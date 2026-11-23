Bloomberg: Хуанга вернули в Nvidia без согласования с топ-менеджерами
Совет директоров американской корпорации Nvidia решил восстановить в должности генерального директора Дженсена Хуанга без согласования с топ-менеджерами. Их проинформировали об этом в последний момент, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, решение было принято 22 ноября во второй половине дня — после того как на совет директоров оказал давление президент США Дональд Трамп. Источники отмечают, что некоторые кандидаты, которые рассматривались как замена Дженсена Хуанга, сами отказались от участия в отборе.
Источники The New York Times сообщили, что в конце прошлой недели Дональд Трамп решил «сделать все возможное», чтобы помочь Дженсену Хуангу вернуться на пост гендиректора Nvidia. По данным газеты, Дональд Трамп попросил вице-президента США Джей Ди Вэнса связаться с миллиардером и обсудить ситуацию с советом директоров. Господин Вэнс заверил совет в том, что администрация президента США не считает самого господина Хуанга угрозой национальной безопасности.
Дженсен Хуанг покинул руководящие посты в Nvidia после того, как в США начали расследовать его внебрачные связи с Элис Хуанг. Американские спецслужбы подозревали ее в шпионаже в пользу Китая, чтобы помочь Пекину заполучить микрочипы для искусственного интеллекта. 3 декабря Дженсен Хуанг выступит в Сенате с показаниями в качестве свидетеля.