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Недостаток разнообразия

FA добивается гендерного и расового многообразия в футбольных клубах

Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила, что английские футбольные клубы в текущем году не достигли целевых показателей по улучшению ситуации с расовым и гендерным многообразием, установленных Кодексом FLDC.

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Кодекс FLDC, представленный в октябре 2020 года и подписанный на данный момент 54 клубами Премьер-лиги, Английской футбольной лиги (объединяющей клубы второго, третьего и четвертого дивизионов), женской Суперлиги и женского Championship (второй дивизион), устанавливает целевые показатели в четырех областях кадрового подбора: высшие руководящие должности, специалисты по работе с командами, тренерский состав в мужском и женском футболе.

Каждый сезон подводится итог в виде отчета FA, в котором публикуется статистика по нанятым за текущий сезон кадрам. Она позволяет понять, как выглядит реальная картина «многообразия среди футбольного руководства». Статистика, представленная в конце отчета, включает в себя следующие пункты: кандидаты из числа «расовых меньшинств», кандидаты «немужской» гендерной классификации (женщины, интерсексуалы, люди с небинарной идентичностью), кандидаты с сексуальной ориентацией, отличной от гетеросексуальной, кандидаты с ограниченными возможностями.

Данные за последние 12 месяцев показывают, что клубы не смогли достичь ни одного из восьми показателей, установленных в четырех областях.

В первый же сезон, когда Кодекс FLDC вступил в силу, английским футбольным клубам удалось коллективно выполнить и даже перевыполнить две цели: нанять кандидатов определенной расовой принадлежности на должности тренеров в мужских футбольных командах (26,4% из запланированных 10%) и на высшие руководящие должности (17,8% (15%)). Во втором отчете статистика стала немного хуже: коллективно выполнены лишь две цели.

Исполнительный директор FA Марк Буллингем признал, что третий год действия Кодекса FLDC выявил «более медленный прогресс, чем ожидалось», и объявил, что со следующего года все клубы четырех высших дивизионов мужского футбола и двух высших дивизионов женского футбола будут обязаны публиковать данные о составе своих сотрудников.

По данным Reuters, их обяжут предоставлять информацию о возрасте, поле, гендере, расовой принадлежности, инвалидности и сексуальной ориентации нанятых кадров.

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Исполнительный директор антидискриминационной организации Kick It Out, деятельность которой направлена на борьбу с расизмом и пропаганду равенства в спорте, Тони Бёрнетт призывает Премьер-лигу и Английскую футбольную лигу ввести санкции за несоблюдение требований кодекса. Он убежден, что без выполнения таких обязательств невозможно выявить истинный масштаб проблемы и найти решения, позволяющие сделать футбол более репрезентативным видом спорта.

Екатерина Маракулина

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