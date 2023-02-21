Гондолы собирают в Воронеже

В Воронеже может появиться центр компетенций по созданию мотогондол для всей магистральной авиации России. К 2028 году в индустриальном парке «Масловский» планируют за 9,3 млрд руб. создать подразделение местного авиазавода, на котором будет ежегодно выпускаться до 270 комплектов гондол для самых современных российских авиадвигателей (для самолетов Ил-96 и Ил-76, Superjet New и МС-21). Эксперты отмечают, что заявленные объемы соотносятся с планами авиапрома по производству 200 магистральных лайнеров в год в конце 2020-х, и считают, что новое воронежское предприятие сможет оперативно перестраиваться под потребности отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский проект может обеспечить гондолами двигатели российских самолетов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежский проект может обеспечить гондолами двигатели российских самолетов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Планы создания в Воронеже отдельной производственной площадки — центра по производству мотогондол для отечественных двигателей на базе Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ПАО «ВАСО», филиал ПАО «Ил», входит в дивизион транспортной авиации подконтрольной «Ростеху» Объединенной авиастроительной корпорации) обсуждались на недавней встрече губернатора Александра Гусева с управляющим директором ПАО «Ил» Даниилом Бренерманом и директором авиазавода Станиславом Гретченко.

Собеседники «Ъ-Черноземье» в региональной власти тогда поясняли, что возведение объекта может потребовать 9,3 млрд руб., а предприятие разместится в индустриальном парке «Масловский». Там планируется создание 770 рабочих мест.

«Ъ-Черноземье» стали известны подробности проекта. Так, к 2028 году на площадке в «Масловском» площадью 6,7 га (рядом с заводом «ОФС Рус Вокк») планируют наладить производство до 270 моторокомплектов в год для двигателей ПС-90А (используются в лайнерах воронежского производства Ил-96, а также в транспортных Ил-76), ПД-8 и ПД-14 (для самолетов Superjet New в рамках импортозамещения, а также для нового лайнера МС-21).

ВАСО в рамках межзаводской кооперации уже выпускает мотогондолы для всех типов турбореактивных двигателей, производимых в РФ. Но объемы нового производства должны позволить заместить импортные компоненты в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли РФ до 2030 года (принята в июне 2022-го). В «Иле» отметили, что проект позволит войти в «освободившиеся ниши после ухода иностранных компаний с рынка авиакомпонентов, в том числе производителей двигателей Pratt & Whitney и Safran», а также в целом помочь отечественному авиастроению после прекращения работы в России Boeing и Airbus.

В результате реализации проекта планируется снизить себестоимость узлов отечественных гондол. Предусматривается также возможность ремонта и послепродажного обслуживания продукции. Проект планируется реализовать в три этапа.

Собственные средства «Ила» должны составить лишь 400 млн руб.; 3,9 млрд руб.— предполагаемый инфраструктурный бюджетный кредит; 5 млрд руб.— заем Фонда развития промышленности.

В 2020 году (более актуальные данные не публиковались) ВАСО изготавливало самолетокомплекты для Ил-76, в каждый из которых входили четыре мотогондолы (всего в 2021 году планировалось произвести 28 гондол). Также в ВАСО была налажена сборка гондол для турбовинтового Ил-114 для местных воздушных линий.

Аналитик, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что примерно к 2028 году российская промышленность планирует выйти на производство не менее 100 магистральных самолетов в год, включая МС-21 и SSJ: «100 самолетов — это 200 двигателей. Также на самолеты нужны подменные двигатели — запас в объеме примерно половины от установленных, поэтому заявленная мощность производства в Воронеже соответствует планам авиастроения даже без учета региональных самолетов».

Он отметил, что подход по созданию центров компетенции «существует на многих предприятиях»: «Помимо непосредственно выпуска самолетов создается центр производства определенной продукции, которая затем поставляется на другие заводы. В Воронеже, к примеру, изготавливают механизацию крыла для SSJ».

Исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев подчеркивает, что центр компетенций по гондолам в Воронеже «планировалось создать давно»: «Сейчас он формируется под перспективную продуктовую линейку с учетом объема производства, который определяет ОАК. Речь фактически идет об увеличении нынешних возможностей ВАСО». По словам эксперта, при коррекции программы (например, по интересующим военных и спецзаказчиков Ил-76 или пассажирским лайнерам) воронежское предприятие заранее сможет скорректировать объемы.

Олег Мухин, Андрей Цветков