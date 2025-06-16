В MI6 сменили пол
Внешнюю разведку Великобритании впервые возглавит женщина
Впервые за более чем столетнюю историю британской внешней разведки во главе ведомства будет стоять женщина. Новым «С», как принято называть главу MI6, станет сотрудница с более чем 20-летним стажем Блейз Метревели. В ее послужном списке не только многочисленные операции на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, но и руководство подразделением, отвечающим за технологии и инновации. Госпожа Метревели официально вступит в должность осенью 2025 года, сменив на этом посту Ричарда Мура.
Блейз Метревели
Фото: United Kingdom Foreign Office / AP
Назначение Блейз Метревели на пост главы MI6 открыло новую главу в более чем столетней истории британской внешней разведки. В то время как в ее «сестринских» структурах — агентстве внутренней безопасности и разведки MI5 и Центре правительственной связи — женщины-руководители уже стали нормой, это ведомство возглавляла женщина лишь в фильмах о Джеймсе Бонде. Сейчас во главе MI6 стоит Ричард Мур, который покинет службу осенью 2025 года после пяти лет на этом посту. До назначения он был известен своей работой в качестве посла Великобритании в Турции и имел репутацию человека, которому удалось установить прочные отношения между правительственными кругами в Лондоне и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Разговоры о том, что новым главой британской внешней разведки станет женщина, начались еще в мае. Тогда газета The Times опубликовала статью, в которой сообщила о процессе подбора руководителя ведомства.
После всех этапов собеседований в финал вышли три кандидата, причем все они были женщинами.
Газета указывала, что две претендентки — сотрудницы MI6 с внушительным стажем, а третья — постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд. Когда-то она стала первой женщиной—послом страны в Китае, где проработала пять лет, в период с 2015 по 2020 год. Теперь же именно это достижение не позволило ей продвинуться дальше — госпожу Вудворд неоднократно обвиняли в слишком близких связях с Пекином и симпатиях к китайскому руководству. Перед завершением своей дипломатической миссии она дала интервью китайскому англоязычному изданию Global Times, в котором заявила, что Тайвань — часть КНР. Это высказывание не расходилось с официальной позицией Лондона (впервые британский парламент заявил о независимости Тайваня в одном из официальных документов в 2023 году), но тем не менее вызвало шквал критики на родине. По данным The Times, ее кандидатура на пост «С» — так принято называть главу внешней разведки — была выдвинута потому, что внутри самой структуры оказалось недостаточно достойных кандидатов.
В биографии 47-летней Блейз Метревели чересчур тесных отношений с какой-либо из недружественных стран не значится. Сразу после окончания Кембриджа, где она изучала антропологию, госпожа Метревели в 1999 году поступила на службу ее величеству.
И за более чем 25-летний опыт работы в структурах MI5 и MI6 она прошла путь от рядового сотрудника до генерального директора одного из наиболее инновационных подразделений MI6 — технологического отдела, аналогичного Q-отделу из фильмов об агенте 007.
До назначения на этот пост госпожа Метревели большую часть времени занималась операциями на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и странах Британского Содружества.
Комментируя ее назначение, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал его «историческим» и заявил, что никогда еще «работа разведслужб не была столь важной». «Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба, будь то агрессоры, которые отправляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберзаговоры стремятся нарушить работу наших государственных служб»,— сказал он.
Назначение Блейз Метревели отражает стратегические приоритеты, на которые делает ставку британская разведка в условиях новой архитектуры угроз.
Разрастающиеся конфликты на Ближнем Востоке, декларируемая Лондоном угроза со стороны России, растущая роль цифровой разведки и кибербезопасности и, наконец, внедрение искусственного интеллекта соответствуют опыту, который новая «С» получила за годы работы в разведке. Ее карьера сочетает оперативные, региональные и технологические направления, и, по мнению экспертов, она сможет обеспечить преемственность в управлении службой и внедрить в ее работу необходимые изменения в соответствии с духом времени. Сама госпожа Метревели уже заявила, что «ждет продолжения работы с храбрыми сотрудниками и агентами MI6 и многочисленными международными партнерами».