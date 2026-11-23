По словам собеседников агентства, решение было принято 22 ноября во второй половине дня — после того как на совет директоров оказал давление президент США Дональд Трамп. Источники отмечают, что некоторые кандидаты, которые рассматривались как замена Дженсена Хуанга, сами отказались от участия в отборе.