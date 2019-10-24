Пиво оставили на улице

Сеть «Красное&Белое» не смогла оспорить в Верховном суде РФ решение Курской областной думы о запрете в регионе продаж алкоголя на розлив в магазинах, расположенных в жилых домах или во дворах. Больше всего это сказалось на продажах пива. Компания заявляла, что местные парламентарии «превышают полномочия и ограничивают конкуренцию». Теперь курские депутаты намерены запретить продажу в жилом фонде любого алкоголя вообще. Эксперты считают принятые ранее ограничения неэффективными.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ под председательством судьи Игоря Зинченко оставила без удовлетворения жалобу ООО «Альфа Рязань» (одно из юрлиц сети «Красное&Белое») на решение Курского областного суда, где ритейлер ранее пытался обжаловать действующий в регионе запрет на продажу алкоголя на розлив в магазинах на первых этажах многоквартирных домов.

Спорный закон был подписан экс-губернатором Александром Михайловым в сентябре 2015 года. Он запрещает продажу разливного алкоголя (и касается в первую очередь пива) в магазинах, «расположенных в многоквартирных жилых домах, в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов».

По мнению компании, облдума вышла за пределы предоставленных ей федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» полномочий, так как ввела запрет по способу продажи, «в то время как имеет полномочия на введение ограничений только по времени, условиям и местам продажи». Кроме того, считают представители ритейлера, запрет на разливной алкоголь привел к ограничению продажи отдельного вида алкогольной продукции и тем самым нарушил федеральный закон «О защите конкуренции». «Красное&Белое» начало обжаловать региональное ограничение в курском облсуде в начале нынешнего года, но в апреле 2019-го он встал на сторону властей. Суд решил, что ограничения соответствуют требованиям нормативных правовых актов и не нарушают прав истца.

«Оспариваемые предписания не допускают какой-либо двусмысленности, отвечают общеправовому критерию формальной определенности, вытекающему из принципа равенства всех перед законом и судом», — говорится в определении Верховного суда. Там также отмечается, что высшая инстанция привлекала к оценке ситуации представителей Генпрокуратуры РФ.

В «Красном&Белом» не ответили на запрос “Ъ-Черноземье” о том, как ограничение сказалось на деятельности компании в Курской области.

У сети 75 магазинов в Курске, многие из них находятся в многоквартирных домах, поэтому разливное пиво продается только в 24 точках. По той же причине из 19 магазинов в Железногорске продают пенное на розлив семь. В регионе у сети еще около трех десятков магазинов в селах и небольших поселениях, они расположены преимущественно в отдельно стоящих зданиях.

Закон 2015 года был принят после «многочисленных обращений жителей домов, в которых находились эти распивочные», сказал “Ъ-Черноземье” поддерживающий его депутат облдумы от КПРФ Александр Анпилов. Он возглавляет комитет по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике. «Из-за этого во дворах царила антисанитария и прочие антисоциальные вещи. В Курской области ведется целая система борьбы с пьянством. Сейчас мы собираемся полностью запретить розничную продажу алкоголя в магазинах в многоквартирных домах и на расстоянии в 50 м от них, — рассказал депутат. — Но это будет бесполезной мерой, если региональным законодателям не вернут полномочия по регулированию общепита — спиртное продолжат продавать под видом кафе и баров. Уже 24 октября на комитете облдумы мы проработаем законодательную инициативу на федеральный уровень, попросим вернуть в регионы эти полномочия. И тогда, если в ноябре будет принят федеральный закон, в начале 2020 года полностью запретим продажу алкоголя в жилых домах».

Речь об обсуждаемом сейчас в облдуме законопроекте «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Курской области». Он приведет к фактическому закрытию алкомаркетов в жилых кварталах. Проект предлагает запретить расположение в домах магазинов, где алкоголь представлен на более чем 30% витрин относительно других товаров.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз сомневается, что спорные ограничения были эффективны. «Алкоголь как продукт имеет такую особенность, что если его нет в вашем доме, то вы дойдете и до соседнего магазина. Поэтому думаю, что именно из-за ограничения продаж на розлив потребление алкоголя в Курской области с 2015 года не снизилось ни на миллилитр, — сказал эксперт. — Цивилизованное его потребление, которое не мешает жителям, — совсем другая сторона вопроса. Магазины “Красное&Белое” — это относительно цивилизованная розница, а пить во дворе можно и то, что было куплено не в этом же доме. Я бы рекомендовал местным парламентариям сосредоточить работу именно на проблеме употребления алкоголя в общественных местах, чтобы, например, полиция вечером с определенной периодичностью объезжала места, где торгуют спиртным, и не допускала распития в округе. Но в ответ на такие инициативы власти всегда ссылаются на “недокомплект” полицейских».

Сергей Калашников