занимать не менее 40% мест в совете директоров

Фото: Александр Неменов / ТАСС

В 2011 году в Торонто проводится первая акция SlutWalk, направленная против убеждения, что женщины сами провоцируют насилие и домогательства откровенным внешним видом. В последующие годы акция переросла в мировое движение

В 2011 году в Торонто проводится первая акция SlutWalk, направленная против убеждения, что женщины сами провоцируют насилие и домогательства откровенным внешним видом. В последующие годы акция переросла в мировое движение

Фото: Reuters

В 2017 году на фоне дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного 87 женщинами в сексуальных домогательствах, в сети началась массовая компания #meetoo. Ряд известных актеров, продюсеров и политиков потеряли свои должности

В 2017 году на фоне дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного 87 женщинами в сексуальных домогательствах, в сети началась массовая компания #meetoo. Ряд известных актеров, продюсеров и политиков потеряли свои должности

Фото: AP

Несмотря на заявление Катрин Денев и еще 99 известных женщин Франции, что компания является «новым пуританством», #meetoo добилась своей цели. В западных странах сексуальные домогательства теперь могут стоить карьеры даже топ-менеджерам крупных компаний

Несмотря на заявление Катрин Денев и еще 99 известных женщин Франции, что компания является «новым пуританством», #meetoo добилась своей цели. В западных странах сексуальные домогательства теперь могут стоить карьеры даже топ-менеджерам крупных компаний

Фото: AP / Damian Dovarganes, File

В России женщины не могут занимать ряд должностей в армии на контрактной основе. Но в 2019 году впервые женский танковый экипаж принял участие в «Армейских международных играх» на полигоне Алабино. В 2022 году ряды российской армии пополнят первые выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А. К. Серова — девушки-пилоты военной авиации

В России женщины не могут занимать ряд должностей в армии на контрактной основе. Но в 2019 году впервые женский танковый экипаж принял участие в «Армейских международных играх» на полигоне Алабино. В 2022 году ряды российской армии пополнят первые выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А. К. Серова — девушки-пилоты военной авиации

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

В России существует перечень профессий, в которых запрещается применять труд женщин. Документ был составлен более 20 лет назад. С января 2021 года он сократился с 456 до 100 позиций. Например, для женщин стала доступна профессия машиниста метро. В учебном центре Московского метрополитена 24 девушки прошли обучение для работы на поездах «Москва»

В России существует перечень профессий, в которых запрещается применять труд женщин. Документ был составлен более 20 лет назад. С января 2021 года он сократился с 456 до 100 позиций. Например, для женщин стала доступна профессия машиниста метро. В учебном центре Московского метрополитена 24 девушки прошли обучение для работы на поездах «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 32

Отцы-основатели американской нации, положив в основу ее принцип равенства всех людей перед Богом, под «людьми» понимали лишь свободных мужчин. В 1776 году жена будущего второго президента США Джона Адамса написала мужу в Филадельфию, где тот принимал Декларацию независимости, и попросила, чтобы собравшиеся там мужчины «не забыли в тексте о своих дамах». Супруг отшутился в том духе, что дамам следует не забывать о доме и детях, однако вставил в текст декларации открывающую фразу-мину, взорвавшуюся два века спустя: «Все мужчины и женщины созданы равными»

Фото: John Trumbull / US Capitol

Но и в XIX веке мысль о правовом равенстве полов звучала крамолой для ушей просвещенного американца. Потому что тогдашняя правовая система базировалась на заимствованном у англичан «обычном» (или прецедентном) праве, согласно которому «в браке муж и жена составляют единое целое». Отсюда следовало, что жены не могут иметь политических или экономических интересов, отличных от интересов мужей, которые голосуют и ведут всю хозяйственную деятельность от имени жен и в интересах семьи

Фото: Library of Congress

Как отмечали составительницы программного суфражистского документа — Декларации чувств и решений, принятой в 1848 году на первой конференции по правам женщин в Сенека-Фоллз,— «с точки зрения гражданских прав и перед законом замужние женщины фактически приравнены к мертвым». Интересно, что текст этой «декларации независимости» подписали делегаты обоих полов — 68 женщин и 32 мужчины

