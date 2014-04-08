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Реорганизация детских домов по семейному типу, нерешенные проблемы сиротских учреждений в РФ, превышение допустимой численности воспитанников в группах, размещение братьев и сестер в разных организациях, нехватка персонала в интернатах, детдомах, домах ребенка, социально-реабилитационных центрах и приютах, случаи насилия в отношении воспитанников и жестокого обращения с ними, отношения воспитателей и сирот, приемные семьи и усыновление детей — последние новости и все самое важное о реформе детдомов в теме «Ъ».