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Коммерсантъ FM
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Аварийная ситуация

Сиротам выделяют жилье, непригодное для проживания

По закону обязанность государства обеспечить сирот жильем не считается исполненной, если им дали непригодную для жизни квартиру. Но на деле формируется противоположная тенденция: их все чаще заселяют в аварийные дома, полуразрушенные бараки, квартиры, требующие капитального ремонта. А оспорить решения чиновников становится все труднее, так как в законы о защите сирот вносятся поправки не в их интересах. Зато Минпросвещения РФ обещает готовить сирот к самостоятельной жизни по единым стандартам. Но как это делать, не решив самую насущную проблему — жилья?

Многие из нас мечтали стать героями фантастического фильма и отправиться в прошлое на машине времени. Артем Песков не мечтал, но его отправили в путешествие на 120 лет назад изобретательные ногинские чиновники. Для этого даже машина времени не понадобилась, а только постановление о том, что за сиротой сохраняется право пользования родительским жильем. Так Артем оказался в 15-метровой комнате в бараке, построенном в начале XX века для рабочих Богородско-Глуховской мануфактуры: длинный темный коридор на 30 комнат, обшарпанные стены, разбитые лестницы и каменные полы, общие кухня и уборная, общая душевая в подвале, которая, впрочем, не работает. Расцвет Глуховской мануфактуры Морозовых давно миновал, это больше не «русский Манчестер», а просто район подмосковного Ногинска. Но здания, выстроенные в модном когда-то стиле модерн, пока стоят. «А раз стоят, значит, можно пользоваться!» — решили чиновники, отказав Артему в предоставлении положенного по закону благоустроенного жилья в городе Чехове, где он до совершеннолетия жил в семье опекуна.

Похожая история произошла с сестрами Кариной и Ангелиной Карпухиными, которые росли в Москве под опекой бабушки. Девушкам осталась в наследство квартира в Саранске. Вот только, по заключению экспертизы, без капитального ремонта квартира для проживания непригодна. Виновного саранские чиновники нашли быстро: вызвали бабушку-опекуна на заседание специальной комиссии. Бабушка села в ночной поезд, приехала. Разговаривали с ней строго, ругали за то, что не сделала в квартире ремонт, довели до слез. При этом тактично умолчали, что следить за состоянием жилья должны были сами чиновники Мордовии и администрации Саранска.

К сожалению, это не отдельные вопиющие случаи, а система, которая начала складываться с 2019 года.

— Тогда по инициативе Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения были внесены изменения в статью 8 Федерального закона №159 о социальной защите сирот. Поправки исключили положение о том, что если жилое помещение не соответствует санитарным и техническим нормам, то проживание в нем детей-сирот автоматически признается невозможным. Теперь это надо каждый раз доказывать в суде,— поясняет юрист Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе».— Попытки экспертов и правозащитников получить объяснения, почему сокращены госгарантии для сирот в жилищной сфере, ни к чему не привели.

Зато в конце апреля этого года замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Костыряченко на круглом столе Комитета Совфеда по социальной политике заявила, что теперь детей-сирот будут готовить к самостоятельной жизни по единым специально разработанным стандартам.

— Очень любопытно посмотреть, как чиновники собираются «адаптировать» Артема, Карину и Ангелину к жизни в древнем бараке или убитой квартире,— говорит Головань.— Чиновники пойдут домой, в свои благоустроенные квартиры. А куда идти Артему, Карине и Ангелине? Ответа пока нет, их дела сейчас разбираются в суде.

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rusfond.ru/issues/1050

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда

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