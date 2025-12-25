К сиротам выстроится очередь

В Госдуму внесен законопроект, корректирующий правила усыновления, опеки и попечительства детей, оставшихся без попечения родителей,— так называемых социальных сирот. Действующее законодательство ограничивается указанием, что родственники ребенка имеют приоритетное право на него. Депутаты хотят ввести систему очередности: первыми сироту смогут взять доверенные лица родителей, в случае их отказа право переходит к бабушкам и дедушкам — и далее по всем кровным родственникам. Только после этого ребенка смогут взять в семью посторонние граждане. Опрошенные “Ъ” эксперты указывают, что соцработники и так руководствуются принципом кровного родства. Введение очередности лишь увеличит время устройства ребенка, переживают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Поправки к Семейному кодексу и ФЗ «Об опеке и попечительстве» внесены группой из 147 депутатов, в числе которых Нина Останина (КПРФ), Петр Толстой, Ирина Яровая и Виктория Абрамченко (все — ЕР). Они хотят закрепить приоритет воспитания социальных сирот в кровной семье. Сейчас законодательство отдает приоритетное право усыновления любому родственнику. Депутаты же предлагают установить четкую очередность между лицами, желающими взять ребенка.

Согласно законопроекту, первыми такое право получат лица, которых желали бы видеть в качестве опекуна или попечителя сами родители. Если таковых нет либо они отказываются от усыновления, то право получают отчим или мачеха, «систематически» принимавшие участие в воспитании ребенка; бабушки и дедушки; совершеннолетние сестры и братья (в том числе сводные). В третью очередь ребенка смогут усыновить прабабушки и прадедушки, дяди и тети, двоюродные братья и сестры. После них право переходит к иным родственникам, а также к гражданам, принимавшим участие в воспитании ребенка. И только если таковых не найдется, ребенка смогут взять любые граждане, соответствующие требованиям к личности усыновителя, опекуна или попечителя.

Также законопроект обязывает органы опеки не переводить ребенка в социальные учреждения другого региона до момента, пока решение суда о лишении родительских прав не вступит в силу. Это позволит избежать ситуаций, когда детей «разрывают с окружением и привычной окружающей средой», считают депутаты. Кроме того, «нередки случаи», когда лишенные прав родители «встают на путь исправления» (бросают «пагубные привычки», устраиваются на работу и приводят в порядок жилищные условия), но не имеют возможности посещать детей в другом регионе. А отсутствие таких встреч может расцениваться судом как «утрата детско-родительских отношений», говорят депутаты.

Руководитель фонда помощи социальным сиротам «Алиса» Екатерина Молчанова сомневается, что поправки существенно изменят ситуацию с устройством детей под опеку родственников. «Уже сейчас органы опеки, когда случается ситуация отобрания ребенка (в ситуации вероятного лишения родительских прав.— “Ъ”), буквально в ручном режиме разыскивают всех родственников. Более того, они не оформляют опеку кому-то постороннему, если не написан отказ со стороны родных»,— говорит эксперт.

«Иногда органы опеки не отдают ребенка, например, бабушке — считают, что она в 70 лет не справится с ребенком,— приводит пример одна из соавторов проекта, председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина.— Чтобы избежать этого субъективного подхода, законодатель уточняет: органы опеки обязаны изучить круг ближайших родственников — и только потом должны решать вопрос об устройстве ребенка в другую семью».

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская считает, что поправки лишь увеличат время пребывания ребенка в соцучреждении, поскольку органы опеки должны будут поговорить с большим числом людей: «Ребенок может очень долго сидеть в учреждении, пока не пройдут по всей этой очередности и дойдут до каких-то опекунов. Для него все это время ничего не меняется». Также эксперт указывает, что у ребенка могут быть плохие отношения с близкими родственниками — и хорошие с теми, кого опека, согласно поправкам, должна опрашивать во вторую, третью и четвертую очереди.

Еще одна проблема — в том, что к родственникам ребенка предъявляются те же требования, что и к посторонним опекунам. «Хотя очевидно, что чаще всего ребенок попадает в детский дом в ситуации, когда ресурсов нет у всего семейного окружения,— говорит госпожа Альшанская.— Если депутаты на самом деле хотят помочь и поддержать кровно-родственное устройство, то необходимо менять этот подход. Нужно снижать требования к родственникам и одновременно добавлять новые меры поддержки кровных семей — они часто не берут детей, потому что не имеют ресурсов. Нужно психологическое и социальное сопровождение, чтобы предотвратить возвраты детей в соцучреждения. Это было бы реальным решением проблемы — а не создание дополнительных сложностей для устройства ребенка».

Полина Мотызлевская