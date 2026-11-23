Anthropic разрешила клиентам хранить данные в собственном облаке
Компания Anthropic выпустила новую систему безопасности, которая позволяет корпоративным клиентам при использовании ее моделей искусственного интеллекта (ИИ) хранить личные данные в собственном облаке. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Изменения касаются наиболее мощных моделей компании, включая Mythos и Fable. Клиенты по-прежнему будут обязаны хранить данные в течение 30 дней, но смогут сделать это в своем облаке и самостоятельно владеть ключами шифрования. Программное обеспечение Anthropic, запущенное в облаке заказчика, будет сканировать данные каждые 15 минут на предмет кибератак.
При обнаружении угрозы система отправит уведомление клиенту, чтобы он принял меры самостоятельно. То есть, Anthropic будет получать лишь сигнал о возможных угрозах, но не сможет увидеть исходный текст запросов.
В июне 2026 года Anthropic ввела правило обязательного 30-дневного хранения всех данных для моделей Mythos и Fable, что вызвало недовольство пользователей. Компания объясняла это необходимостью выявлять кибератаки. Anthropic также утверждала, что данные не используются для обучения моделей и автоматически удаляются через 30 дней.