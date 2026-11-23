Минфин сообщил о выплате первых компенсаций перевозчикам за военные риски
Российские перевозчики начали получать первые компенсации и страховые выплаты за ущерб от военных рисков, сообщил Минфин России. Механизм действует в новых регионах, Крыму и Севастополе. Правительство также дало заявителям больше времени для сбора документов: срок их подачи продлен до 1 апреля 2027 года.
Первые компенсации перечислила страховая компания «Астро-Волга» перевозчикам, доставляющим товары первой необходимости. Выплаты возмещают ущерб, причиненный транспортным средствам из-за военных действий. Получать такое возмещение могут также строительные организации и сельхозпроизводители, чья техника была повреждена.
Как сообщал «Ъ», в Минтрансе, Минэнерго и ЦБ выступают за расширение действующего механизма страхования военных рисков с господдержкой на морские суда и международные перевозки грузов морским и речным транспортом.