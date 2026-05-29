Матвиенко предложила «каленым железом» выжигать дискриминацию женщин

Отслеживать факты дискриминации женщин при трудоустройстве в регионах предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Кадровиков, которые допускают такую дискриминацию, следует выжигать из работы «каленым железом», считает она. Об этом глава верхней палаты парламента сообщила на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Госпожа Матвиенко призвала обратиться к губернаторам и собрать всех руководителей кадровых служб, отметив, что они живут другими стереотипами. «Просто познакомить их с законодательством. Предупредить, что если хоть один факт дискриминации женщины при приеме на работу (будет), тем более женщины с детьми, то они будут нести ответственность»,— отметила госпожа Матвиенко.

По словам Валентины Матвиенко, некоторые кадровые службы принимают решение о приеме женщин на работу, принимая во внимание то, планируют ли они уходить в декрет. Спикер Совфеда отметила, что если у женщин есть маленький ребенок, то их относят к категории «неконкурентоспособных», поскольку считается, что ребенок будет болеть. «Вот это надо каленым железом выжигать из работы кадровых служб»,— подчеркнула она.

Также на заседании спикер Совфеда предложила IT-компаниям скорректировать выдачу ответов в поисковиках по запросам об абортах и сделать интернет «территорией поддержки семьи». По ее мнению, сначала браузеры должны выдавать информацию о кризисных центрах помощи женщинам, а не о клиниках, в которых можно сделать аборт. Ранее госпожа Матвиенко исключала полный запрет на аборты в России.