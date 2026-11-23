«Мы возлагаем на украинскую сторону всю полноту ответственности за эти террористические действия, которые Владимир Зеленский признал, о которых открыто заявил и которыми похвалился. Эти действия равносильны объявлению войны ливийскому государству, посягательство на суверенитет ливийского государства, его национальную безопасность и ресурсы — это то, с чем нельзя мириться или обращаться снисходительно», — написал аль-Куни в X. Он также призвал Совет Безопасности провести экстренное заседание по поводу произошедшего и включить президента Украины Владимира Зеленского в список террористов.