Фото: Library of Congress

В 1833 году колледж Оберлин первым из американских высших учебных заведений раскрыл двери перед абитуриентами в юбках, и спустя восемь лет там же получили ученые степени первые три американки, две из которых активно участвовали в движении суфражисток. Спустя шесть лет штат Миссисипи первым принял закон о праве замужней женщины на собственность. А в 1866-м две знаменитые «бабушки американской революции» Элизабет Кэйди Стэнтон и Сьюзен Энтони создали Американскую ассоциацию за равные права
на фото: один из первых женских выпусков колледжа Оберлин

Фото: Oberlin College Archives

Во второй половине XIX века было сформировано несколько групп, которые лоббировали интересы женщин в английском парламенте. В 1897 году 17 организаций объединились в Национальный союз женских обществ. Союз организовывал встречи, направлял письма политикам и публиковал различные материалы

Фото: AP

Борьба за женское избирательное право была массовой и велась как женщинами, так и мужчинами самых разных взглядов. Одним из основных различий участников движения, особенно в Британии, было деление на суфражистов, стремившихся к изменениям конституционным путем, и суфражисток, возглавляемых Эммелин Панкхерст (на фото) создавшей в 1903 году Общественно-политический союз женщин и практиковавших более радикальные методы

Фото: Imperial War Museums

В 1908 году суфражетки попытались ворваться в Палату общин, подожгли дом Дэвида Ллойда Джорджа (несмотря на поддержку с его стороны введения женского избирательного права)

Фото: Fotobank / Hulton Archive / Getty Images

Женское избирательное право в России впервые было введено в 1906 году на территории пользовавшегося широкой автономией Великого княжества Финляндского, но входившего в состав Российской империи. На остальной территории России женщины получили право голосовать только весной 1917 года

Фото: Signe Brander / Wikipedia

19 марта 1917 года в Петрограде под лозунгами «Свободная женщина в свободной России!», «Без участия женщин избирательное право не всеобщее!», «Место женщины в Учредительном собрании!» прошла 40-тысячная демонстрация женщин. Через месяц Временное правительство приняло постановление «О производстве выборов гласных городских дум, об участковых городских управлениях», согласно которому избирательными правами наделялись все граждане, достигшие 20 лет, без различия пола, национальности и вероисповедания

Фото: ТАСС

В 1915 году Нью-Йорк потрясла 40-тысячная демонстрация женщин в защиту равных избирательных прав. А спустя год первая дама заняла место в палате представителей конгресса — ею стала видная суфражистка и пацифистка Джанетт Ранкин, которая воспользовалась более прогрессивным, чем федеральный, избирательным законом штата Монтана (в 1941 году она единственная голосовала против объявления войны Японии). Правда, еще через год полиция арестовала полторы сотни суфражисток, пикетировавших Белый дом, но остановить прогресс уже было невозможно

Фото: AP

В 1919 году при поддержке президента Вильсона конгресс принял 19-ю поправку, давшую 26 миллионам американок право голоса. При ратификации в штатах судьбу ее решили голоса всего двух членов сената штата Теннесси (в конституции записано, что поправки должны быть ратифицированы тремя четвертями штатов, и Теннесси оказался искомым 36-м из тогдашних 48). Как подсчитала одна из видных суфражисток, победа далась дорогой ценой: 57 лет борьбы, 56 референдумов и сборов подписей, 480 обращений в сенаты штатов и 277 — к руководству обеих ведущих партий, а также проталкивание поправки в повестку конгресса всех 19 созывов

Фото: AP

Известная социалистка и борец за права женщин Клара Цеткин (на фото) активно поднимала тему роли женщины в революционной борьбе. Близкая подруга Розы Люксембург и ученица дочери Карла Маркса, она боролась за смягчение трудового законодательства для женщин и предоставление всеобщего избирательного права. Возглавив социал-демократическое женское движение в Германии, она превратила его в одно из сильнейших в мире. В 1910-м году Клара Цеткин предложила учредить день солидарности трудящихся женщин в борьбе против угнетения и неравенства. И сейчас по инициативе ООН 8 марта отмечают Международный день борьбы за права женщин. А в 1932 году, открывая очередной политический сезон в рейхстаге на правах его старейшего депутата, именно Цеткин прямо и открыто заговорила об опасности фашизма

