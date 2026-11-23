Ограничения сняты с двух квартир площадью более 132 кв. м и около 59 кв. м в жилом комплексе «Донской Олимп» на улице Серпуховской Вал. Решение касается также четырех машиномест и двух кладовок в этом комплексе. Все эти объекты ранее конфисковали в пользу государства по уголовному делу Елены Блиновской.