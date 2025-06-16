В MI6 сменили пол

Впервые за более чем столетнюю историю британской внешней разведки во главе ведомства будет стоять женщина. Новым «С», как принято называть главу MI6, станет сотрудница с более чем 20-летним стажем Блейз Метревели. В ее послужном списке не только многочисленные операции на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, но и руководство подразделением, отвечающим за технологии и инновации. Госпожа Метревели официально вступит в должность осенью 2025 года, сменив на этом посту Ричарда Мура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блейз Метревели

Фото: United Kingdom Foreign Office / AP Блейз Метревели

Фото: United Kingdom Foreign Office / AP

Назначение Блейз Метревели на пост главы MI6 открыло новую главу в более чем столетней истории британской внешней разведки. В то время как в ее «сестринских» структурах — агентстве внутренней безопасности и разведки MI5 и Центре правительственной связи — женщины-руководители уже стали нормой, это ведомство возглавляла женщина лишь в фильмах о Джеймсе Бонде. Сейчас во главе MI6 стоит Ричард Мур, который покинет службу осенью 2025 года после пяти лет на этом посту. До назначения он был известен своей работой в качестве посла Великобритании в Турции и имел репутацию человека, которому удалось установить прочные отношения между правительственными кругами в Лондоне и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Разговоры о том, что новым главой британской внешней разведки станет женщина, начались еще в мае. Тогда газета The Times опубликовала статью, в которой сообщила о процессе подбора руководителя ведомства.

После всех этапов собеседований в финал вышли три кандидата, причем все они были женщинами.

Газета указывала, что две претендентки — сотрудницы MI6 с внушительным стажем, а третья — постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд. Когда-то она стала первой женщиной—послом страны в Китае, где проработала пять лет, в период с 2015 по 2020 год. Теперь же именно это достижение не позволило ей продвинуться дальше — госпожу Вудворд неоднократно обвиняли в слишком близких связях с Пекином и симпатиях к китайскому руководству. Перед завершением своей дипломатической миссии она дала интервью китайскому англоязычному изданию Global Times, в котором заявила, что Тайвань — часть КНР. Это высказывание не расходилось с официальной позицией Лондона (впервые британский парламент заявил о независимости Тайваня в одном из официальных документов в 2023 году), но тем не менее вызвало шквал критики на родине. По данным The Times, ее кандидатура на пост «С» — так принято называть главу внешней разведки — была выдвинута потому, что внутри самой структуры оказалось недостаточно достойных кандидатов.

В биографии 47-летней Блейз Метревели чересчур тесных отношений с какой-либо из недружественных стран не значится. Сразу после окончания Кембриджа, где она изучала антропологию, госпожа Метревели в 1999 году поступила на службу ее величеству.

И за более чем 25-летний опыт работы в структурах MI5 и MI6 она прошла путь от рядового сотрудника до генерального директора одного из наиболее инновационных подразделений MI6 — технологического отдела, аналогичного Q-отделу из фильмов об агенте 007.

До назначения на этот пост госпожа Метревели большую часть времени занималась операциями на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и странах Британского Содружества.

Комментируя ее назначение, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал его «историческим» и заявил, что никогда еще «работа разведслужб не была столь важной». «Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба, будь то агрессоры, которые отправляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберзаговоры стремятся нарушить работу наших государственных служб»,— сказал он.

Назначение Блейз Метревели отражает стратегические приоритеты, на которые делает ставку британская разведка в условиях новой архитектуры угроз.

Разрастающиеся конфликты на Ближнем Востоке, декларируемая Лондоном угроза со стороны России, растущая роль цифровой разведки и кибербезопасности и, наконец, внедрение искусственного интеллекта соответствуют опыту, который новая «С» получила за годы работы в разведке. Ее карьера сочетает оперативные, региональные и технологические направления, и, по мнению экспертов, она сможет обеспечить преемственность в управлении службой и внедрить в ее работу необходимые изменения в соответствии с духом времени. Сама госпожа Метревели уже заявила, что «ждет продолжения работы с храбрыми сотрудниками и агентами MI6 и многочисленными международными партнерами».

Вероника Вишнякова