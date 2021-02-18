Полоса перечеркнула финансы

Реконструкция взлетно-посадочной полосы и приостановка продажи готовых самолетов из-за перехода на производство новых типов воздушных судов привели к рекордному падению финпоказателей воронежского авиазавода (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспортной авиации подконтрольного «Ростеху» ПАО «ОАК»). Выручка предприятия, державшаяся на уровне 7–8 млрд руб. в год, в 2020 году рухнула до 2,3 млрд руб., а убыток вырос почти вдвое — до 2,6 млрд руб. Но завод продолжает выполнение НИОКР, а головные структуры обещают загрузить предприятие производством лайнеров Ил-96-400М и легких транспортных Ил-112В для Минобороны. Эксперты уверены, что провал связан с временным отсутствием серийной продукции, и ожидают улучшения ситуации на заводе.

Финансовые показатели ВАСО за 2020 год были опубликованы на днях самим предприятием. В прошлом году выручка компании составила 2,34 млрд руб. при 8,18 млрд руб. в 2019-м (в 2018-м — 7,3 млрд руб.). Завод лишился основных доходов — почти всей выручки от поэтапной продажи работ по выпуску дальнемагистрального лайнера Ил-96-300, значительной доли поступлений от техобслуживания и НИОКР. В результате основной статьей дохода стала продажа комплектующих к самолетам других российских производителей (1,3 млрд руб. при 1,84 млрд руб. годом ранее). Валовая прибыль составила 63,3 млн руб., но сохранившийся объем управленческих расходов (600 млн руб.), а также рост прочих расходов (с 1 до 1,6 млрд руб.) при падении других доходов (с 706 до 285 млн руб.) привели к росту убытков с 1,46 до 2,66 млрд руб.

Период коронавируса завод встретил с находящейся на реконструкции взлетно-посадочной полосой. В октябре в ходе визита на предприятие глава Минпромторга Денис Мантуров объявил о завершении реконструкции. По его словам, обновленная полоса «дает возможность для продолжения испытательных полетов, принятия техники». Кроме того, авиазавод, прекративший выпуск среднемагистрального Ан-148 (в предшествующие годы являлся ключевой статьей дохода предприятия), пока не имеет серийного продукта. Из планируемых двух Ил-96-300 в 2020 году не было сдано ни одного. Сборка первого экземпляра лайнера Ил-96-400М (модификация Ил-96-300, на базе которой, в частности, могут быть созданы воздушные пункты управления) продолжалась в течение всего года, а опытный экземпляр Ил-112В пока совершил лишь один полет (всего собрано два транспортника и производятся еще два). При этом в ВАСО еще продолжается техперевооружение для выпуска новых типов самолетов. Начало серийных поставок Ил-112В намечено на 2023 год.

В руководстве предприятия и в его головных структурах ожидали, что 2020 год будет более успешным для завода. В 2019-м тогдашний гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин говорил о планах завершить строительство двух Ил-96-300 для государственных спецзаказчиков и об ожидаемом начале производства еще двух, о передаче на летные и сертификационные испытания первого Ил-96-400М, о начале сертификации гражданской версии Ил-112. Впрочем, прогнозы не могли учитывать будущую пандемию коронавируса, повлиявшую, в частности, на ход доработок Ил-112В. Но и до пандемии, в 2019 году, завод также преимущественно выполнял этапы по строительству самолетов, не поставляя готовые серийные изделия заказчикам. В то же время предприятие выпускало и продолжает производить агрегаты для транспортного Ил-76МД-90А, пассажирских Ил-114 и МС-21.

В ОАК обещают загрузить ВАСО производством серийной продукции. 1 июля прошлого года гендиректор ПАО «Ил» Сергей Ярковой заявил, что «на ближайшие годы» ВАСО будет обеспечено заказами по Ил-96-300 помимо планов по началу производства Ил-96-400М и Ил-112.

Главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что отчетность ВАСО «еще не говорит о том, что завод ничего не делает»: «Сказывается цикличность производства — предприятие выпускает единичную, а не серийную продукцию. Цикл сборки Ил-96 — несколько лет, и если бы передача заказчику произошла в отчетном году, можно было бы порадоваться за показатели завода. ВАСО по-прежнему выпускает компоненты для других авиапредприятий, с которыми находится в кооперации, продолжает собирать самолеты — но эта сборка не вылилась в конечную продукцию, за которую платят деньги». Господин Гусаров подчеркнул, что все выполненные работы будут оплачены: «Все текущие производственные программы профинансированы. Другое дело, что внутри ОАК бывают спорные схемы. Например, была ситуация, пусть и достаточно давно, когда заводы отчитывались об убытках, а ОАК — о прибыли. Тогда выяснилось, что деньги государства ОАК отдавала своим же заводам под проценты. Впоследствии руководство корпорации сменилось».

По словам господина Гусарова, сравнивать ВАСО с другими предприятиями авиапрома не всегда возможно: «У многих других заводов есть относительно стабильные заказы на боевую технику, Sukhoy Superjet или МС-21. У ВАСО их не будет, пока не завершат испытания Ил-112». При этом мировой авиационный кризис, разразившийся из-за коронавируса, на ВАСО отразиться не должен, полагает эксперт: «Удар придется по основным производственным мощностям Boeing и Airbus. А ВАСО ничего не может предложить вне зависимости от кризиса. Даже Ил-96-400М — очень нишевый продукт, невостребованный в коммерческой авиации. Этот самолет — отличный, но ему как минимум придется ждать двигателя ПД-35 (за счет него можно отказаться от четырех нынешних двигателей в пользу двух мощных для большей экономичности. — „Ъ“), а это произойдет не раньше 2025 года. Пока же у самолета есть потенциал для военных — например, в "двухпалубном" исполнении он может перебросить около 800 бойцов. У военных другие приоритеты и экономика, и четыре двигателя, дающие дополнительную надежность, могут быть плюсом».

Олег Мухин