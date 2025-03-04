Крепкому указали на родину

Российская структура британского производителя алкоголя Halewood проиграла в суде право использовать обозначение Russian Vodka на упаковке продукции. Иск подавали российские производители водки, среди третьих лиц в документах указан крупный производитель крепкого спиртного в Воронежской области АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод». Юристы обращают внимание на то, что прецедент дает шанс получить компенсацию всем участникам дела.

Каждый из истцов может получить по 2,2 млн руб. компенсации

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам (СИП) 27 февраля оставил без удовлетворения кассационную жалобу российской структуры британского производителя алкоголя Halewood ООО «Дж. Дж. Уитли Дистиллери», реализующей товар под брендом J. J. Whitley, на решение о взыскании 45,1 млн руб. компенсации в пользу нескольких российских производителей водки. Среди третьих лиц в документах указан производитель крепкого спиртного в Воронежской области АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод», который, по мнению юристов, теперь также может претендовать на компенсацию.

На самом ЛВЗ на запрос «Ъ-Черноземье» не ответили.

Иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подали владельцы прав на такое наименование места происхождения товара (НМПТ) — АО «Ликеро-водочный завод “Топаз”», ООО «Русский Стандарт водка» и ООО «Парламент продакшн». Он связан с компенсацией за незаконное использование НМПТ «Русская водка» (Russian Vodka). Как следует из документов суда, истцы, исходя из двукратной стоимости спорных товаров, оценили компенсацию в 45,1 млн руб. (по 2,2 млн руб. каждому) для 20 отечественных правообладателей. Согласно документам суда, в качестве третьих лиц были привлечены 17 компаний, также имеющих исключительное право на НМПТ. Позже к делу в качестве соистцов присоединились ООО «Брянскспиртпром» и АО «Татспиртпром».

При этом производители крепкого напитка не становятся автоматически владельцами прав на НМПТ: согласно данным Роспатента, необходимо получить соответствующее свидетельство и быть включенным в специальный реестр.

Первая инстанция встала на сторону истцов 4 марта прошлого года. Ответчик обжаловал решение в 13-м апелляционном суде, подтвердившем решение первой инстанции, а затем их решения подтвердил и СИП. Суды установили, что «Дж. Дж. Уитли Дистиллери» нанесла обозначение Russian Vodka на 247 326 бутылок водки для экспорта в Великобританию, это выявили таможенные органы. Были возбуждены административные дела, составлены соответствующие протоколы об административных правонарушениях. Суды решили, что название сходно до степени смешения с НМПТ «Русская водка». Экспертизы подтвердили, что название Russian Vodka действительно похоже на зарегистрированное наименование «Русская водка».

Победа АО «Ликеро-водочный завод "Топаз"», ООО «Русский Стандарт водка» и ООО «Парламент продакшн» стала поводом для возможностей компенсации другим участникам рынка, уверены юристы. Пока компенсация полагается только истцам, однако остальные правообладатели, в том числе Бутурлиновский ЛВЗ, могут обратиться с самостоятельными заявлениями о взыскании аналогичной суммы в свою пользу, уточняет патентный поверенный и управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

«Регистрация НМПТ или географических наименований (в меньшей степени) регулируется международным Лиссабонским соглашением. При этом защита НМПТ осуществляется в соответствии с национальным законодательством каждой страны по отдельности. НМПТ „Русская водка“ защищено в некоторых странах, в том числе США. В Евросоюзе есть проблемы с охраной НМПТ Russian Vodka»,— сообщил эксперт.

«В рамках Лиссабонского соглашения в настоящий момент охраняется только одно российское НМПТ — гжель. При этом зарубежным НМПТ и ГУ также предоставляется охрана на территории РФ, в качестве примера можно назвать итальянское Asti (НМПТ №114)»,— рассказала юрист Forward Legal Алена Пантелей.

«Суд по интеллектуальным правам справедливо оценил, насколько использование данного обозначения соответствует законодательству и в чем оно нарушает права российских производителей. В целом этот спор поднимает важные вопросы о защите географических указаний и честной конкуренции на рынке алкогольной продукции»,— резюмировал основатель и гендиректор компании «Группа-А» Георгий Габолаев.

Анна Швечикова