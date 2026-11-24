Замглавы Минздрава Евгения Котова рассказала о работе ведомства по двум направлениям. Первое — ранняя диагностика рождения ребенка с особенностями развития и информирование матери о мерах поддержки; второе — диспансеризация детей-сирот, в рамках которой проходит диагностика нарушений здоровья. «Вся эта комплексная работа привела к тому, что у нас сокращается число отказов от новорожденных — оно не превышает 2 тыс. ежегодно на протяжении многих лет»,— указала госпожа Котова. Она также обратила внимание на проблему алкогольной и наркотической зависимости у биологических родителей и опекунов. В связи с этим Минздрав поддерживает закрепление в законодательстве нормы о социально-психологическом тестировании опекунов не только на наличие расстройств или зависимостей (действует с 1 сентября 2025 года), но и на риски их развития. «Ауто- или гетероагрессивное, деструктивное поведение, личностные особенности кандидата в опекуны — это тоже должно выявляться до передачи ребенка в такую семью»,— сказала Евгения Котова.