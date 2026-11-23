В июне 2026 года Anthropic ввела правило обязательного 30-дневного хранения всех данных для моделей Mythos и Fable, что вызвало недовольство пользователей. Компания объясняла это необходимостью выявлять кибератаки. Anthropic также утверждала, что данные не используются для обучения моделей и автоматически удаляются через 30 дней.