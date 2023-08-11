Подмена гарантий

4 августа окончательно был принят закон №461-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"». Он повсеместно вводит сертификаты на покупку жилья для людей старше 23 лет, имеющих статус сироты, при условии, что их заработная плата выше прожиточного минимума. Это кажется хорошей новостью: получение жилья в натуральном виде может растягиваться надолго. Сейчас в жилищной очереди стоят около 290 тыс. детей-сирот, большая часть из которых достигла совершеннолетия еще до 2020 года. Однако новация вызывает опасения экспертов. Алексей Головань, руководитель благотворительного центра помощи и поддержки выпускников детских домов «Соучастие в судьбе», рассказал Русфонду об опасностях нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Жилье сиротам государство обязано предоставлять по достижении ими совершеннолетия. Приняв закон о сертификатах, государство признает, что не способно обеспечить жильем сирот как минимум до 23 лет. Закреплять это государственное бессилие законом, считает Алексей Головань, ошибочно.

Во-первых, гарантированное государством жилье для сирот подменяется совершенно другим механизмом: деньгами, на которые молодые люди могут сами приобрести жилье.

— Действующая рабочая схема, предоставление квартиры сироте в специализированный наем на определенный срок, во время которого с жильем ничего сделать нельзя — только жить в нем, дополняется схемой, от которой в свое время отказались: жилье в собственности сразу, без охранного периода,— объясняет Головань.— Но покупка жилья — это рыночная сделка, которая несет в себе риски. В случае квартиры это большие риски: молодой человек, не имеющий опыта и родственников, которые могли бы помочь, рискует жилье потерять.

Во-вторых, Алексей Головань предполагает, что вырастут риски мошеннических действий с сертификатами и с жильем, приобретаемым с их помощью. В-третьих, государство не сможет контролировать качество недвижимости: действие сертификата простирается на всю страну, и покупать квартиры теперь можно в любом регионе — кто узнает, что за жилье купит молодой человек?

Справедливости ради надо сказать, что до принятия федерального закона жилищный сертификат уже был опробован более чем в 40 регионах России. С мест рапортуют: криминальных случаев нет. Однако программа работала в ручном режиме, индивидуально: каждый претендент на сертификат тщательно проверялся, осуществлялся контроль за купленным имуществом. Массовость применения сертификатов ослабит контроль и даст возможность мошенникам активизироваться. Надо понимать также, что во многих регионах размер сертификата оказался меньше реальной стоимости жилья на рынке.

— Ко мне обратилась девушка из Тверской области, живущая в одном из районных центров,— рассказывает Алексей Головань.— Ей выделили сертификат на 2,2 млн руб.— за эту сумму она может купить благоустроенное жилье только на периферии. А молодой человек из Московской области сообщил, что подыскал жилье на ту сумму, которую ему на словах обещали сотрудники опеки, но, когда пришло время покупать, выяснилось, что сертификат на 600 тыс. руб. меньше обещанного. Для сироты это гигантские деньги. Получается, выпускники детдомов будут вынуждены искать дополнительные средства, брать кредиты, чтобы купить нормальное жилье. Кстати, услуги риелтора в стоимость сертификата не включены — эти расходы тоже ложатся на плечи покупателя-сироты. Так государственная гарантия на благоустроенное жилье для сирот заменяется государственным софинансированием покупки жилья сиротой.

И наконец, очередь на жилье — уменьшится ли она от введения жилищных сертификатов? Алексей Головань полагает: нет, если объем финансирования жилья для сирот останется прежним. Лишних квартир для сирот не появится оттого, что искать их будут не госслужащие, а сами сироты.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда