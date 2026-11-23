Мелания Трамп заявила о работе над новыми мирными предложениями по Украине
Первая леди США Мелания Трамп заявила, что в Вашингтоне работают над новыми предложениями по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом она сказала во время общения с прессой.
Журналисты спросили госпожу Трамп, есть ли какие-то новости по «усилиям по установлению мира» на Украине. «Мы работаем над этим»,— ответила первая леди США. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.
Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над переходом к «более масштабному» перемирию между Россией и Украиной после гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Тогда, по оценкам Мелании Трамп, при эвакуации город покинули 750 человек. Первая леди США надеется достичь нового соглашения о локальном прекращении огня до католического Рождества.