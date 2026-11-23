Ливия подаст на Украину в Международный суд ООН после ударов в порту Бенгази
Ливия передаст дело об ударах беспилотников в порту Бенгази, за которые взяла ответственность Украина, в Международный суд ООН, Совет Безопасности и профильные международные организации. По словам замглавы Президентского совета государства Мусы аль-Куни, украинские удары по российским судам равносильны объявлению войны.
«Мы возлагаем на украинскую сторону всю полноту ответственности за эти террористические действия, которые Владимир Зеленский признал, о которых открыто заявил и которыми похвалился. Эти действия равносильны объявлению войны ливийскому государству, посягательство на суверенитет ливийского государства, его национальную безопасность и ресурсы — это то, с чем нельзя мириться или обращаться снисходительно», — написал аль-Куни в X. Он также призвал Совет Безопасности провести экстренное заседание по поводу произошедшего и включить президента Украины Владимира Зеленского в список террористов.
22 ноября под удар украинских морских беспилотников в порту города Бенгази попали два судна — торговое и военное. Последним оказался российский ракетный корвет «Меркурий», получивший повреждения во время дозаправки. По данным «Аль-Джазиры», среди погибших есть несколько граждан России и Ливии.
В сентябре CNN писал, что украинские операторы морских беспилотников базируются на ливийских военных объектах. Источники издания утверждали, что ВСУ получают возможность бить по российским судам, а взамен учат ливийских военных работать с беспилотниками. Ливийское Минобороны заявляло, что Триполи не давал ни одной стране использовать свои военные объекты для «совершения враждебных действий против какого-либо государства».