Аварийная ситуация

По закону обязанность государства обеспечить сирот жильем не считается исполненной, если им дали непригодную для жизни квартиру. Но на деле формируется противоположная тенденция: их все чаще заселяют в аварийные дома, полуразрушенные бараки, квартиры, требующие капитального ремонта. А оспорить решения чиновников становится все труднее, так как в законы о защите сирот вносятся поправки не в их интересах. Зато Минпросвещения РФ обещает готовить сирот к самостоятельной жизни по единым стандартам. Но как это делать, не решив самую насущную проблему — жилья?

Многие из нас мечтали стать героями фантастического фильма и отправиться в прошлое на машине времени. Артем Песков не мечтал, но его отправили в путешествие на 120 лет назад изобретательные ногинские чиновники. Для этого даже машина времени не понадобилась, а только постановление о том, что за сиротой сохраняется право пользования родительским жильем. Так Артем оказался в 15-метровой комнате в бараке, построенном в начале XX века для рабочих Богородско-Глуховской мануфактуры: длинный темный коридор на 30 комнат, обшарпанные стены, разбитые лестницы и каменные полы, общие кухня и уборная, общая душевая в подвале, которая, впрочем, не работает. Расцвет Глуховской мануфактуры Морозовых давно миновал, это больше не «русский Манчестер», а просто район подмосковного Ногинска. Но здания, выстроенные в модном когда-то стиле модерн, пока стоят. «А раз стоят, значит, можно пользоваться!» — решили чиновники, отказав Артему в предоставлении положенного по закону благоустроенного жилья в городе Чехове, где он до совершеннолетия жил в семье опекуна.

Похожая история произошла с сестрами Кариной и Ангелиной Карпухиными, которые росли в Москве под опекой бабушки. Девушкам осталась в наследство квартира в Саранске. Вот только, по заключению экспертизы, без капитального ремонта квартира для проживания непригодна. Виновного саранские чиновники нашли быстро: вызвали бабушку-опекуна на заседание специальной комиссии. Бабушка села в ночной поезд, приехала. Разговаривали с ней строго, ругали за то, что не сделала в квартире ремонт, довели до слез. При этом тактично умолчали, что следить за состоянием жилья должны были сами чиновники Мордовии и администрации Саранска.

К сожалению, это не отдельные вопиющие случаи, а система, которая начала складываться с 2019 года.

— Тогда по инициативе Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения были внесены изменения в статью 8 Федерального закона №159 о социальной защите сирот. Поправки исключили положение о том, что если жилое помещение не соответствует санитарным и техническим нормам, то проживание в нем детей-сирот автоматически признается невозможным. Теперь это надо каждый раз доказывать в суде,— поясняет юрист Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе».— Попытки экспертов и правозащитников получить объяснения, почему сокращены госгарантии для сирот в жилищной сфере, ни к чему не привели.

Зато в конце апреля этого года замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Костыряченко на круглом столе Комитета Совфеда по социальной политике заявила, что теперь детей-сирот будут готовить к самостоятельной жизни по единым специально разработанным стандартам.

— Очень любопытно посмотреть, как чиновники собираются «адаптировать» Артема, Карину и Ангелину к жизни в древнем бараке или убитой квартире,— говорит Головань.— Чиновники пойдут домой, в свои благоустроенные квартиры. А куда идти Артему, Карине и Ангелине? Ответа пока нет, их дела сейчас разбираются в суде.

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Оксана Пашина, корреспондент Русфонда