Дети-сироты получат бесплатное жилье от государства даже при наличии ипотеки

Конституционный суд России постановил внести поправки в статьи о государственной поддержке детей-сирот. Теперь, если сирота из списка на обеспечение жилья берет ипотеку, государство все равно обязано выдать ему бесплатную квартиру или помочь с закрытием кредита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Изменения внесли в статьи 109.1 Жилищного кодекса России, а также в статьи 327.1 и 379.6 Гражданского процессуального кодекса.

Повод для внесения поправок стала жалоба Регины Темиржановой, оставшейся без попечения родителей в 2014 году. Она оформила ипотеку до того, как государство предоставило ей бесплатную квартиру. Госпожу Темиржанову удалили из списка на предоставление бесплатной квартиры, а соответствующий сертификат аннулировали. После этого женщина обратилась в Конституционный суд.