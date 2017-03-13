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Главные новости к утру 15 октября
14/10
Поэтический «Мандельштамфест» пройдет в Воронеже с 20 по 22 декабря
14/10
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14/10
В Курской области снят карантин по АЧС
14/10
Начальник отдела УЭБиПК воронежской полиции обжаловал увольнение
14/10
В липецких колониях займутся переработкой мусора
14/10
СКР возбудил уголовное дело о ДТП с пьяным полицейским под Воронежем
14/10
Курские налоговики банкротят православных и автомобильных общественников
14/10
Белгородцы стали платить картами на треть больше
14/10
Орловская епархия строит новый офис
14/10
В Липецкой области заключенный осужден за нападение на надзирателя
14/10
Продлено банкротство орловского банка «Церих»
14/10
Михаил Носырев стал советником воронежского губернатора
14/10
Курянина оштрафовали за видео с Дмитрием Медведевым
13/10
Воронежский «Факел» вернулся на дно турнирной таблицы ФНЛ
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(обновлено: 14.10.2019)
Рынок алкоголя в Черноземье
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