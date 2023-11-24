Время жить и время наливать

Правительство Воронежской области до конца 2023 года планирует перезапустить частично принадлежащий ему Бутурлиновский ликеро-водочный завод (ЛВЗ). Единственный производитель крепкого спиртного в регионе около двух лет был в простое из-за «юридических сложностей». За это время он потерял практически весь оборот, но, по данным «Ъ-Черноземье», обрел новых известных в регионе акционеров, заинтересованных в продолжении работы. Эксперты предупреждают о высокой конкуренции на рынке, куда придется входить заново.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успех перезапуска ЛВЗ будет во многом зависеть от договоренностеи? с федеральными ритеи?лерами, считают эксперты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Успех перезапуска ЛВЗ будет во многом зависеть от договоренностеи? с федеральными ритеи?лерами, считают эксперты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О планах по перезапуску Бутурлиновского ЛВЗ «Ъ-Черноземье» рассказали в министерстве имущественных и земельных отношений облправительства (курирует рынок алкоголя). На ЛВЗ «руководством осуществляются подготовительные мероприятия к запуску производства», сообщили в ведомстве в ответ на запрос. Глава администрации Бутурлиновского района Юрий Матузов уточнил «Ъ-Черноземье», что первая продукция может быть выпущена «до конца года».

До этого около двух лет предприятие находилось в простое и не поставляло продукцию ритейлерам, сообщил «Ъ-Черноземье» топ-менеджер одной из работающих в регионе сетей. В фирменном магазине «Бутурлин» в центре Воронежа также почти полностью пропала из продажи продукция ЛВЗ. Последние бутылки были маркированы 2020 годом, убедился корреспондент «Ъ-Черноземье».

«Приостановку производства» подтвердили в областном министерстве, не комментируя ее причину и сроки. По словам господина Матузова, простой был связан «скорее с юридическим проблемами». «На сегодняшний день ничего не мешает перезапуску предприятия. Главное, что продукция будет наша, официальная, и не из-под полы. А доходы — в бюджет»,— отметил глава района. Лицензия ЛВЗ, по данным Росалкогольрегулирования, истекала 7 ноября 2023 года. В министерстве сообщили, что она уже продлена на год.

В простое предприятие значительно снизило финпоказатели и потеряло подавляющую часть оборота. По данным Kartoteka.ru, выручка АО «Бутурлиновский ЛВЗ» в 2022 году составила 10 млн руб., сократившись на 95% к показателю 2021-го в 224,7 млн руб. Но и это вдвое меньше, чем в 2020-м,— 420,0 млн руб. Чистая прибыль ЛВЗ в 2022-м сократилась на 98% до 73 тыс. руб. (3,9 млн руб. в 2021-м, 5,9 млн руб. в 2020-м). Одновременно кредиторская задолженность увеличилась на 58% — до 176 млн руб.

До последнего простоя предприятие единственное в области выпускало крепкое спиртное, а в 2000-х годах было одним из крупнейших производителей ликеро-водочной продукции в Черноземье, выпуская до 2,4 млн дал продукции в год. Но в 2010 году оно обанкротилось и не работало больше двух лет. И только к 2018 году облправительство смогло полностью консолидировать активы завода в АО «Бутурлиновский ЛВЗ», в котором регион на тот момент владел 100% акций.

Сейчас, по словам источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, облправительство уже не является единственным собственником, а делит актив с «частными инвесторами». Актуальная структура акционеров не раскрывается, однако московское ООО «ЛВЗ холдинг» (владеет брендом «Бутурлин») в 2021 году предоставляло в ЕГРЮЛ данные о владении 15,6% ценных бумаг АО. Гендиректором ООО выступает москвич Анатолий Крымов, бенефициаром — воронежанка Ольга Корчагина. Ее доля в «ЛВЗ холдинге» заложена в Сбербанке.

По данным «Ъ-Черноземье», к перезапуску ЛВЗ могут быть причастны бывший совладелец Воронежской топливной компании, главы многопрофильной ГК «Диагональ» Владимира Прохорова и его партнера Андрея Пилипенко — председателя совета директоров Башкирской содовой компании, в прошлом члена правления «Башнефти» и вице-президента Segezha Group и, по данным СМИ, ранее высокопоставленного офицера УФСБ по Воронежской области. Господин Пилипенко, в частности, несколько лет назад приобрел наиболее известные публично активы господина Прохорова — клуб Angels Fashion Place и ресторан «Платонов» (сегодня — LosAngeLs и «Сказка»).

В начале 2021-го юрлицо ЛВЗ возглавил в статусе гендиректора юрист с практикой в Воронеже и Москве Денис Дмитриев. Вместе с господином Прохоровым он владеет ООО «Воронежская правовая компания» (57,5 и 42,5% соответственно). Управленец воздержался от беседы с «Ъ-Черноземье», сославшись на занятость. Представители господина Прохорова могут предоставить комментарий «Ъ-Черноземье» позднее. Связаться с господином Пилипенко не удалось.

В конце 2020-го в Воронеже открылись представлявшие продукцию ЛВЗ алкомаркет и бар «Бутурлин». Они работали под юрлицом ООО «Кэп» (копия чека есть у «Ъ»), учредителем которого, по данным Kartoteka.ru, выступает Олег Соболев, директор и единственный бенефициар основного по выручке юрлица ГК «Диагональ» ООО «Химпром». Бар уже больше года закрыт, в алкомаркете продают спиртное других заводов.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз предупреждает, что после простоя ЛВЗ придется «вновь начинать работать в крайне конкурентной конъюнктуре». «Рынок водки в РФ стабилен с 2017 года, спрос на нее не падает. А рынок ликеро-водочных изделий за пять лет вырос раза в три. Однако в перспективе ближайших пяти лет в РФ стоит ожидать резкого сокращения числа производителей. Причина кроется в активном развитии федерального ритейла, поглощающего региональные сети, которые работали с местными ЛВЗ,— говорит господин Дробиз.— Предполагаю, что вскоре 90% розницы будут контролировать несколько сетей. А им не нужно то количество ЛВЗ — сегодня их сотни — и тот ассортимент, что есть сегодня. Поэтому главный риск для предприятия, о котором все уже успели забыть,— не смочь зацепиться за полки федеральных ритейлеров. За эти контракты будут конкурировать все, поэтому потребуются серьезные инвестиции в продвижение».

Сергей Калашников