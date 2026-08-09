Родство передадут по полицейской линии

Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей,— такой законопроект подготовили в МВД. Полицейские, в свою очередь, будут обязаны «оказывать содействие» в поиске граждан. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что инициатива МВД укрепит приоритет кровной семьи на опеку и увеличит число детей, которым удалось избежать попадания в социальное учреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

МВД опубликовало 7 августа проект поправок к законам «О полиции» и «Об опеке и попечительстве». В нем предлагается обязать полицейских помогать органам опеки и попечительства по их запросу в установлении местонахождения родственников детей, оставшихся без попечения родителей.

Сейчас для поиска родных ребенка социальные службы опрашивают соседей, обращаются в медицинские и образовательные учреждения, а также в ЖКХ и органы по контролю в сфере миграции. При этом у сотрудников опеки нет права обращаться в правоохранительные органы, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске. В большинстве случаев родственники сироты устанавливаются только тогда, когда они лично информируют органы опеки о намерении взять ребенка в семью на воспитание.

По данным Минпросвещения, на конец 2025 года в России числилось 317 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (социальных сирот). В 2025 году органы опеки выявили 34,6 тыс. сирот, в том числе 22 тыс.— социальных.

Поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском, подчеркивает МВД. Любая оперативно-разыскная деятельность связана с использованием «специальных методов», объясняет министерство, эта процедура применяется в отношении преступников и других лиц с «девиантным поведением».

Применение мероприятий «розыска» для поиска родственников может усложнить процесс — это потребует увеличения штата подразделений ОВД и выделения дополнительного финансирования. Механизм «установления местонахождения», напоминает МВД, уже применяется при поиске иностранцев и лиц без гражданства, которых планируется выслать из страны.

Законопроект даст органам опеки дополнительные инструменты для того, чтобы оставить ребенка в семье, отмечает директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова.

«Дети часто остаются без родительского попечения из-за зависимостей родителей. Такие семьи обычно избегают контактов с родственниками, и они могут не знать, что дети попали в сиротское учреждение (например, в детский дом или школу-интернат.—“Ъ”),— обращает внимание эксперт.— У меня в практике был случай, когда двоюродная тетя спустя несколько лет узнала, что ее племянники живут в учреждении в другом городе, а их родители спились. Если бы она изначально была в курсе ситуации, то сразу забрала бы их к себе».

Новый закон может привести к сокращению судебных разбирательств между родственниками и органами опеки, считает юрист фонда помощи социальным сиротам «Алиса» Юлия Барыш. Иногда, поясняет она, когда оба родителя признаны неблагополучными, органы опеки, не найдя остальных родственников, отдают ребенка в приемную семью. Спустя какое-то время родственники все же находятся и обращаются в суд, чтобы получить право вернуть ребенка в кровную семью. Поправки, отмечает госпожа Барыш, вероятность таких споров уменьшат.

Участие полиции в поиске родственников может существенно усложнить этот процесс, считает юрист семейной практики адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Вероника Дымнич: «Для детских учреждений изменения могут привести к более длительному периоду ожидания устройства ребенка, поскольку перед передачей его в приемную семью будет проводиться более тщательная проверка — уже с участием представителей МВД — возможности его возвращения в кровное окружение».

Председатель правления благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова отмечает, что сейчас в некоторых регионах органы опеки уже взаимодействуют с ОВД в формате служб «экстренного реагирования».

Специалисты таких служб выезжают вместе с сотрудниками полиции в кризисные семьи и на месте решают, будет ребенок определен в учреждение или отдан ближайшим родственникам. «В Тюмени, например, эта служба работает уже больше десяти лет. И там за счет общей базы данных и включенности сотрудников МВД большое количество детей не изымаются из семей и не перемещаются в сиротские учреждения»,— поясняет госпожа Аксенова. Предложенный МВД законопроект позволит большему числу детей избежать опыта временного размещения в социальные учреждения.

Полина Мотызлевская