В 2025 году в РФ выявили 35 тыс. детей без попечения родителей

По итогам 2025 года в России было выявлено 35 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. Более 19 тыс. из них были взяты под предварительную опеку. Еще 5 тыс. отправили под надзор — в образовательные, медицинские, социальные учреждения. В детские дома семейного типа попали девять детей. Такие данные опубликованы на сайте Минпросвещения.

Также в 2025 году в России насчитывалось 302 тыс. социальных сирот (детей, которые имеют биологических родителей, но те по каким-то причинам не могут жить с ними и заботиться о них), воспитывающихся в семьях. Этот показатель сократился по сравнению с 2024 годом, когда на воспитании в семье находилось 321 тыс. детей.

За прошедший год были усыновлены или удочерены 1999 детей. Во всех случаях приемными родителями стали российские граждане. Родительских прав в 2025 году лишили 17 тыс. человек, из них 11,8 тыс.— за уклонение от исполнения родительских обязанностей, в том числе за неуплату алиментов. Еще 2,1 тыс. человек лишились родительских прав из-за алкогольной и наркотической зависимости. В общей сложности у 21,9 тыс. детей родители были лишены прав. У почти 4,3 тыс. детей в 2025 году родители находились в СИЗО или в заключении.

В прошлом году органы опеки получили 151 тыс. сообщений о нарушении детских прав. Из них 67,9 тыс. касались обстановки в семье, которая могла бы угрожать здоровью и жизни ребенка. Обращения в органы опеки поступали в том числе из образовательных учреждений (17,8 тыс.), больниц (20,4 тыс.), правоохранительных органов (27,8 тыс.) и от граждан (35,9 тыс., из них 460 обращений направили сами дети). Органами опеки при этом было выявлено 567 случаев жестокого обращения с детьми.

Полина Мотызлевская