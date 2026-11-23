Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине
Европа готова к многосторонним переговорам с Россией по Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, в ближайшее время может состояться встреча на уровне советников с участием Украины, России, Европы и США. Трансляция пресс-конференции по итогам заседания НАТО велась на канале Sky News.
Выступая в Берлине совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, канцлер заявил о необходимости «интенсивных переговоров» с Россией по поводу атаки на ее судно в Балтийском море. По его словам, это позволит избежать эскалации конфликта — ни один член альянса в этом не заинтересован, добавил он. Фридрих Мерц также призвал исключить инциденты с проникновением ракет в воздушное пространство Польши.
21 ноября два беспилотника ударили по грузовому судну, следовавшему в Калининград. Инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива, пострадавших нет. В ночь на 20 ноября на территории Польши были обнаружены обломки двух ракет и беспилотника. Польские власти расценили инцидент как провокацию со стороны России — неподалеку от места падения обломков проходят учения «коалиции желающих». Варшава хотела задействовать 4-ю статью Устава НАТО о консультациях, однако в итоге ограничилась форматом чрезвычайного заседания.
Ранее представители Европы отвергли идею проведения двусторонних переговоров в Москве. Как заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью, Брюссель готов участвовать исключительно в многостороннем формате. Первоначально Европа выступает за прекращение огня на Украине, а после готова перейти к заключению мирного соглашения и обсуждению архитектуры безопасности, добавила она.