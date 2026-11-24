«У нас ребенка выбирают, как на витрине»
В Госдуме обсудили, как нужно поменять работу органов опеки
В российской системе профилактики социального сиротства и деятельности органов опеки накопилось много нерешенных вопросов. Среди них — возможность для опекунов «выбирать» понравившегося ребенка, попытки заработать на социальных пособиях и отсутствие сопровождения выпускников сиротских учреждений. Все эти проблемы обсуждались на прошедших 23 ноября слушаниях комитета Госдумы по защите семьи с участием представителей Минюста, Минздрава, общественных деятелей и правозащитников.
Открывая парламентские слушания, посвященные развитию системы органов опеки, глава думского комитета по защите семьи Нина Останина отметила, что за прошедшие десять лет в Семейный кодекс и закон «Об опеке и попечительстве» неоднократно вносились изменения, но необходимая «системная переработка» законодательства в этой сфере ни разу не проводилась. При этом существует большое количество накопившихся проблем, требующих скорейшего решения.
По данным Минпросвещения, в 2025 году в РФ насчитывалось 302 тыс. социальных сирот (детей, которые имеют биологических родителей, но те по каким-то причинам не могут жить с ними и заботиться о них), воспитывающихся в семьях. По итогам прошлого года в России было выявлено 35 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей.
Выступавшие представители федеральных министерств отчитывались о проделанной работе и планах на будущее для профилактики социального сиротства. Замглавы Минюста Вадим Баланин напомнил о принятых за последние годы изменениях в семейное законодательство, в том числе — о внедрении в 2011 году процедуры медиации при бракоразводном процессе (урегулирование семейных споров при участии посредника-медиатора) и создании в 2024 году реестра алиментов. В дальнейшем, заявил господин Баланин, Минюст собирается предоставлять бесплатную юридическую помощь родителям, лишенным или ограниченным в правах на воспитание детей.
Замглавы Минздрава Евгения Котова рассказала о работе ведомства по двум направлениям. Первое — ранняя диагностика рождения ребенка с особенностями развития и информирование матери о мерах поддержки; второе — диспансеризация детей-сирот, в рамках которой проходит диагностика нарушений здоровья. «Вся эта комплексная работа привела к тому, что у нас сокращается число отказов от новорожденных — оно не превышает 2 тыс. ежегодно на протяжении многих лет»,— указала госпожа Котова. Она также обратила внимание на проблему алкогольной и наркотической зависимости у биологических родителей и опекунов. В связи с этим Минздрав поддерживает закрепление в законодательстве нормы о социально-психологическом тестировании опекунов не только на наличие расстройств или зависимостей (действует с 1 сентября 2025 года), но и на риски их развития. «Ауто- или гетероагрессивное, деструктивное поведение, личностные особенности кандидата в опекуны — это тоже должно выявляться до передачи ребенка в такую семью»,— сказала Евгения Котова.
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская затронула тему так называемого банка данных детей, имеющих сиротский статус. Речь идет о практике, когда желающие стать опекунами граждане могут заранее изучить анкеты и выбрать «понравившегося» ребенка.
«Извините, что я так говорю, но у нас ребенка выбирают, как на витрине,— сказала госпожа Ярославская.— Нужно, чтобы ребенок выбирал семью. Мы не в зоопарке. Нельзя показывать этих детей. Надо показывать ребенку родителей, чтобы он выбирал».
Она также затронула тему «вторичного сиротства» — когда ребенок, уже устроенный в опекунскую семью, снова оказывается в учреждении (такое происходит, например, когда опекуны с ребенком не справляются и отправляют его обратно в детский дом). Ольга Ярославская предложила создавать образовательные курсы для опекунов — преимущественно для тех, кто является кровными родственниками и не проходил через школу приемных родителей.
Глава Содружества выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев указал, что сейчас ребенок, оставшийся без попечения родителей, выпадает из поля зрения органов опеки «в самый уязвимый период» — в первые годы после выпуска из сиротского учреждения, когда риски утраты жилья и социальной адаптации максимальны. Сейчас, отметил эксперт, в России отсутствует институт постинтернатного сопровождения таких детей — необходимо изменить законодательство, введя обязательное социально-правовое наставничество таких детей.
Выступавший на слушаниях иерей Федор Лукьянов жаловался на «коммерческую» составляющую системы попечительства. По его словам, нередки случаи, когда детей забирают в семью с целью заработать за счет семейных выплат. «Очень бы хотелось услышать от Генпрокуратуры, сколько за последние годы, в 2025 году, в текущем году было дел по коррупции в системе опеки? Мы такой информации в официальных источниках не находим»,— сказал господин Лукьянов.
Оглашенные на слушаниях проблемы, сказала Нина Останина, будут обсуждаться с профильными министерствами в рамках работы по «фундаментальной перенастройке системы деятельности органов опеки». Ранее Минпросвещения сообщило о планах провести собственную реформу системы опеки и попечительства, введя в том числе единые правила назначения опекунов и проведения проверок условий жизни подопечных.