Фото: AP

После окончания Первой мировой войны феминизм раскололся на два течения. Умеренное «социальное» крыло предпочло бороться за дополнительные гарантии и привилегии женщин в общественной жизни и на производстве, в то время как радикальное «эгалитарное» выступало за полное равенство с мужчинами во всех сферах жизни, отказываясь признавать какие-либо различия между полами: биологические, физиологические или психологические. Поначалу радикальные феминистки остались в меньшинстве: во время войны объективно возросла доля женщин в сфере массового производства, и встал вопрос о социальной защите женского труда, а кроме того, многие активистки женского движения вполне удовлетворились завоеванным правом голоса и отошли от борьбы

Фото: AP

В 1923 году лидер Национальной женской партии Элис Пол (на фото), прошедшая боевое крещение в английском суфражистском движении, сформулировала поправку о равных правах — Equal Rights Amendment (ERA), ставшую предметом дискуссий на многие десятилетия. В первом варианте она состояла всего из одного предложения: «Мужчины и женщины должны иметь равные права в Соединенных Штатах и на всех территориях, находящихся под их юрисдикцией». В таком виде поправка была представлена участницам юбилейной конференции в Сенека-Фоллз, собравшейся 21 июля 1923 года — спустя 75 лет после принятой там же первой декларации

Фото: AP

Социальное крыло не поддержало ERA, поскольку стояло за недавно введенные в ряде штатов (и поддержанные Верховным судом) законодательные протекционистские меры в отношении работающих женщин. По мнению «социалок», интересам большинства американских женщин отвечало как раз сочетание гражданского равенства в области избирательных прав с государственной защитой женщины-работницы и матери. Однако радикальные дамы настаивали на том, что введение ERA принципиально изменит статус женщин в обществе и необходимость в льготах отпадет сама собой

Фото: AP

Во время избирательной кампании 1940 года республиканцы первыми включили «взрывоопасный» пункт об ERA в предвыборную платформу; демократы, тесно связанные с главными противниками поправки — профсоюзами, спохватились только к следующим выборам

Фото: AP

После Второй мировой войны, во время которой впервые в жизни пошли работать 6 млн американок (занятость женщин на производстве за четыре военных года выросла с 25% до 36%), более 80% новоиспеченных работниц пожелали остаться на своих рабочих местах. Тем самым они опровергли доминировавшее общественное мнение о том, что «война закончится, и женщины вернутся к семейным очагам», проигнорировали нападки консервативного большинства и давление массовой культуры с ее стереотипами «стопроцентной американки»

Фото: AP

Женщины Франции стали полноправными участниками выборов 21 апреля 1944 года по постановлению Французского временного правительства. Первыми выборами, в которых женщины смогли принять участие наравне с мужчинами, стали муниципальные выборы 29 апреля 1945 года и парламентские выборы 21 октября 1945 года. Коренные мусульманки Французского Алжира получили право голоса только по декрету от 3 июля 1958 года

Фото: AP

В 1971 году пал один из главных бастионов «мужского шовинизма» — Верховный суд. Признав не соответствующим конституции закон штата Айдахо, дававший мужчинам определенные преимущества в конкретных делах о наследстве, Верховный суд заявил о недопустимости в судебных делах о наследстве аргументации типа «мужчины более заинтересованы и более способны к финансовой деятельности». Заявление Верховного суда прозвучало для радикальных феминисток залпом «Авроры», и тогдашний его председатель Эрл Уоррен (на фото) с тех пор стал одной из икон их революции

Фото: AP / Henry Burroughs

К началу 1970-х в США стихийно сформировались женские партии и движения. В дискуссионных «группах по развитию сознания» обсуждались все формы дискриминации по признаку пола: неравная оплата, неравномерное разделение семейных обязанностей, насилие над женщиной в семье и на улице, унижающие женщину порнография, индустрия «сексуальных услуг» и конкурсы красоты, отсутствие инструментов влияния на внутреннюю и внешнюю политику государства и т. п.

