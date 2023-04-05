Джин полез в бутылку

Владелец ликеро-водочного завода «Кристалл» в Калуге перезапустил простаивавший почти десять лет ЛВЗ в Елецком районе Липецкой области. Структуры, связанные с бизнесменом Павлом Победкиным, последовательно выкупали с банкротных торгов активы и оборудование предприятия. По данным «Ъ-Черноземье», новый владелец уже начал розничные продажи водки, в перспективе планируется розлив ликеров, джина, коньяка, виски и бренди. Эксперты предупреждают, что выводить продукцию на «высококонкурентный» рынок будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cultura48.ru Фото: cultura48.ru

О реализации проекта по перезапуску завода водки в селе Воронец Елецкого района Липецкой области «Ъ-Черноземье» сообщил владелец компании-инвестора Павел Победкин. По его словам, предприятие было запущено в марте на площадях и оборудовании обанкротившегося ЛВЗ ООО «Кратос». Остановившийся в 2014 году завод был последним предприятием такого профиля в Липецкой области, все это время действующих ЛВЗ в регионе не было.

Новым юрлицом производства стало ООО «Ликеро-водочный завод "Воронецкий"». Эта компания, по данным Kartoteka.ru, была зарегистрирована в селе еще летом 2016 года. Уставный капитал составляет 80 млн руб. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков. Директором выступает Ирина Тяличева. 99,99% долей ЛВЗ принадлежат местному ООО «Виктория», 0,01% — господину Победкину. Выручка компании в 2021 году составила 3,2 млн руб., чистая прибыль — 123 тыс. руб. В 2013-м, в последний полный год работы, «Кратос» на тех же мощностях произвел 407,4 тыс. дал алкогольной продукции и реализовал 397,3 тыс. дал.

«Кратос», наследником которого стал ЛВЗ «Воронецкий», с 2014 по 2018 год проходил через процедуру банкротства из-за долгов на более 150 млн руб. по акцизам перед Федеральной налоговой службой. На фоне этого структуры господина Победкина выкупали активы ЛВЗ. Как сообщается в базе «Федресурса», в 2016-2017 годах ООО «Виктория» и другое близкое бизнесмену ООО «Меланж» участвовали как минимум в трех торгах по продаже производственного комплекса «Кратоса». Покупатели использовали все возможности, чтобы получить активы с максимально возможным дисконтом,— они заходили на торги уже в формате аукционов на понижение, когда цена лотов существенно падала от рыночной. В итоге производственные мощности были выкуплены примерно за 20 млн руб. по трем аукционам.

Другой актив господина Победкина — ООО «Калужский ЛВЗ "Кристалл"» мощностью 120 млн бутылок в год — уже несколько лет выпускает водку под бывшими брендами «Кратоса». К нему перешли торговые знаки «Максимка», «Верещагинъ хрустальная» и несколько других.

На ЛВЗ в Елецком районе после выхода на полную мощность планируется выпускать 60-80 млн бутылок в год, сообщил «Ъ-Черноземье» бизнесмен.

Он уточнил, что достижение этого показателя в 2023 году «не планируется» и объем выпуска будет приближаться к нему «несколько лет». На первоначальном этапе предполагается выпуск водки и ликеро-водочных изделий под прежними брендами «Кратоса» «Воронецкая», «Старый Елец», «Липецкий стандарт», «Задонская ключевая» и другими: «Новое – это хорошо забытое старое». На ЛВЗ работает 40 человек, в перспективе возможно увеличение штата до 100.

«Для нас это расширение бизнеса и выход на новый локальный рынок. Мы провели небольшую реконструкцию с точки зрения измерительных приборов и оборудования контроля, направленную на то, чтобы предприятие соответствовало текущим нормам законодательства и могло работать в условиях Единой государственной системы учета (ЕГАИС). О глобальном переустройстве речи не идет»,— рассказал господин Победкин.

Оценивать объем инвестиций и общую сумму вложений в выкуп имущества ЛВЗ он не стал, но уточнил, что недвижимость предприятия тоже «находится в собственности». «Основной упор будет сделан в рамках импортозамещения на получение дополнительных лицензий — виски, коньяки, ромы, бренди, джины и тому подобное. Задача на 2023 год — максимально перевести производство под импортозамещение»,— заключил господин Победкин.

Высокопоставленный источник «Ъ-Черноземье» в правительстве Липецкой области подчеркнул, что ЛВЗ «Воронецкий» уже начал поставки водки в торговые сети: «Планы инвестора для нас выглядят понятными — ему не хватает прежних мощностей, чтобы развиваться. Поэтому они даже перевезли в Елец некоторые линии и оборудование из Калуги. Будем помогать продукции восстановленного предприятия занимать место на полках магазинов».

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз предупреждает, что вывод на рынок продукции под брендами, которые не выпускались около десяти лет, будет «крайне непростой задачей». «Много будет зависеть от объема инвестиций в продвижение и команды, которую подберет собственник. Если это будут местные — вряд ли у них что-то получится,— считает эксперт.— Обанкротившийся "Кратос" был достаточно известным участником рынка, но сейчас от репутации его продукции ничего не осталось. Планы инвестора выпускать широкий спектр выглядят актуальными, но стоит учитывать, что спрос на крепкий алкоголь в России в 2023 году вряд ли продолжит рост после небольшого восстановления в 2022-м. Пока рынку не нужно больше ни виски, ни коньяка, ни рома, ни джина».

Господин Дробиз также сомневается, что с учетом конъюнктуры на рынке мощности ЛВЗ будут загружены полностью в ближайшее время: «За долю придется воевать, компании нужно быть готовой входить на рынок с опущенным забралом. Два-три года после запуска потребуется только на этот процесс. Поэтому оценить, станет ли восстановленное производство заметным игроком, можно будет только тогда».

Сергей Калашников