Синий все еще в моде

По данным Минздрава РФ, в половине регионов Черноземья с начала 2025 года сократилось потребление алкоголя, что совпало с федеральным трендом. Наиболее заметна динамика в Курской области — сокращение с 9,57 до 8,07 л чистого спирта на человека в месяц. Выбились из общей тенденции Воронежская и Тамбовская области, где выпивать стали только больше. А в Белгородской области потребление алкоголя не изменилось. Эксперты отмечают «сохраняющийся высокий уровень потребления» спиртного в Черноземье в сравнении со страной в целом и не видят предпосылок для «резкого изменения».

Потребление алкоголя в Черноземье хоть и сокращается в некоторых регионах, но остается высоким в абсолютном выражении

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

За девять месяцев 2025 года в трех из шести регионов Черноземья уменьшилось потребление алкоголя на душу населения. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС, проект Росстата и Минцифры РФ, использует данные Минздрава РФ). Заметнее всего тренд проявился в Курской и Липецкой областях, где потребление уменьшилось на 1,5 л в пересчете на чистый спирт на человека с начала года. В Курской области — с 9,57 в январе до 8,07 л в октябре. Динамика в регионе последовательно снижалась с июля.

В Липецкой области — с 9,82 до 8,32 л на человека. Потребление алкоголя липчанами уменьшается седьмой месяц подряд. В Орловской области жители стали выпивать меньше на 0,51 л с начала года (снижение с 8,84 до 8,33 л). При этом по сравнению с сентябрем показатель незначительно вырос — с 8,31 л.

Отрицательная динамика фиксируется в еще двух областях макрорегиона. В Воронежской области потребление увеличилось на 1,07 л — с 7,59 в начале года до 8,66 в октябре. Последовательный рост показателя наблюдается в регионе с августа, когда он составлял 8,44 л на человека. В Тамбовской области с начала года выпивать стали больше на 0,18 л (рост с 7,34 до 7,52). Однако по сравнению с сентябрем потребление алкогольных напитков в регионе сократилось с 7,69 л на душу населения.

Единственным регионом Черноземья, где с начала года не изменилось потребление алкоголя, стала Белгородская область. Его показатель в области составляет 6,28 л на человека. В то же время с апреля по сентябрь в регионе фиксировалось сокращение потребления спиртных напитков — с максимального значения в 7,07 л на душу населения.

В целом по стране потребление алкоголя падает седьмой месяц подряд. Показатель достиг минимума с 1998 года. Такая динамика прослеживается с марта, когда он составлял 8,41 л на человека — спустя месяц показатель опустился до 8,32 л. В октябре потребление алкоголя россиянами сократилось до 7,74 л (в 1998 году — 7,6 л).

В Алкогольной сибирской группе (АСГ, бренды «Пять озер», «Хаски», «Белая березка») фиксируют замедление динамики роста продаж алкоголя в регионах Черноземья в 2025 году — до 0,8%. Но рост продолжается с 2019 года. С января по октябрь 2025-го продажи у АСГ увеличились в большинстве областей макрорегиона: в Курской — на 6,1%, в Белгородской — на 1,5%, в Липецкой — на 0,6%, в Тамбовской — на 0,4%, в Орловской — на 0,2%. Воронежская область единственная продемонстрировала снижение внутренних продаж группы на 0,4%.

«Основным падающим периодом в областях Черноземья стал I квартал 2025-го с резким ростом минимальной розничной цены. После месяц-к-месяцу продажи крепкого алкоголя выравниваются и демонстрируют рост к 2024 году»,— заявляют в АСГ.

Учредитель отраслевого портала Profibeer.ru Дмитрий Дробышевский считает, что данные о потреблении алкоголя в макрорегионе «нельзя оценивать в отрыве от контекста»: «И в Воронежской, и в Тамбовской областях потребление меньше, чем в тех регионах, которые сейчас показали снижение. Липецкая, Курская и Орловская области, несмотря на некоторую корректировку, остаются регионами с самым высоким потреблением алкоголя в Черноземье. Характерно, что Липецкая область, в которой в 2024 и 2025 годах местные власти активно запрещали продажу разливного пива на первых этажах жилых домов, в итоге поднялась на первое место по потреблению чистого алкоголя на душу в регионе — 9,3 л этанола на человека в год».

По мнению господина Дробышевского, такая динамика свидетельствует о том, что дополнительные ограничения продаж слабоалкогольных напитков «приводят к изменениям паттернов потребления не в лучшую сторону»: «Потоки покупателей перетекают в магазины с крепким алкоголем». Эксперт добавляет, что предпосылок для резкого изменения в потреблении алкоголя в Черноземье нет.

«Главное — избежать чрезмерного регулирования. Сейчас вся страна видит на примере Вологодской области, к чему это приводит: официальные белые продажи алкоголя по ЕГАИС падают, а потребление на душу населения не меняется. Откуда же люди берут алкоголь, если продажи падают? В нелегальных каналах продаж»,— поясняет Дмитрий Дробышевский.

Совладелец и директор воронежского ресторана «Гармошка» Николай Шалыгин отмечает «устойчивый рост потребления российского вина» в заведении. «Сейчас фиксируем рост потребления на 50% год к году. На этом фоне наблюдаем просадку по крепким напиткам, но она не так драматична. Надо учесть формат: алкоголь в ресторане — неотъемлемый атрибут посещения. В этой связи сложно говорить о рынке в целом, но бесконечное открытие новых винных бутиков и алкомаркетов говорит о том, что до сокращения потребления алкогольных напитков нам еще далеко»,— пояснил господин Шалыгин.

Николай Шалыгин добавил, что на ресторанном рынке Воронежа сейчас формируется устойчивый тренд на «действительно вкусные и эффектные безалкогольные коктейли».

Егор Якимов