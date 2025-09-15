Правительство посчитало избыточными штрафы за дискриминацию женщин

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ подготовила отрицательный отзыв (проект есть у “Ъ”) на инициативу о штрафах за дискриминацию женщин.

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Авторы законопроекта вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков и депутат Роза Чемерис (оба — «Новые люди») предлагали установить административную ответственность за «публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание социально-культурных моделей поведения, предполагающих ограничение женщин в их правах и свободах, гарантированных Конституцией». Поправки предусматривали наказание в виде штрафа от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

В пояснительной записке депутаты указывали, что речь идет в том числе о правах женщин на образование, труд, участие в общественной и политической жизни — и о «принижении их достоинства посредством сведения роли женщины исключительно к обслуживанию мужчины».

тдельные чиновники, политики и религиозные деятели, по словам авторов, позволяют себе подобные заявления, утверждая, что женщина обязана «сидеть дома», «только рожать» и быть «обслуживающим звеном» по отношению к мужчине. Штраф будет «превентивной мерой, исключающей появление в публичном пространстве подобных сообщений», заявили депутаты.

В правительстве, однако, посчитали инициативу избыточной. Авторы отзыва напомнили, что статья 5.62 КоАП и так предполагает ответственность за дискриминацию (штрафы от 1 тыс. до 3 тыс. руб. для граждан и от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юрлиц). А понятие дискриминации включает в себя «нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола».

Также в проекте отзыва указано, что статьей 20.3.1 КоАП уже установлена ответственность за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды», а также на «унижение достоинства человека либо группы лиц», в том числе по признакам пола. «Пояснительная записка к законопроекту не содержит сведений, подтверждающих неэффективность действующего правового регулирования»,— отметили в правительстве.

Полина Ячменникова