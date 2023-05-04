Воронеж окисляет инвестиции

ООО «Цитрон» Анатолия Гревцева планирует в 2024 году запустить в Воронежской области производство лимонной кислоты мощностью 10 тыс. т в год. Объем инвестиций оценивается в 3 млрд руб. Сегодня в России нет действующих производств этой кислоты — белгородский «Цитробел» остановился, а липецкий проект «Ярко» инвесторы реализовать не смогли. 97% поставок приходится на китайских производителей. Они закрепились на российском рынке и будут демпинговать, чтобы выдавить воронежского конкурента, предупреждают эксперты и участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежским производителям лимонной кислоты предстоит выдержать конкуренцию с поставками из Китая

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Воронежским производителям лимонной кислоты предстоит выдержать конкуренцию с поставками из Китая

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Правительство Воронежской области вчера раскрыло параметры инвестпроекта по созданию в Аннинском районе производства лимонной кислоты, которое может стать одним из первых действующих в России. Как сообщили в пресс-службе облправительства, местное ООО «Цитрон» известного в районе бизнесмена, совладельца Аннинского спиртзавода Анатолия Гревцева уже приступило к строительству предприятия оценочной мощностью 10 тыс. т лимонной кислоты в год. Компания намерена инвестировать в него около 3 млрд руб.

Лимонная кислота наиболее широко используется в пищевой промышленности как регулятор кислотности, подкислитель, стабилизатор окраски, синергист антиоксидантов, катализатор гидролиза и инверсии. Сырьем для производства служит сахар, кукуруза или зерно пшеницы, из которых кислоту получают путем ферментации с помощью микроорганизмов.

Запуск производства запланирован в конце 2024 года. Как сообщили в пресс-службе облправительства, инвестору предстоит наладить «переработку зерна, микробиологию, органические синтезы, кристаллизацию и другие комплексные процессы». Предприятие займет участок в 35 га в поселке городского типа Анна. В апреле региональные власти по ходатайству господина Гревцева постановили перевести этот участок из категории сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта. Другие параметры проекта в «Цитроне» вчера прокомментировать «Ъ-Черноземье» не смогли.

Источник «Ъ-Черноземье» на региональном рынке пищепрома полагает, что продукция планируемого предприятия будет ориентирована на внутренний рынок областей Черноземья, ЦФО и Юга России: «10 тыс. т лимонной кислоты — сравнительно небольшой объем для российского рынка. Продукции воронежской компании будет достаточно для покрытия годовых закупок 10-20 крупных профильных предприятий». В правительстве области заявили, что «сегодня в стране нет подобных предприятий», а реализация проекта «позволит частично заместить импортные поставки».

В других российских регионах ранее были анонсированы еще несколько подобных проектов, но с более крупным объемом производства. В августе 2022-го ООО «Органические кислоты» сообщило о планах в том же 2024 году построить в особой экономической зоне в Тульской области производство 70 тыс. т лимонной кислоты за 19 млрд руб. ООО «Технокорд» в 2019 году заявляло о намерениях создать схожее по объемам производство лимонной кислоты в Пензенской области за 20 млрд руб., но этот проект пока не дошел до реализации.

Производить 20 тыс. лимонной кислоты в год в Липецкой области еще с 2017 года намеревалось ООО «Ярко-Липецк», однако с тех пор компания лишь неоднократно переносила сроки начала строительства, а в 2020-м ее юрлицо было ликвидировано, сообщается в базе Kartoteka.ru.

До 2017 года единственным действующим производством лимонной кислоты в России был белгородский завод «Цитробел» с более чем 50-летней историей. Он выпускал до 12 тыс. т продукции в год. Предприятие прекратило работу из-за многолетнего конфликта и суда на 4 млрд руб. с Росприроднадзором. Причиной стало неожиданное включение территорий, отведенных заводу еще во времена СССР под хранение отходов химического производства, в формальные границы Белгорода. В итоге в 2020-м стало известно, что возобновлять деятельность «Цитробел» больше не планирует.

Воронежский «Цитрон», напротив, согласовывал свое производство с Росприроднадзором еще на ранней стадии. Впервые о проекте стало известно в конце ноябре прошлого года как раз по итогам встречи руководителя Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексея Карякина с руководством Аннинского спиртзавода.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Цитрон» было зарегистрировано в Воронеже в октябре 2022 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных. Гендиректором и единственным владельцем является Анатолий Гревцев. Ему также принадлежат ООО «Фармаком», «Аннинский спиртзавод» и «Этилацетат» — на спиртзаводе, у которого три года назад возникали судебные споры с Росалкогольрегулированием, действует крупнейшее в России производство этилацетата для непищевых целей.

Емкость российского рынка лимонной кислоты оценивается в 60 тыс. т, вместе со странами СНГ — в 70 тыс. т, при этом 97% поставок приходятся на Китай, сообщается в отраслевом исследовании маркетингового агентства ROIF Expert. Отмечается, что 92–96% поставок приходится всего на нескольких «доминирующих производителей» из КНР. Наиболее крупные потребители лимонной кислоты среди представителей пищепрома находятся в Москве, Санкт-Петербурге и окружающих их регионах, полагают авторы исследования.

«Цитрону» будет непросто выдержать конкуренцию с китайскими производителями, которые «крепко освоились» на российском рынке, считает доцент кафедры экономики липецкого филиала Воронежского экономико-правового института Игорь Тиньков. Ранее он был председателем совета директоров производителя напитков «Росинка», который в год закупает порядка 350 т лимонной кислоты.

«Весной 2022 года российские потребители столкнулись с резким ростом цен на лимонную кислоту, поставляющуюся из дружественного государства. Затем рынок относительно выровнялся. Уверен, что у представителей пищепрома продукция воронежского предприятия будет востребована при условии сопоставимых цены и качества. Но инвестору нужно быть готовыми к тому, что китайские производители и их дистрибуторы будут демпинговать, стараясь помешать сопернику»,— предупреждает господин Тиньков.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает проект «актуальным и жизнеспособным» за счет отсутствия на сегодняшний день «конкурирующих производств внутри России». «У лимонной кислоты широкие рынки сбыта: это не только пищепром, но и косметическая отрасль, а также даже строительство и нефтегазовый комплекс, где ее используют при бурении скважин. Спрос достаточно стабильный»,— отметил господин Хазанов.

Вместе с тем он предупредил, что не все необходимое оборудование инвесторам удастся найти в России: «Европейскую продукцию придется завозить сложным путем через параллельный импорт. Поэтому вероятно, что большая часть оборудования будет покупаться в Китае, который сегодня является мировым лидером в производстве этой кислоты».

Сергей Калашников