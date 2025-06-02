Львова-Белова: 190 тыс. детей в РФ находятся в группе риска попадания в детдома

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что 340 тыс. российских детей являются сиротами. Еще 190 тыс. детей находятся в группе риска попадания в детские дома или приюты.

«И это же касается не только детей в детских учреждениях — это касается и семей, которые стоят на учёте, которые в социально опасном положении находятся. У нас 190 тысяч детей, и у них риск попадания. В детских домах у нас остаются не все социальные сироты»,— сказала госпожа Львова-Белова, отчитываясь президенту Владимиру Путину о проведении Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

Омбудсмен отметила, что 25% детей, содержащихся в детских домах и приютах, находятся там «необоснованно». «То есть можно было оказать помощь без разлучения, можно было поработать с семьей. <...> Не было принято достаточных мер для жизнеустройства ребенка в замещающую семью. Есть возможность, но этого не происходит»,— пояснила она.

В октябре 2024 года омбудсмен сообщала, что в детских стационарных учреждениях России находятся более 58 тыс. детей. Из них 34–35 тыс.— это сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Остальные находятся там без статуса, иногда годами, говорила тогда госпожа Львова-Белова. Еще 220 тыс. детей, как сообщала омбудсмен, находятся в семьях в социально опасном положении.

Полина Мотызлевская