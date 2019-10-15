Аннинский спиртзавод выводят из системы

Одно из старейших предприятий Воронежской области, Аннинский спиртзавод, может лишиться лицензии на основную производственную деятельность. Росалкогольрегулирование (РАР), в очередной раз переоформив лицензию заводу в декабре 2018 года, приостановило ее действие из-за выявления якобы не учтенного в ЕГАИС спирта. Теперь ведомство добивается в суде аннулирования лицензии. Спиртзавод во встречном иске доказывает незаконность приостановки работы. Юристы отмечают, что суды нередко становятся на сторону предприятий, если они могут доказать факт технического сбоя в системе ЕГАИС.

Арбитражный суд Воронежской области начал рассматривать заявление РАР об аннулировании лицензии ООО «Аннинский спиртзавод». Причиной стали «производство и оборот этилового спирта, информация о которых не зафиксирована в установленном порядке в единой государственной автоматизированной информационной системе». Объем незадекларированной в ЕГАИС продукции не называется. Спиртзавод подал встречный иск — о признании незаконными июльских решений ведомства о приостановке действия лицензии и об ее аннулировании.

В рамках разбирательства спиртзавод добился введения обеспечительных мер: приостановка действия лицензии на время разбирательства была отменена. Но затем суд, выслушав некие «объяснения» РАР по поводу обеспечительных мер, ввел их снова. Кроме того, арбитражный суд Воронежской области сейчас рассматривает еще два иска — РАР к спиртзаводу о привлечении к административной ответственности (по тем же фактам) и, наоборот, спиртзавода к РАР об отмене постановления ведомства по делу об административном нарушении.

В РАР сказали “Ъ-Черноземье”, что не будут комментировать вероятное аннулирование лицензии до окончания судебных разбирательств. Гендиректор и основной владелец завода Анатолий Гревцев также призвал дождаться следующих этапов разбирательств в суде.

По словам источника “Ъ-Черноземье”, близкого к региональной власти, предприятие не работает уже около года и облправительство ищет способы возобновления его деятельности. Собеседник „Ъ“ сомневается, что завод мог не подавать данные в ЕГАИС: «Учет происходит неоднократно: сначала при производстве, потом при регистрации продукции потребителем — ликеро-водочным заводом, а затем при уплате спиртзаводом налогов с отгруженного спирта». По его словам, речь в споре идет о «крайне малом» объеме в сравнении с годовой мощностью предприятия, которая достигает 1,5 млн дал спирта.

Аннинский спиртзавод был основан в 1900 году. До начала 2000-х годов находился в собственности государства, затем в состав акционеров вошел руководитель предприятия Анатолий Гревцев. Среди основных потребителей продукции — воронежский Бутурлиновский ликеро-водочный завод. По данным «СПАРК-Интерфакс», на предприятии работает около 200 человек. В 2018 году выручка завода составила 698 млн руб., чистая прибыль — 31,7 млн руб. Предприятие принадлежит Анатолию (90,25%) и Денису (9,25%) Гревцевым, а также Марии Колесниковой (0,5%). По данным администрации района, в 2018 году завод произвел 1,3 млн дал спирта (133% к 2017 году), продукция поставлялась на внутренний рынок и в Германию.

Из данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что последняя проверка РАР на предприятии проходила в феврале-апреле 2019 года: тогда ведомство заявило о выявлении 30 нарушений.

По оценке директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, воронежский завод входит в топ-20 лидеров рынка по объемам производства. Эксперт напоминает, что несоответствие объемов производства данным ЕГАИС — одна из основных причин остановки спиртзаводов в России.

Партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт отмечает, что закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции…» прямо предусматривает приостановку или прекращение действия лицензии из-за нарушений порядка фиксации продукции в ЕГАИС: «Но суды могут вставать и на сторону завода — в частности, если отсутствие фиксации стало следствием технического сбоя. Так, к примеру, разрешился спор РАР с самарским спиртзаводом “Родник”. Поэтому шансы отстоять свои интересы в суде у Аннинского спиртзавода есть».

Олег Мухин