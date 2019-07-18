ВАСО встает на крыло

Воронежский авиазавод (ПАО «ВАСО», структура Объединенной авиастроительной корпорации) после замедления в 2018-2019 годах темпов производства воздушных судов планирует значительно увеличить производственную программу. В 2020 году может подняться в воздух первый пассажирский Ил-96-400М, уже запланирована поставка четырех Ил-96-300, а с 2021-2022 года — ежегодное производство 12 легких транспортных Ил-112, причем не только для Минобороны, но и для гражданских авиакомпаний. Эксперты отмечают, что Ил-112 — единственная альтернатива для почти исчерпавших свой ресурс на Крайнем Севере Ан-26, но предупреждают, что планам по поставкам транспортников авиакомпаниям может помешать приоритет военных заказов.

О планах по загрузке производственных мощностей ВАСО вчера в ходе визита на предприятие рассказал гендиректор ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» Юрий Грудинин. По его словам, в 2021-2022 годах завод начнет серийное производство нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112: ежегодно планируется производить 12 машин. Первый экземпляр сейчас проходит доработку по требованию заказчика — Минобороны: планируется снизить вес машины примерно на полторы тонны. Технические решения для этого, как пояснил господин Грудинин, уже найдены: в частности, предполагается более широкое использование композиционных материалов. Вторая машина также готова для испытаний. На заводе началось производство третьего и четвертого самолетов, которые будут отвечать требованиям Минобороны.

Юрий Грудинин рассказал “Ъ-Черноземье”, что самолетом заинтересовались не только военные: запущен процесс сертификации Ил-112 по гражданским требованиям. По его словам, ПАО «Ил» ведет переговоры с авиакомпаниями, эксплуатирующими аналогичный по характеристикам (но морально устаревший и вырабатывающий свой ресурс) Ан-26 — преимущественно для осуществления грузоперевозок в районах Крайнего Севера. В частности, переговоры ведутся с Utair и якутскими «Полярными авиалиниями».

Господин Грудинин предпочел не говорить об общем планируемом объеме производства Ил-112, но отметил, что транспортник мог бы заменить более сотни эксплуатирующихся в России Ан-26. Принципиальных изменений в гражданской версии не будет: у самолета может лишь увеличиться грузоподъемность за счет демонтажа военного оборудования. Напомним, ранее в Минобороны сообщали о готовности заказать около 100 машин. Стоимость одного Ил-112 в отрасли еще в 2013 году оценивали примерно в 1 млрд руб., нынешнюю стоимость на авиазаводе предпочли не уточнять.

В ВАСО продолжится изготовление и хорошо освоенной модели — широкофюзеляжного Ил-96-300: два самолета уже находятся на этапе сборки (их поставка государственным спецзаказчикам планируется в 2020 году), в дальнейшем предполагается изготовить еще два. Уже собирают на предприятии и первый удлиненный пассажирский Ил-96-400М (ранее сообщалось о планах поставлять его специальному летному отряду «Россия» и Минобороны). Стоимость лайнера ранее на рынке оценивали в сумму около 8,5 млрд руб. — это сопоставимо с нынешним общим годовым объемом доходов ВАСО (впрочем, в последнее время завод не собирал полностью самолеты серии Ил-96 за один год).

Работа по производственной кооперации ВАСО с другими авиастроительными предприятиями корректируется. Завод продолжает производить агрегаты для транспортного Ил-76МД-90А, пассажирских Ил-114 и МС-21. Но теперь он будет выпускать и мотогондолы для самолетов-амфибий Бе-200, производимых на таганрогском «ТАНТК им. Г.М. Бериева». В рамках оптимизации взаимодействия авиазаводов кооперация может быть пересмотрена, подчеркнул Юрий Грудинин.

Напомним, по итогам 2018 года ВАСО отчитался о невыполнении большинства производственных планов. На выпуск самолетов пришлось 4,2 млрд руб. выручки при плане в 8,2 млрд руб. (убыток за 2018 год — 2,6 млрд руб.), большую часть доходов обеспечила поставка трех последних Ан-148 (3,2 млрд руб.). Теперь серийный выпуск этого типа воздушных судов приостановлен. Еще 5 млрд руб. ВАСО должно было получить от выполнения работ по строительству Ил-96-300 (в частности, в версиях для специального летного отряда «Россия»). Но фактический доход от этих работ составил лишь 967 млн руб.

В 2018 году ВАСО должно было модернизировать один Ил-96-300ПУ (воздушный пункт управления), но не смогло. Причинами в ВАСО называли отсутствие комплектующих, которые должен был поставить заказчик, а также изменение плана поставок судов специального назначения на более поздний период. В 2019 году завод также преимущественно выполняет этапы по строительству самолетов, не поставляя готовые серийные изделия заказчикам, отметили на предприятии. Однако поставкам изделий мешает и объективная причина — реконструкция взлетно-посадочной полосы завода. Она должна завершиться в октябре-ноябре 2019 года, рассказали на предприятии.

Оптимизм руководства ПАО «Ил» относительно массовой замены Ан-26 на Ил-112 на северных направлениях базируется на том, что иной альтернативы у авиакомпаний фактически нет, отмечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Ресурс Ан-26 будет исчерпан уже лет через пять, а единственно возможная сейчас замена — на вертолетные перевозки — приведет к колоссальному удорожанию стоимости доставки. Но речь не может идти о том, чтобы заменять Ан-26 на Ил-112 в соотношении один к одному: нужно исходить из того, что более современная машина сможет использоваться более интенсивно», — подчеркивает господин Пантелеев. По его словам, помешать массовой поставке гражданских версий Ил-112 может приоритетная загрузка мощностей в интересах Минобороны.

Олег Мухин