Десять лет «закону Димы Яковлева» в семи графиках

28 декабря 2012 года президент Владимир Путин подписал так называемый закон Димы Яковлева, запретивший американцам усыновлять сирот из России. Документ назван в честь мальчика, погибшего в США по вине приемной семьи. Как выглядит сиротство через десять лет после принятия закона — в инфографике «Ъ».

Согласно данным Минпросвещения за 2021 год, в стране проживает 391 тыс. сирот и детей, чьи родители не исполняют свои обязанности или лишены прав,— это около 2% всех детей в России. Из них 35,3 тыс. находятся в организациях для детей-сирот и 4,5 тыс.— под опекой госорганов. По подсчетам федерального портала «Усыновите.ру», прямо сейчас семью ищут 38 123 ребенка в России.

По сравнению с 2014 годом сирот в России стало в полтора раза меньше, подсчитали аналитики фонда «Дорога жизни». Эксперты связывают это с падением рождаемости, сокращением отказов от младенцев и детей-инвалидов, смягчением политики по лишению родительских прав.

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В России существует несколько форм, по которым дети передаются в семьи. Некоторые из них являются возмездными (оплачиваемыми) — например, приемные и патронатные семьи. «Родители» фактически работают воспитателями. Они получают зарплаты или даже оформляются как внештатные сотрудники детского дома.

Если ребенка забирают кровные родственники, они чаще всего оформляют опекунство или попечительство. Опекун становится законным представителем ребенка, получает на него пособие и контролирует его имущество, но не считается родителем. «Приоритетной формой» Семейный кодекс считает усыновление. Ребенок юридически признается родственником и пользуется всеми правами родных детей.

Несмотря на пожелания Семейного кодекса, в России растет доля возмездной опеки и сокращается процент усыновлений. По информации Министерства просвещения, в 2013 году 31% детей переданы в семьи по возмездной опеке и 13% усыновлены. В конце 2021 года на возмездные формы пришлось 35%, а на усыновления — только 7% (не считая временные варианты и возвраты родителям).

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По последней информации Минпросвещения, около 19% усыновленных детей воспитывают иностранцы. Многие из них забрали проблемных детей, например инвалидов. В год подписания «закона Димы Яковлева» 7% усыновленных иностранцами детей имели инвалидность, у россиян — 0,4%.

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На момент подписания закона детей из российских детдомов чаще всего забирали граждане Италии и США. За десять лет международное усыновление в России сократилось в 22 раза: доля иностранцев в новых усыновлениях упала с 18% за 2013 год до 2,6% в 2021-м.

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Дима Яковлев погиб после того, как приемный отец на девять часов закрыл мальчика в раскаленном от жары автомобиле. Сторонники закона его имени говорили, что с помощью запрета защищают сирот от жестокости. Однако статистика Министерства просвещения говорит, что усыновители прибегают к насилию реже, чем опекуны, попечители, приемные и патронажные родители (все эти формы семейного устройства недоступны иностранцам). В 2021 году 66 детей пострадали по вине взрослых, которые несли за них ответственность, среди них 7 — от усыновителей (10%).

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В 2021 году в приюты вернули примерно 5,3 тыс. детей. Иногда это происходит по инициативе органов опеки, когда новые родители плохо выполняют свои обязанности по воспитанию или жестоко обращаются с ребенком. По подсчетам фонда «Дорога жизни», в 2014 году на 100 решений о передаче ребенка в семью приходилось пять отмен, а в 2021 году это число выросло до семи.

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В 2012 году каждый десятый ребенок, которого американцы забрали из детского дома, приехал в США из России. «Закон Димы Яковлева» остановил этот поток. Но даже в случае его отмены прежние показатели вряд ли вернутся — сейчас американцы гораздо реже усыновляют детей из-за границы. Россияне тоже стали реже усыновлять детей и чаще возвращать их в детдома.