Фото: AP

В 1967 году Кетрин Швитцер стала первой женщиной, которая официально пробежала Бостонский марафон. Один из организаторов марафона Джок Семпл потребовал, чтобы она «вернула номер и убиралась к черту с его марафона», и пытался силой увести ее с трассы. Акция Швитцер привела к тому, что в 1972 году женщины все-таки получили право официально участвовать в пробеге по Бостону

Фото: Paul Connell / The Boston Globe / Getty Images

Феминистки бойкотировали конкурсы красоты и «сексуально ориентированную» моду, создавали убежища для женщин, подвергшихся насилию в семье, и добивались права служить в армии, заниматься бизнесом и политикой на всех уровнях. По остроумному замечанию одного антифеминиста, «юбку приравняли к брюкам, снабдив ее ширинкой»

Фото: AP

«Вторая волна» западного феминизма началась в конце 1940-х и схлынула в конце 1980-х. Ее идеологом стала французский писатель и философ Симона де Бовуар (слева). В 1949 году вышла ее книга «Второй пол», посвященная положению женщины в послевоенном мире. На основе идей экзистенциализма Жана-Поля Сартра (справа), ставящего во главу угла проблему свободы выбора и ответственности каждого за свою жизнь, госпожа де Бовуар утверждала: женщины лишены этой свободы из-за социальной мифологии, сформировавшейся вокруг представлений о женственности

Фото: AP

В 1959 году Израиль принял закон об обязательной воинской повинности для мужчин и женщин, достигших 18-летнего возраста. С этого момента израильская армия стала одним из самых ярких символов гендерного равенства в мире. В 2014 году обязательную срочную службу в армии для женщин ввела Норвегия

Фото: AP / Nash

В 1963 году в США вышла книга Бетти Фридан «Тайна женственности». Автор отвергала устоявшееся мнение, что женщина может реализовать себя только в роли жены и матери, и обвиняла женские журналы, рекламу и массовую культуру в навязывании стереотипов. «The New York Times» назвала «Тайну женственности» одной из наиболее влиятельных публицистических книг XX века

Фото: AP

В 1991 году адвокат Анита Хилл (в центре) обвинила в сексуальных домогательствах кандидата на должность верховного судьи США Кларенса Томаса, но тот был оправдан. В ответ в 1992 году журнал Miss опубликовал статью 22-летней журналистки Ребекки Уокер «Становясь третьей волной», где автор сформулировала концепцию нового витка борьбы за женские права. Ее целями стали борьба против насилия, защита репродуктивных прав, свобода сексуальности и самоидентификации, а также устранение препятствий для продвижения женщин по карьерной лестнице и дискриминации оплаты труда

Фото: AP / Doug Mills

Борьба шла не только в США. В 1993 году в России появилось общественно-политическое движение «Женщины России». В том же году его представительницы прошли в Госдуму, где создали собственную фракцию. 1 апреля 2007 года в Великобритании был принят закон «О равенстве», обязавший государственные органы «содействовать равенству возможностей между мужчинами и женщинами». А в 2008 году власти Норвегии ввели новые правила для бизнеса. В соответствии с ними, женщины должны были занимать не менее 40% мест в совете директоров

Фото: Александр Неменов / ТАСС

В 2011 году в Торонто проводится первая акция SlutWalk, направленная против убеждения, что женщины сами провоцируют насилие и домогательства откровенным внешним видом. В последующие годы акция переросла в мировое движение

Фото: Reuters

В 2017 году на фоне дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного 87 женщинами в сексуальных домогательствах, в сети началась массовая компания #meetoo. Ряд известных актеров, продюсеров и политиков потеряли свои должности

Фото: AP

Несмотря на заявление Катрин Денев и еще 99 известных женщин Франции, что компания является «новым пуританством», #meetoo добилась своей цели. В западных странах сексуальные домогательства теперь могут стоить карьеры даже топ-менеджерам крупных компаний

Фото: AP / Damian Dovarganes, File

В России женщины не могут занимать ряд должностей в армии на контрактной основе. Но в 2019 году впервые женский танковый экипаж принял участие в «Армейских международных играх» на полигоне Алабино. В 2022 году ряды российской армии пополнят первые выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А. К. Серова — девушки-пилоты военной авиации

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

В России существует перечень профессий, в которых запрещается применять труд женщин. Документ был составлен более 20 лет назад. С января 2021 года он сократился с 456 до 100 позиций. Например, для женщин стала доступна профессия машиниста метро. В учебном центре Московского метрополитена 24 девушки прошли обучение для работы на поездах «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все