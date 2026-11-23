Выступая в Берлине совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, канцлер заявил о необходимости «интенсивных переговоров» с Россией по поводу атаки на ее судно в Балтийском море. По его словам, это позволит избежать эскалации конфликта — ни один член альянса в этом не заинтересован, добавил он. Фридрих Мерц также призвал исключить инциденты с проникновением ракет в воздушное пространство Польши.