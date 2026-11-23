Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над переходом к «более масштабному» перемирию между Россией и Украиной после гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Тогда, по оценкам Мелании Трамп, при эвакуации город покинули 750 человек. Первая леди США надеется достичь нового соглашения о локальном прекращении огня до католического Рождества.