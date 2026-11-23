Суд снял арест с части недвижимости Блиновских в Москве
Часть московской недвижимости Елены Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского освободили от ареста, наложенного по делу о банкротстве предпринимательницы. Арбитражный суд Москвы также отменил запрет на сделки с этими объектами. Заявление об отмене обеспечительных мер подало Росимущество, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Ограничения сняты с двух квартир площадью более 132 кв. м и около 59 кв. м в жилом комплексе «Донской Олимп» на улице Серпуховской Вал. Решение касается также четырех машиномест и двух кладовок в этом комплексе. Все эти объекты ранее конфисковали в пользу государства по уголовному делу Елены Блиновской.
В марте 2025 года автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую приговорили к 4,5 года тюрьмы. Суд установил, что блогер вместе с мужем уклонялась от уплаты налогов на сумму 906 млн руб. с помощью дробления бизнеса и легализовала средства в размере 716 млн руб. Суд обратил в доход государства имущество блогера и удовлетворил гражданский иск на 587 млн руб. Сейчас Елена Блиновская отбывает наказание в женской ИК-1 во Владимирской области.
В отношении Алексея Блиновского дело прекратили из-за его участия в специальной военной операции. Вскоре после этого он вместе с супругой подал жалобу в Верховный суд России. Он назвал незаконной конфискацию принадлежащего ему имущества, поскольку ему лично приговор так и не был вынесен.