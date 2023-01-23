Законодатели присмотрелись к усыновлению

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект Минпросвещения о новом порядке усыновления и опеки, который планировалось рассмотреть в первом чтении во вторник. Чиновники собирались ввести психологическую экспертизу для всех кандидатов в усыновители, включая родственников. Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, объясняя мотивы решения о переносе, сказал “Ъ”, что депутаты получили «множество обращений» с просьбой «не принимать закон». По мнению депутата, «с учетом происходящего в стране и мире» вопрос усыновления сирот «может только усугубиться», поэтому соответствующий законопроект должен быть четко проработан. Не поддерживали проект и в Совете федерации, заявил сенатор Андрей Клишас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Законопроект о новом порядке усыновления детей-сирот планировалось рассмотреть в первом чтении во вторник. Однако его сняли с повестки, сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). В беседе с “Ъ” он уточнил, что депутаты фракции ЛДПР и он лично получили «много обращений» в связи с этим законопроектом, большинство — оказались «негативными». «Люди просили не поддерживать законопроект, потому что родные бабушки и дедушки попросту не смогут усыновлять (сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.— “Ъ”),— пояснил господин Нилов.— А с учетом происходящего в стране и мире эта ситуация может только усугубиться».

Напомним, инициатива о психологической проверке опекунов была презентована Минпросвещения в 2019 году, этому предшествовал ряд громких скандалов.

Так, в 2017 году широкий общественный резонанс вызвало изъятие органами опеки у супругов Дель 10 из 13 детей из-за жалоб на побои. Минпросвещения тогда предложило кардинально изменить действующие правила усыновления. После замечаний государственно-правового управления президента первую версию отправили на доработку, поэтому в Госдуму проект внесли лишь в ноябре 2022 года. Среди прочего министерство предложило установить «социально-психологическое обследование» как для желающих усыновить ребенка, так и для проживающих с ними лиц. Чиновники объясняли это необходимостью «понять мотивацию претендентов и обеспечить необходимую защиту ребенка». Никаких исключений для родственников не предусмотрено — они должны проходить психологическую экспертизу наравне со «сторонними» усыновителями. Однако при этом в проекте присутствует формулировка о «приоритетном праве» на усыновление для близких родственников. Что касается самой психологической экспертизы потенциальных родителей, то проект не устанавливает ни методики, ни сроки, ни процесс обжалования экспертного заключения, это предстоит в дальнейшем утвердить правительству.

Из обоснования проекта следует, что министерство планирует охватить такой экспертизой в год 4834 человека, а сама экспертиза займет «в среднем два часа».

Как сообщал “Ъ”, документ не определяет круг экспертов с полномочиями выдачи заключений о прохождении усыновителями психологической экспертизы. Также юристы и правозащитники критиковали проект за ограничение по количеству усыновленных детей — не более одного в год, за исключением братьев и сестер.

«Предложения не спешить с рассмотрением законопроекта высказывались сразу, ЛДПР тогда же выступила за его снятие,— напомнил господин Нилов.— В первом чтении нет такого понятия, как "доработка" проекта, потому мы посчитали, что комитет (по вопросам семьи.— “Ъ”) должен заняться проведением дополнительных слушаний. С учетом того, что есть общественный резонанс и негатив, принято решение провести необходимую дополнительную работу».

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству тоже не поддерживает проект, заявил в понедельник его глава Андрей Клишас.

Он добавил, что комитет направил отрицательный отзыв. О необходимости дополнительной проработки инициативы заявил в понедельник председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»). Он подчеркнул, что получил «много обращений» в связи с законопроектом, «усложняющим порядок усыновления и опеки детей, в том числе для родственников». Учитывая разворачивающийся вокруг проекта «общественный резонанс» и «крайнюю деликатность темы», рассмотрение на пленарном заседании во вторник было перенесено, чтобы «детально и без спешки» проработать норму еще раз. Минпросвещения пока не комментировало снятие законопроекта с рассмотрения.

Мария Старикова