Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
18 июля, четверг
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Черноземье
Воронеж
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье
Слушать радио
Коротко
Новости
00:01
Главные анонсы 18 июля
17/07
В Детском парке Орла планируют вырубить 163 дерева
17/07
Орловский район могут преобразовать в муниципальный округ к 2021 году
17/07
Власти Воронежа после обращения граждан к президенту нашли место для школы за Metro
17/07
Leroy Merlin перенес открытие магазина в Белгороде на начало 2020 года
17/07
В Орле следователи ищут жаловавшегося Владимиру Путину на низкую зарплату учителя
17/07
Группа БВК намерена построить в ТОСЭР «Губкин» элеватор за 300 млн рублей
17/07
Владелец елецкой кирхи не смог избежать восстановления здания
17/07
«Ростелеком» готов потратить на строительство линий связи в Черноземье еще около 1 млрд рублей
17/07
На мандат депутата Госдумы от Орловской области претендуют шесть человек
17/07
Липецкие власти выплатят за гибель пчел до 6 млн рублей
17/07
Суд взыскал с экс-главы воронежского филиала «Почты России» 24 млн рублей
17/07
Воронежский центр современного искусства планирует работать онлайн
17/07
С начала года в воронежских судах оправдали только одного подсудимого
16/07
Курскому аэропорту хотят присвоить имя авиаконструктора Гуревича
ещё
все новости
Помогаем помогать
Даня Вятоха
острый бифенотипический лейкоз, требуются лекарства
Даня Нижельский
Вы помогли, спасибо!
Подробно
Тема
(обновлено: 24.01.2019)
Авиапром Черноземья
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
Воронежу остались крылья и гондолы
ВАСО будет производить ключевые агрегаты Ил-114
Полосе подвели черту
Реконструкция аэродрома воронежского авиазавода должна завершиться в 2020 году
«Ильюшин Финанс» не хватило посадок
Компания пытается взыскать 3,3 млрд рублей с производителя Ту-204 в воронежском суде
Ил-112 остается в России
Гражданская версия самолета не вошла в стратегию развития экспорта
Курская авионика выходит за рубеж
«Авиаавтоматика» планирует устанавливать уникальные системы прогностики на экспортные вертолеты
Из авиапроекта следствие вычло 21 миллион
Бывших топ-менеджеров Воронежского авиазавода заподозрили в мошенничестве
Ан-148 завяз в политике
В первом полугодии воронежский авиазавод не передал заказчику ни одного самолета этого типа
Ил-96 взлетит лишь на нефти
Создание самолета на воронежском авиазаводе будет зависеть от нефтегазовых доходов
ВАСО планирует производить восемь Ил-112В в год
Воронежский авиазавод в рамках программы Ил-114 рассчитывает поставлять комплектующие
ОАК намерена прекратить производство Ан-148 с 2018 года
«Электроприбор» вооружает авиацию лазерами
Тамбовский завод может стать главным производителем новых навигационных систем
Воронежский авиазавод пролетает с планами
В 2015 году он недопоставил четыре самолета и утроил убыток
К ВАСО подлетают новые «Илы»
Воронежский авиазавод рассчитывает на инвестиции по проектам Ил-114 и Ил-96-400
ОАК вступилась за контрагента
Экс-гендиректор «Моршанскхиммаша» не получил реального срока за злоупотребление
Топливные баки стали зарплатой
Уголовное дело экс-гендиректора «Моршанскхиммаша» передано в суд
Долги в обмен на самолеты
Воронежский авиазавод наращивает объемы производства и убытки
Архив
Наглядно
Фотогалееря
Цифровой регион
За два дня площадки VIII СЭФ посетили более 2,5 тыс. человек
Фотогалерея
Каждому свое
Как в Воронеже прошел Платоновский фестиваль
Фотогалерея
«Музыка мира» в Воронеже
Open-air Платоновфеста посетили более 5 тыс. человек
Фотогалерея
Девятый Платоновский
международный фестиваль искусств стартовал в Воронеже 1 июня
Фотогалерея
А город не знал
Воронежские силовики освободили «захваченное террористами» здание областного УГИБДД
Фотогалерея
«Город надо было встряхнуть»
По Воронежу «прорычал» H.O.G. Spring Challenge
Фотогалерея
Парад Победы в Воронеже
Кадры с мероприятия
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
В регионе
Реклама
Подписка
Мероприятия
Контакты
Вместе с “Ъ”
Актуальные темы
Власть
Законодательные новации стимулируют приход бизнеса
Владимир Нетёсов об инвестклимате в ТОСЭР «Павловск»
топ темы
Первые лица
Ведущие политические деятели и бизнесмены Черноземья о важных событиях
Строительство
Девелоперы держат планку
Воронежские застройщики намерены сохранить дореформенные объемы за счет запаса
Тамбовских дольщиков заселит депутат Госдумы
СК «Жупиков» берется за долгострой
Пресс-релизы
На НВАЭС прошли стажировку директора
трех российских атомных станций
«Корпоративный Кубок-2019»
В столице Черноземья прогремел Кубок по футболу
Самое читаемое
Николай Шишкин обратит взор на Сибирь
Спустя 13 лет он покидает пост прокурора Воронежской области
Фонтан в Орле оказался полусухим
Город может не получить спонсорские 150 млн рублей из-за разногласий властей и активистов
черноземье онлайн
Тематические спецпроекты
спецпроект
Стиль. Черноземье
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия